‘लोक काय म्हणतील? सोचने का नाय!’, वनिता खरातचा ‘जब्राट’ मधील रॅपर लूक चर्चेत

‘जब्राट’ हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटस येणार आहे, तसेच या चित्रपटामधून वनिता खरातचा जबरदस्त लूक चर्चेत आहे. अभिनेत्री यामध्ये रॅपरच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 12:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • वनिता खरातचा ‘जब्राट’ मधील रॅपर लूक चर्चेत
  • ‘जब्राट’ चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
  • ‘जब्राट’ मध्ये दिसणार अनोखी प्रेमकथा
 

मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध आणि कॉमेडियन अभिनेत्री वनिता खरातचा मोठा चाहता वर्ग आहे. वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारत तिने कायम प्रेक्षकांच्या मनात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आता वनिता खरात एका अगदीच नव्या आणि हटके अवतारात प्रेक्षकांसमोर येत असून, तिचा ‘रॅपर लूक’ सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. हा रॅपर स्वॅग तिच्या आगामी मराठी चित्रपट ‘जब्राट’मधील असून, या चित्रपटातून ती एका वेगळ्याच शैलीत दिसणार आहे.

‘जब्राट’ हा मराठी चित्रपट येत्या २० फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, तारा करमणूक या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रगती कोळगे दिग्दर्शित या चित्रपटातून तरुणाईचा जोश, बिनधास्त विचारसरणी आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे. नुकतेच प्रदर्शित झालेले या चित्रपटातील रॅप गाणे प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.

‘घुसखोर पंडित’च्या दिग्दर्शकाविरुद्ध FIR दाखल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते निर्देश

“लोक काय म्हणतील सोचने का नाय, मनासारखं जगायचं डरने का नाय!” या ओळींतून आयुष्य मनमोकळेपणाने जगण्याचा संदेश देत एका जबरदस्त लूकमध्ये वनिता दिसणार आहे. समाजाच्या भीतीत न अडकता स्वतःच्या स्वप्नांसाठी जगण्याची प्रेरणा हे गाणे देते. या रॅपमधून वनिता खरात एक बिनधास्त, आत्मविश्वासपूर्ण आणि तरुणाईशी जोडलेली भूमिका साकारताना दिसते.

कॉलेज विश्वातील हळवा आणि जिव्हाळ्याचा कप्पा प्रत्येकाच्या मनात खास जागा घेऊन असतो. कॉलेज लाइफमधील धम्माल, मस्ती, दोस्ती आणि आयुष्यभर जपली जाणारी मैत्री यांचे सुंदर चित्रण या रॅप गाण्यात पाहायला मिळते. प्रगती कोळगे यांनी लिहिलेल्या या रॅप गाण्याला राजनंदिनी मगर, प्रगती कोळगे, स्वाती शिंदे आणि शिवानी देशपांडे यांनी आपला आवाज दिला आहे. तर या गाण्याला संगीत दिले आहे डॉ. जयभीम शिंदे यांनी. आधुनिक बीट्स आणि तरुणाईला भावणारा ठेका यामुळे हे गाणे लवकरच लोकप्रिय ठरत असल्याचे दिसते.

२५ कोटींच्या यशाचा जल्लोष! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’च्या यशानंतर ‘झिम्मा ३’च्या सिक्वेलची घोषणा

‘जब्राट’ चित्रपटाचे निर्माते अनिल अरोड़ा, गोविंद मोदी आणि प्रगती कोळगे आहेत. चित्रपटाचे छायांकन अनिकेत खंडागळे यांनी केले असून, सहाय्यक असोसिएट म्हणून चार्लेस गोम्स यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. वेशभूषेची जबाबदारी युगेशा ओमकार यांनी निभावली आहे. एकूणच, हटके विषय, तरुणाईला जोडणारा आशय, दमदार रॅप गाणे आणि वनिता खरातचा नवा रॅपर अवतार यामुळे ‘जब्राट’ हा चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करत आहे. येत्या २० फेब्रुवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Feb 06, 2026 | 12:40 PM

