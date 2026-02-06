Vadh 2 Movie Review: : दमदार अभिनय आणि पलटणारा क्लायमॅक्स, चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

‘वध २’ चित्रपटगृहात आज प्रदर्शित झाला आहे.. हा चित्रपट संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता यांच्या पुनरागमनाचे प्रतीक आहे. आता दुसरा भाग येत आहे. वध २ जुन्या आठवणींना उजाळा देईल आणि कथेलाही ताजेतवाने करेल. ‘वध’ हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्म प्राइम व्हिडिओवर उपलब्ध आहे. हा चित्रपट हृदयाला स्पर्श करतो, मनाला भिडतो आणि शेवटी विचार करायला भाग पाडतो. हा चित्रपट पाहिल्यावर असे वाटते की जणू कोणीतरी एका सामान्य माणसाचे जीवन कॅमेऱ्यात कैद केले आहे. संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता यांच्या जोडीने इतके उल्लेखनीय काम केले आहे की डोळ्यांत पाणी येते.
चित्रपटाची कथा काय आहे?
शंभूनाथ मिश्रा (संजय मिश्रा), एक निवृत्त शिक्षक आणि त्यांची पत्नी मंजू (नीना गुप्ता) ग्वाल्हेरमधील एका छोट्या परिसरात राहतात. त्यांचा मुलगा गुड्डू त्याच्या शिक्षणासाठी कर्ज घेण्यासाठी त्यांचे घर गहाण ठेवून अमेरिकेत गेला होता. पण मुलगा? तो महिन्यातून एकदाही पैसे पाठवत नाही. आता, कर्जबाजारी प्रजापती पांडे (सौरभ सचदेवा) दर महिन्याला येतो आणि घर ताब्यात घेण्याची धमकी देतो. पोलिस? तेही त्याच्याशी संगनमत करतात. इन्स्पेक्टर शक्ती सिंग (मानव विज) देखील उत्कृष्ट आहे, थोडा भ्रष्ट आणि थोडा असहाय्य आहे.
चित्रपटाच्या पहिल्या भागात हळूहळू होणारी आग वेदनादायक आहे. ते पाहिल्यावर राग वाढतो. सामान्य माणसाची असहाय्यता, त्याच्या मुलाची निष्काळजीपणा आणि समाजाची उदासीनता – सर्वकाही ओव्हरड्रामाशिवाय चित्रित केले आहे. संजय मिश्राच्या चेहऱ्याकडे पहा, त्याच्या डोळ्यात लपलेले वेदना आणि अव्यक्त राहिलेले शब्द तुम्हाला दिसतात. नीना गुप्ता सर्वकाही शांतपणे सहन करते, पण जेव्हा ती बोलते तेव्हा ते हृदयाला स्पर्श करते. त्यांची केमिस्ट्री इतकी खरी आहे की ती आपल्याच परिसरात राहत असल्यासारखे वाटते.
दुसरा भाग आश्चर्यकारक आहे. एक घटना घडते आणि सर्व काही बदलते. एकेकाळी शांत असलेली शिक्षिका काहीतरी वेगळीच बनते. येथून, थ्रिलर मोड सुरू होतो. पोलिस तपास, कव्हर-अप प्रयत्न, तणाव – सर्वकाही इतके तीव्र आहे की ते दमवणारे आहे. कधीकधी, ते दृश्यमसारखे वाटते, परंतु वधची स्वतःची वेगळी ओळख आहे. येथे मुद्दा फक्त गुन्हा झाकण्याचा नाही तर नैतिकतेचा देखील आहे. खून आणि कत्तलीमध्ये काय फरक आहे? सक्ती एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवते का?या चित्रपटातील तुम्हाला पात्रांच्या वेदना आणि दुःख जाणवतील. हा चित्रपट तुम्हाला शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतो.
