Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Captain Surykumar Yadav Press Conference Before India Vs New Zealand Final Ahmedabad T 20 World Cup 2026

IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

उद्याच्या सामन्याआधी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषद घेतली. भारतीय संघ प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार असल्याचे त्याने सांगितले.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:04 PM
IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

उद्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड अंतिम सामना (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

उद्या अहमदाबादमध्ये होणार अंतिम सामना 
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड रंगणार सामना 
कर्णधार सूर्यकुमार यादवने घेतली पत्रकार परिषद

Suryakumar Yadav: उद्याचा रविवार सर्व भारतीयांसाठी, क्रिकेटप्रेमींसाठी खास असणार आहे. कारण उद्या संध्याकाळी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेचा अंतिम सामना होणार आहे. हा सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. उद्याच्या सामन्याआधी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषद घेतली. भारतीय संघ प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार असल्याचे त्याने सांगितले.

अंतिम सामना होण्याआधी सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषद घेतली. सूर्यकुमार यादव म्हणाला, “भारतीय संघ प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार आहे. अंतिम सामन्यात त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार खेळणे महत्वाचे ठरते. अंतिम सामन्यात दबाव असणे स्वाभाविक आहे. मोठ्या सामन्यात प्रत्येक खेळाडू आपले सर्वकाही देण्याचा प्रयत्न करत असतो.”

“आपल्या देशात विश्वचषक सामना खेळणे अभिमानाची बाब आहे. अहमदाबाद येथे होणारया सामन्यासाठी केवळ संघच नव्हे संपूर्ण देश उत्साहित आहे. संघामध्ये देखील सकारात्मक वातावरण आहे. ज्या मॅचमध्ये दबाव नाही ती मॅच खेळण्यात मजाच नाही. हा दबावच खेळाडूना चांगले प्रदर्शन करण्यासाठी प्रेरणा देतो”, असे सूर्यकुमार यादव म्हणाला.

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी!

माजी भारतीय क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचा सलामीवीर संजू सॅमसनला गंभीर इशारा दिला आहे. सुपर ८ च्या शेवटच्या सामन्यात आणि सेमीफायनलमध्ये सॅमसनच्या दमदार खेळीमुळे टीम इंडियाने अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. भारत आता न्यूझीलंडशी सामना करेल, ज्या संघाविरुद्ध संजू सॅमसन टी२० विश्वचषकापूर्वी धावा काढू शकला नाही. संपूर्ण मालिकेत मॅट हेन्रीने त्याला त्रास दिला. त्याने लॉकी फर्ग्युसनचेही कौतुक केले.

IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्माचा पत्ता कट X फॅक्टर OUT! अंतिम सामन्यात भारत महत्त्वपूर्ण बदल करणार का?

संजू सॅमसन डावाची सुरुवात करतो आणि मॅट हेन्री गोलंदाजी सुरू करतो. दोघांमध्ये आमनेसामने होण्याची शक्यता दिसते. आकाश चोप्राने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर स्पष्ट केले की किवी वेगवान गोलंदाजांना सावधगिरी बाळगावी लागेल. तो म्हणाला, “मला वाटते की संजू सॅमसनला मॅट हेन्रीविरुद्ध थोडे सावधगिरी बाळगावी लागेल, कारण हेन्री हुशार आहे. तो पूर्ण गोलंदाजी करेल आणि चेंडू तुमच्यापासून दूर नेईल. तुम्ही क्रीजच्या आत खोलवर जाता आणि त्याने तुम्हाला यापूर्वी त्रास दिला आहे. मला वाटते की त्याच्याविरुद्ध पहिल्या चेंडूवर मी शून्य धाव घेतली. ते कदाचित गुवाहाटीचे मैदान होते. चेंडू खूप पूर्ण गोलंदाजी करण्यात आला होता आणि तो स्टंपवर आदळला होता.”

Web Title: Captain surykumar yadav press conference before india vs new zealand final ahmedabad t 20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 09:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND VS NZ Final : भारत Vs न्यूझीलंड फायनलचा फिव्हर! चाहत्यांसाठी ‘स्पेशल ट्रेन’ धावणार
1

IND VS NZ Final : भारत Vs न्यूझीलंड फायनलचा फिव्हर! चाहत्यांसाठी ‘स्पेशल ट्रेन’ धावणार

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”
2

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्माचा पत्ता कट X फॅक्टर OUT! अंतिम सामन्यात भारत महत्त्वपूर्ण बदल करणार का?
3

IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्माचा पत्ता कट X फॅक्टर OUT! अंतिम सामन्यात भारत महत्त्वपूर्ण बदल करणार का?

IND vs NZ : जर पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणाला विजेतेपद मिळणार ? जाणून घ्या ICC चा नियम
4

IND vs NZ : जर पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणाला विजेतेपद मिळणार ? जाणून घ्या ICC चा नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

Mar 07, 2026 | 09:04 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारणामुळे राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गाला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध

Ahilyanagar News: ‘या’ कारणामुळे राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गाला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध

Mar 07, 2026 | 09:04 PM
Buldhana News : आई-भावासमोरच घेतला गळफास! आईने हे धक्कादायक दृश्य पाहून फोडला हंबरडा

Buldhana News : आई-भावासमोरच घेतला गळफास! आईने हे धक्कादायक दृश्य पाहून फोडला हंबरडा

Mar 07, 2026 | 08:27 PM
Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

Mar 07, 2026 | 08:24 PM
जिद्दीला सलाम! असंख्य अडचणी अन्…; रेणुका केकणने मारले UPSC चे मैदान

जिद्दीला सलाम! असंख्य अडचणी अन्…; रेणुका केकणने मारले UPSC चे मैदान

Mar 07, 2026 | 08:18 PM
EPFO चा मोठा निर्णय! यावर्षी पीएफवर मिळणार ‘इतके’ व्याज

EPFO चा मोठा निर्णय! यावर्षी पीएफवर मिळणार ‘इतके’ व्याज

Mar 07, 2026 | 08:16 PM
बद्धकोष्ठतेपासून आराम हवा? पचन सुधारण्यासाठी AIIMS तज्ज्ञांचा सल्ला; हे 5 सुपरफुड्स खाताच काही मिनिटांत सर्व घाण निघेल बाहेर

बद्धकोष्ठतेपासून आराम हवा? पचन सुधारण्यासाठी AIIMS तज्ज्ञांचा सल्ला; हे 5 सुपरफुड्स खाताच काही मिनिटांत सर्व घाण निघेल बाहेर

Mar 07, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM