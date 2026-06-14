Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मोठी बातमी ! ठाकरे गटाच्या खासदारांची ‘मातोश्री’वर आज महत्त्वपूर्ण बैठक; ‘या’ मुद्यांवर होणार चर्चा

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:48 AM IST
जाहिरात
सारांश

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदारांमध्ये नाराजी असून ते बंड करण्याच्या तयारीत आहेत, असा आरोप राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने होत आहे. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गट चांगलाच अलर्ट झाला आहे.

'मातोश्री'वर आज ठाकरे गटाच्या खासदारांची महत्त्वपूर्ण बैठक; 'या' गोष्टीवर होणार चर्चा?

'मातोश्री'वर आज ठाकरे गटाच्या खासदारांची महत्त्वपूर्ण बैठक; 'या' गोष्टीवर होणार चर्चा?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षातील लोकसभेच्या २० खासदारांनी भाजपप्रणित एनडीएला समर्थन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर ममता बॅनर्जीच्या पक्षात मोठी फूट पडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांनी जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांची आज (दि.१४) बैठक बोलावली आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदारांमध्ये नाराजी असून ते बंड करण्याच्या तयारीत आहेत, असा आरोप राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने होत आहे. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गट चांगलाच अलर्ट झाला आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’बाबत शिवसेनेचे (ठाकरे) खासदार संजय राऊत म्हणाले, “शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक ‘मातोश्री’वर आहे. अशी बैठक म्हणजे कोणत्याही पक्षात सतत सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. अशा बैठका ‘मातोश्री’वर सातत्याने होत असतात. पुढच्या महिन्यात लोकसभेचे अधिवेशन होणार आहे. त्यामुळे सगळ्या नऊ खासदारांना बोलावून उद्धव ठाकरे त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी घेतली साताऱ्यात उदयनराजे यांची भेट, आगामी राजकीय समीकरणांवर चर्चा

‘ऑपरेशन टायगर’ करणार असं जे म्हणतात त्यांचे ऑपरेशन अमित शाह यांनी शंभरवेळा केले आहे. माणसं फोडणं ही एक प्रकारची विकृती आहे. जेव्हापासून या देशात मोदी-शाहांचे राज्य आलंय तेव्हापासून या विकृतीने कळस गाठला आहे. महाराष्ट्रासारखं राज्यसुद्धा त्यांनी नासवलं आहे. योग्यवेळी राज्यात आणि देशात या विकृतीविरोधात जनता बंड करून रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असेही खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

‘ऑपरेशन टायगर’ होणार का?

ठाकरेंचे खासदार शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याची व काही दिवसांत ते शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. मागील काही महिन्यांत ठाकरेंच्या शिवसेनेतील खासदारांनी एकनाथ शिंदे किंवा शिवसेनेच्या नेत्यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. मागील काही महिन्यांत संजय दीना पाटील हे शिंदे यांच्यासोबत एकाच कारने प्रवास करताना आढळून आले होते. खासदार राजाभाऊ वाजे हे तर श्रीकांत शिंदे यांच्यासोबत एका मंचावर दिसले होते. तर खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे चर्चांना अधिकच बळ मिळाले आहे.

‘अरे अरे गोपीचंद…काय रे तुझा छंद…’ राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची गोपीचंद पडळकरांवर सडकून टीका

Web Title: Important meeting of thackeray group mps at matoshree today

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 09:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी द्या; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
1

जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी द्या; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

Aaditya Thackeray Birthday : सामाजिक कार्यक्रमांसह साजरा केला जाणार आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस; ‘मातोश्री’वर शिवसैनिकांची गर्दी
2

Aaditya Thackeray Birthday : सामाजिक कार्यक्रमांसह साजरा केला जाणार आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस; ‘मातोश्री’वर शिवसैनिकांची गर्दी

Sadabhau Khot on Rohit Pawar: १०० उंदीर खाऊन मांजर हजला चालली; रोहित पवारांच्या पंढरपूरमधील आंदोलनावर सदाभाऊ खोतांचा घणाघाती वार
3

Sadabhau Khot on Rohit Pawar: १०० उंदीर खाऊन मांजर हजला चालली; रोहित पवारांच्या पंढरपूरमधील आंदोलनावर सदाभाऊ खोतांचा घणाघाती वार

मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
4

मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी बातमी ! ठाकरे गटाच्या खासदारांची ‘मातोश्री’वर आज महत्त्वपूर्ण बैठक; ‘या’ मुद्यांवर होणार चर्चा

मोठी बातमी ! ठाकरे गटाच्या खासदारांची ‘मातोश्री’वर आज महत्त्वपूर्ण बैठक; ‘या’ मुद्यांवर होणार चर्चा

Jun 14, 2026 | 09:48 AM
Recipe : विकतची कशाला? घरीच बनवा हेल्दी शुगर फ्री बिस्किटे, चहाची मजा होईल द्विगुणित

Recipe : विकतची कशाला? घरीच बनवा हेल्दी शुगर फ्री बिस्किटे, चहाची मजा होईल द्विगुणित

Jun 14, 2026 | 09:35 AM
Mumbai News: मुंबईतील व्यापाऱ्यांकडून मराठीचे जोरदार स्वागत! नियम मोडणाऱ्या १,१२४ दुकानांना पालिकेचा दणका; प्रभावी अमलबजावणीवर भर

Mumbai News: मुंबईतील व्यापाऱ्यांकडून मराठीचे जोरदार स्वागत! नियम मोडणाऱ्या १,१२४ दुकानांना पालिकेचा दणका; प्रभावी अमलबजावणीवर भर

Jun 14, 2026 | 09:30 AM
UFO Files : Aliens अस्तित्वाचा सर्वात मोठा पुरावा? ट्रम्पच्या आदेशावर अमेरिकेने जाहीर केल्या 72 गुप्त फायली; नासाचे रेकॉर्डिंग

UFO Files : Aliens अस्तित्वाचा सर्वात मोठा पुरावा? ट्रम्पच्या आदेशावर अमेरिकेने जाहीर केल्या 72 गुप्त फायली; नासाचे रेकॉर्डिंग

Jun 14, 2026 | 09:30 AM
ChatGPT वापरताय? तुम्हालाही लागू शकतो लाखोंचा चुना… सर्च रिझल्टमध्ये दिसल्या बनावट शॉपिंग लिंक्स; असं राहा सुरक्षित

ChatGPT वापरताय? तुम्हालाही लागू शकतो लाखोंचा चुना… सर्च रिझल्टमध्ये दिसल्या बनावट शॉपिंग लिंक्स; असं राहा सुरक्षित

Jun 14, 2026 | 09:22 AM
प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद

प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद

Jun 14, 2026 | 09:15 AM
Beed Crime: लग्नानंतर मुलगी गर्भवती; रुग्णालयातील तपासणीत धक्कादायक खुलासा

Beed Crime: लग्नानंतर मुलगी गर्भवती; रुग्णालयातील तपासणीत धक्कादायक खुलासा

Jun 14, 2026 | 09:12 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा