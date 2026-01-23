Kolhapur News : कुठे स्वतंत्र, तर कुठे मैत्रीपूर्ण लढत ; भाजपा झेडपीच्या 41 , पंचायत समितीच्या 72 जागा लढणार

नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकीतील विजयाची पुनरावृत्ती, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत होईल, असा विश्वास खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उमेदवारी निश्चित करण्यात आली आहे. खासदार धनंजय महाडिक, माजी आमदार सुरेशराव हाळवणकर, आमदार अमल महाडिक, शिवाजी पाटील, राहुल आवाडे, गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी ही माहिती दिली.
हातकणंगले तालुक्यात भाजपा-शिवसेना युती आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे उमेदवार मैत्रीपूर्ण लढत करतील. शिरोळमध्ये भाजपा स्वतंत्रपणे लढणार असून, कागल आणि करवीर तालुक्यात भाजपा आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी एकत्र असेल. तर भुदरगडमध्ये भाजपा आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढवतील. याशिवाय आजरा आणि चंदगड या दोन्ही तालुक्यात भाजपा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवणार आहे.
करवीर तालुक्यातील दक्षिण विभागात आणि राधानगरी तालुक्यात भाजपा स्वतंत्र लढणार आहे. याशिवाय गडहिंग्लज आणि चंदगड तालुक्यातही भाजपा स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीला सामोरे जात आहे. गगनबावडा तालुक्यात भाजपा आणि -शिवसेना यांच्यात युती झाली. पन्हाळा तालुक्यात भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात युती असून, जनसुराज्य शक्ती पक्षाशी मैत्रीपूर्ण लढत होईल. तर शाहूवाडी तालुक्यात भाजपा आणि जनसुराज्य शक्ती यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढत असेल.