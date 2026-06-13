केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी घेतली साताऱ्यात उदयनराजे यांची भेट, आगामी राजकीय समीकरणांवर चर्चा

राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षांच्या भूमिकांबाबत आणि आगामी काळातील राजकीय समन्वयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी शनिवारी साताऱ्यात खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली. जलमंदिर येथे झालेल्या या भेटीत राज्यातील राजकीय परिस्थिती, महायुतीतील घटक पक्षांचे स्थान तसेच सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आठवले यांनी महायुतीतील सर्व घटक पक्षांमध्ये अधिक समन्वय आणि संवादाची गरज अधोरेखित केली. राज्यातील सत्तावाटप आणि विविध प्रशासकीय नियुक्त्यांमध्ये मित्रपक्षांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बळाचा विचार करून निर्णय घेतले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या जनसंपर्क आणि सामाजिक कार्याचा उल्लेख करत आठवले यांनी त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. सातारा जिल्ह्यातील विकासविषयक मुद्दे, सामाजिक सलोखा आणि राज्यातील बदलते राजकीय वातावरण यावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
देशातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना आठवले यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांना पाठिंबा दर्शविला. भारताने गेल्या काही वर्षांत विविध क्षेत्रांत प्रगती साधल्याचा दावा करत त्यांनी मजबूत आणि स्थिर नेतृत्वाची गरज व्यक्त केली. त्याचबरोबर लोकशाही व्यवस्थेत विविध राजकीय विचारांना स्थान असले तरी विकासाच्या मुद्द्यावर सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
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अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विषयावर बोलताना आठवले यांनी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली. राज्यातील सर्व समाजघटकांना समान संधी आणि न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने संतुलित धोरण अवलंबणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील आगामी राजकीय घडामोडी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात असून, महायुतीतील घटक पक्षांच्या भविष्यातील भूमिकांबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
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