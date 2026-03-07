Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Buldhana News : आई-भावासमोरच घेतला गळफास! आईने हे धक्कादायक दृश्य पाहून फोडला हंबरडा

बुलढाणा तालुक्यातील धाड परिसरात ज्ञानेश्वर एकनाथ सपकाळ (३९) यांनी शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी आईला फोन करून “हा माझा शेवटचा फोन आहे” असे सांगितले.

Updated On: Mar 07, 2026 | 08:27 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

बुलढाणा तालुक्यातील धाड परिसरात घडलेल्या एका आत्महत्येच्या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. करडी येथील ज्ञानेश्वर एकनाथ सपकाळ (वय ३९) या तरुणाने आपल्या शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी संध्याकाळी उघडकीस आली. या घटनेमुळे कुटुंबासह परिसरात शोककळा पसरली असून समाजमन सुन्न झाले आहे.

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्ञानेश्वर सपकाळ हे गुरुवारी संध्याकाळी धाड येथील भाग क्रमांक १, गट क्रमांक ५७ मधील त्यांच्या शेतात गेले होते. शेतात गेल्यानंतर त्यांनी एका झाडाला नायलॉनच्या दोरीने फास तयार केला. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या आईला फोन केला. फोनवर बोलताना त्यांनी “आई, हा माझा तुला शेवटचा फोन आहे,” असे सांगितले. मुलाचे हे शब्द ऐकताच आई घाबरली आणि तिच्या मनात भीती निर्माण झाली.

आईने तात्काळ आपल्या दुसऱ्या मुलाला घेऊन शेताकडे धाव घेतली. त्या दोघांनी घाईघाईने घटनास्थळाकडे धाव घेतली. दरम्यान ज्ञानेश्वर यांचा फोन सुरूच होता. काही क्षणातच आई आणि भाऊ शेतात पोहोचले. मात्र त्यांच्या समोरच ज्ञानेश्वर यांनी आंब्याच्या झाडाला बांधलेल्या नायलॉनच्या दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेत उडी घेतली. आई आणि भावाच्या डोळ्यांसमोरच ज्ञानेश्वर तडफडत असल्याचे दृश्य पाहून दोघेही हादरले. मुलावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या आईने हे हृदयद्रावक दृश्य पाहताच मोठ्याने हंबरडा फोडला. तिच्या आक्रोशाने संपूर्ण परिसर सुन्न झाला. आईचा आक्रोश ऐकून शेजारील शेतकरीही तात्काळ घटनास्थळी धावून आले.

घटनेची माहिती मिळताच धाड पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला आणि पुढील तपासासाठी धाड येथील ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविला. मृत ज्ञानेश्वर सपकाळ यांच्या पश्चात आई, पत्नी, मुलगा आणि भाऊ असा परिवार आहे. या घटनेमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. विशेषतः आईची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून नातेवाईक आणि गावकऱ्यांमध्येही मोठी शोककळा पसरली आहे. या आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस या घटनेचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar crime: मानवतेला काळिमा! 80 वर्षीय वृद्धेवर लैंगिक अत्याचार, आरोपी अटकेत

या प्रकरणी रघुनाथ पांडुरंग सपकाळ यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास ठाणेदार प्रताप भोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अंमलदार श्रीकृष्ण चव्हाण करत आहेत. दरम्यान, धाड परिसरात झालेल्या या घटनेमुळे समाजमन अस्वस्थ झाले आहे. अनेकदा काही अपरिहार्य कारणांमुळे व्यक्ती टोकाचे पाऊल उचलतात. काहीजण गळफास घेऊन किंवा विष प्राशन करून जीवन संपवतात. मात्र अशा आत्मघातकी निर्णयामुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो आणि त्याचा परिणाम अनेकांच्या आयुष्यावर होतो. त्यामुळे अशा प्रसंगी मानसिक आधार आणि संवादाची गरज अधिक असल्याचेही जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.

Web Title: Buldhana news he hanged himself in front of his mother and brother

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 08:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Buldhana Crime: भावाने केली भावाची हत्या! मद्यधुंद अवस्थेत आणले मित्राला घरी, संतापाच्या लाटेत झाला खून
1

Buldhana Crime: भावाने केली भावाची हत्या! मद्यधुंद अवस्थेत आणले मित्राला घरी, संतापाच्या लाटेत झाला खून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Buldhana News : आई-भावासमोरच घेतला गळफास! आईने हे धक्कादायक दृश्य पाहून फोडला हंबरडा

Buldhana News : आई-भावासमोरच घेतला गळफास! आईने हे धक्कादायक दृश्य पाहून फोडला हंबरडा

Mar 07, 2026 | 08:27 PM
Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

Mar 07, 2026 | 08:24 PM
जिद्दीला सलाम! असंख्य अडचणी अन्…; रेणुका केकणने मारले UPSC चे मैदान

जिद्दीला सलाम! असंख्य अडचणी अन्…; रेणुका केकणने मारले UPSC चे मैदान

Mar 07, 2026 | 08:18 PM
EPFO चा मोठा निर्णय! यावर्षी पीएफवर मिळणार ‘इतके’ व्याज

EPFO चा मोठा निर्णय! यावर्षी पीएफवर मिळणार ‘इतके’ व्याज

Mar 07, 2026 | 08:16 PM
बद्धकोष्ठतेपासून आराम हवा? पचन सुधारण्यासाठी AIIMS तज्ज्ञांचा सल्ला; हे 5 सुपरफुड्स खाताच काही मिनिटांत सर्व घाण निघेल बाहेर

बद्धकोष्ठतेपासून आराम हवा? पचन सुधारण्यासाठी AIIMS तज्ज्ञांचा सल्ला; हे 5 सुपरफुड्स खाताच काही मिनिटांत सर्व घाण निघेल बाहेर

Mar 07, 2026 | 08:15 PM
डिजिटल फसवणूक झाली तरी घाबरू नका! पीडित ग्राहकांना मिळणार नुकसान भरपाई; RBIचा मोठा प्रस्ताव

डिजिटल फसवणूक झाली तरी घाबरू नका! पीडित ग्राहकांना मिळणार नुकसान भरपाई; RBIचा मोठा प्रस्ताव

Mar 07, 2026 | 07:56 PM
थलापती विजयच्या पत्नीने दाखल केली दुसरी याचिका, संगीताने कोर्टात मांडली ‘ही’ मागणी

थलापती विजयच्या पत्नीने दाखल केली दुसरी याचिका, संगीताने कोर्टात मांडली ‘ही’ मागणी

Mar 07, 2026 | 07:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM