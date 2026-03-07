Tata Punch EV की MG Comet, कोणत्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये किती दम? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या रेंज, फीचर्स आणि बरंच काही

भारतात परवडणाऱ्या बजेट इलेक्ट्रिक कारच्या विभागात, दोन नावे लक्ष वेधून घेत आहेत: एमजी कॉमेट ईव्ही आणि टाटा पंच ईव्ही. दोन्ही परवडणाऱ्या ईव्ही BaaS पर्यायांसह येतात आणि वेगवेगळ्या ग्राहक वर्गांना लक्ष्य करतात. जर तुम्ही यापैकी एखादे वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर किंमत आणि फीचर्सच्या बाबतीत कोणती कार चांगली आहे त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
50 हजार रुपयांच्या डाउन पेमेंटवर Maruti Ertiga खरेदी केली जाऊ शकते का? किती असेल EMI?
पहिली कार म्हणजे MG Comet EV, जी तुलनेने अधिक स्वस्त मानली जाते. BaaS (Battery as a Service) मॉडेलमध्ये याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 4.99 लाख रुपये आहे. तर बॅटरीसह या कारची किंमत साधारण 7.62 लाख रुपयांपासून सुरू होते.
दुसरीकडे Tata Punch EV बाबत बोलायचे झाल्यास, BaaS मॉडेलमध्ये तिची सुरुवातीची किंमत सुमारे 6.49 लाख रुपये आहे, तर बॅटरीसह किंमत जवळपास 9.69 लाख रुपयांपासून सुरू होते. मात्र, पंच EV साठी बॅटरी भाडे सुमारे 2.60 रुपये प्रति किलोमीटर आहे, जे कॉमेट EV च्या सुमारे 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर भाड्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे जास्त अंतर चालवणाऱ्यांसाठी दीर्घकाळात Punch EV अधिक किफायतशीर ठरू शकते.
डिझाइन आणि साइजच्या बाबतीत Tata Punch EV ही एक मायक्रो SUV असल्यामुळे तिची साइझ मोठी आहे. त्यामुळे यात अधिक स्पेस आणि चांगली रोड प्रेझेन्स मिळते. तर MG Comet EV ही एक छोटी सिटी कार आहे, जी खास करून शहरातील गर्दी आणि सोपी पार्किंग लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. जर एखादा व्यक्ती कुटुंबासोबत जास्त प्रवास करत असेल, तर Punch EV अधिक प्रॅक्टिकल पर्याय ठरू शकते.
घरी EV चार्ज करताना चुकूनही करू नका ‘या’ चुका! अन्यथा खिसा होईल चांगलाच रिकामा
रेंजच्या बाबतीतही Tata Punch EV आघाडीवर दिसते. ही कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर साधारण 315 ते 421 किमी पर्यंत रेंज देऊ शकते. तर MG Comet EV सुमारे 230 किमी पर्यंत चालण्याचा दावा करते.
म्हणूनच, जर तुमचा बजेट कमी असेल आणि शहरात कमी अंतरासाठी इलेक्ट्रिक कार हवी असेल, तर MG Comet EV चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र, जास्त रेंज, मोठा आकार आणि कुटुंबासाठी अधिक स्पेस हवी असेल, तर Tata Punch EV अधिक व्हॅल्यू-फॉर-मनी पर्याय ठरू शकते.