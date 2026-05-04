Puducherry Assembly Election Results 2026 Live: पुदुचेरीत NDA आघाडीवर, काँग्रेस पिछाडीवर

Puducherry Assembly Election Results 2026 Live: पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व ३० जागांकरिता ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडले. आज, ४ मे रोजी मतमोजणी होत आहे. मतमोजणीला आधीच सुरुवात झाली आहे. कलही समोर येत आहेत. कलानुसार भाजप आघाडी आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला १७ जागांची आवश्यकता असते. दरम्यान, एक्झिट पोलची आकडेवारीही प्रसिद्ध झाली आहे. २०२६ च्या पुदुचेरी विधानसभा निवडणुकीत एनडीए आघाडीला आघाडी मिळत असल्याचे दिसत आहे.
ॲक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलनुसार, एनडीए आघाडीला १६ ते २० जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. काँग्रेस आघाडीला ६ ते ८ जागा मिळू शकतात. इतरांना ३ ते ७ जागा मिळू शकतात. जेव्हीसीच्या एक्झिट पोलनुसारही भाजप आघाडीला १५ ते १७ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. काँग्रेस आघाडीला ११ ते १३ जागा मिळू शकतात. अभिनेता विजयच्या टीव्हीके पक्षाला १ ते २ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. पीपल्स पल्सच्या एक्झिट पोलनुसारही भाजप आघाडीला आघाडी मिळत असल्याचे दिसून येते. या पोलनुसार आघाडी १५ ते १८ जागा जिंकेल असा अंदाज आहे.
काँग्रेस आघाडी ६ ते ८ जागा जिंकू शकते. इतरांना १ ते १२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, पुदुचेरीच्या ३० निर्वाचित जागांव्यतिरिक्त, विधानसभेचे तीन सदस्य नायब राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केले जातात. यावेळी पुदुचेरीमध्ये एकूण ९५०,३११ मतदार होते, ज्यात ४४६,३६१ पुरुष, ५०३,८१० महिला आणि १४० तृतीयपंथी मतदारांचा समावेश होता. एकूण २९४ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली.
एनआरसी+ ने बहुमत मिळवले, काँग्रेस मागे, टीव्हीकेने आपले अस्तित्व राखले
पुदुचेरी विधानसभा निवडणुकीतील ताज्या घडामोडींमुळे चित्र बऱ्याच अंशी स्पष्ट झाल्याचे दिसत आहे. विधानसबेच्या ३० पैकी २७ जागांवरील घडामोडींनुसार, एनआरसी+ आघाडीने १६ जागांवर आघाडी घेत बहुमताचा आकडा गाठला आहे. तर, काँग्रेस आघाडीला (CONG+) केवळ चार जागांवर आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. त्याचवेळी, थलपथी विजय यांचा पक्ष, टीव्हीके+, देखील चार जागांवर आघाडीवर आहे, तर इतर पक्ष तीन जागांवर आपले वर्चस्व टिकवून असल्याचे दिसत आहे. एकूणच, पाहता पुदुचेरीमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने एनआरसी+ आघाडी मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसत आहे.