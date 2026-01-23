Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kolhapur News : कुठे स्वतंत्र, तर कुठे मैत्रीपूर्ण लढत ; भाजपा झेडपीच्या 41 , पंचायत समितीच्या 72 जागा लढणार

जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 जणांना उमेदवारी, तर 72 ठिकाणी भाजपच्यावतीने पंचायत समितीची निवडणूक लढवली जाणार असल्याचं सांगितलं आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 08:13 PM
Kolhapur News : कुठे स्वतंत्र, तर कुठे मैत्रीपूर्ण लढत ; भाजपा झेडपीच्या 41 , पंचायत समितीच्या 72 जागा लढणार
  • कुठे स्वतंत्र, तर कुठे मैत्रीपूर्ण लढत
  • भाजपा झेडपीच्या 41 , पंचायत समितीच्या 72 जागा लढणार
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 जणांना उमेदवारी, तर 72 ठिकाणी भाजपच्यावतीने पंचायत समितीची निवडणूक लढवली जाणार, काही तालुक्यात स्वतंत्र, तर काही तालुक्यात युती म्हणून किंवा मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी निश्चि करण्यात आली. जिल्हा परिषदेसाठी भाजपने 41 जणांना उमेदवारी दिली आहे तर 72 ठिकाणी पंचायत समितीची निवडणूक लढवली जाईल.

नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकीतील विजयाची पुनरावृत्ती, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत होईल, असा विश्वास खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उमेदवारी निश्चित करण्यात आली आहे. खासदार धनंजय महाडिक, माजी आमदार सुरेशराव हाळवणकर, आमदार अमल महाडिक, शिवाजी पाटील, राहुल आवाडे, गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी ही माहिती दिली.

Maharashtra Politics : मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरात महायुतीचाच महापौर; एकनाथ शिंदे यांची उबाठावर घणाघाती टीका 

कागल, करवीरमध्ये राष्ट्रवादीसोबत आघाडी

हातकणंगले तालुक्यात भाजपा-शिवसेना युती आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे उमेदवार मैत्रीपूर्ण लढत करतील. शिरोळमध्ये भाजपा स्वतंत्रपणे लढणार असून, कागल आणि करवीर तालुक्यात भाजपा आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी एकत्र असेल. तर भुदरगडमध्ये भाजपा आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढवतील. याशिवाय आजरा आणि चंदगड या दोन्ही तालुक्यात भाजपा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवणार आहे.

गगनबावडा, पन्हाळा तालुक्यात सेनेशी युती

करवीर तालुक्यातील दक्षिण विभागात आणि राधानगरी तालुक्यात भाजपा स्वतंत्र लढणार आहे. याशिवाय गडहिंग्लज आणि चंदगड तालुक्यातही भाजपा स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीला सामोरे जात आहे. गगनबावडा तालुक्यात भाजपा आणि -शिवसेना यांच्यात युती झाली. पन्हाळा तालुक्यात भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात युती असून, जनसुराज्य शक्ती पक्षाशी मैत्रीपूर्ण लढत होईल. तर शाहूवाडी तालुक्यात भाजपा आणि जनसुराज्य शक्ती यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढत असेल.

मोठी बातमी! छगन भुजबळ यांना न्यायालयाकडून दिलासा, मनी लाँड्रिंगच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त

Published On: Jan 23, 2026 | 08:13 PM

Jan 23, 2026 | 08:13 PM
