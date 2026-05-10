Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

देशातील अनेक राज्यांत भाजपची सत्ता; हरियाणा ते पश्चिम बंगाल…9 राज्यांत प्रथमच भाजपचे मुख्यमंत्री

भाजपने नऊ राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रवासाची सुरुवात २०१४ मध्ये हरयाणा आणि महाराष्ट्रात झाली.

Updated On: May 10, 2026 | 08:03 AM
नऊ राज्यांत प्रथमच भाजपचे मुख्यमंत्री

नऊ राज्यांत प्रथमच भाजपचे मुख्यमंत्री (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड विजय नोंदवून ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारची १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भाजपने नऊ राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रवासाची सुरुवात २०१४ मध्ये हरयाणा आणि महाराष्ट्रात झाली. त्यानंतर पक्षाने आसाम (२०१६), अरुणाचल प्रदेश (२०१६), मणिपूर (२०१७), त्रिपुरा (२०१८), ओडिशा (२०२४), बिहार (२०२६) आणि आता पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्रिपद मिळवले आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते तुहीन ए. सिन्हा यांनी पक्षाच्या विस्ताराला राजकीय प्रवासातील ‘सुवर्णकाळ’ म्हटले आहे. दक्षिणेकडील तामिळनाडू आणि केरळ ही दोन राज्ये वगळता, भाजपने देशभरात आपले मजबूत अस्तित्व निर्माण केले आहे. आपले पहिले पूर्ण सरकार स्थापन केले. जुलै २०१६ मध्ये, दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय संकटाच्या काळात काँग्रेस नेते पेमा खांडू मुख्यमंत्री बनले, परंतु सप्टेंबरमध्ये ते आणि काँग्रेसचे बहुतेक आमदार भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) मध्ये सामील झाले.

काही महिन्यांनंतर, डिसेंबर २०१६ मध्ये, खांडू ३३ आमदारांसह भाजपमध्ये सामील झाले, ज्यामुळे पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि राज्यात पहिले स्थिर सरकार स्थापन झाले. मणिपूर २०१७ मध्ये निवडणुकांनंतर, भाजपने नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी), नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) आणि इतर प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून मणिपूरमध्ये सरकार स्थापन केले, ज्यात एन. बिरेन सिंग मुख्यमंत्री होते.

त्रिपुरा २०१८ मध्ये, भारतीय जनता पक्षाने बिप्लब कुमार देव यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ही राज्ये पक्षाच्या भविष्यातील विस्तार योजनांचाही भाग आहेत. त्यांनी दावा केला की, आता देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये भाजपचे मजबूत अस्तित्व आहे. त्रिपुरामध्ये आपले पहिले सरकार स्थापन करून डाव्या आघाडीच्या दशकांहून अधिक काळाच्या राजवटीचा अंत केला.

पटनाईक राजवटीचा अंत…

ओडिशा २०२४ मध्ये, त्यांनी पूर्व भारतात आणखी एक मोठे यश मिळवले, ओडिशामध्ये बिजू जनता दलाचा (बीजेडी) पराभव केला. मोहन चरण मांझी हे भाजपचे राज्यातील पहिले मुख्यमंत्री बनले आणि त्यांनी नवीन पटनायक यांच्या २४ वर्षांच्या राजवटीचा अंत केला.

बिहारमध्ये चौधरीच खरे ‘सम्राट’

बिहारमध्ये, भाजप नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारचा दीर्घकाळ भाग होता. परंतु त्यांना स्वतःच्या मुख्यमंत्र्यासाठी २०२६ पर्यंत वाट पाहावी लागली, दोन दशकांहून अधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर, नितीश कुमार यांनी या वर्षी राजीनामा दिला आणि ते राज्यसभेत गेले. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर, सम्राट चौधरी यांच्या रूपाने राज्याला भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री मिळाले.

“आमच्या गुरूला तू का बोललास…”, शरद पवार गटाचे नेते विकास लवांडे यांच्यावर शाही फेक; पिस्तूल दाखवत धमकावल्याचा गंभीर आरोप

Web Title: Bjp is in power in many states of the country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 08:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त
1

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा
2

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’
3

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’

Assam CM Oath : सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार हिमंता बिस्व सरमा; गुवाहाटीत समारंभाची तयारी सुरु
4

Assam CM Oath : सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार हिमंता बिस्व सरमा; गुवाहाटीत समारंभाची तयारी सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

May 16, 2026 | 12:30 PM
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM