IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

उद्या अहमदाबादमध्ये होणार अंतिम सामना
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड रंगणार सामना
कर्णधार सूर्यकुमार यादवने घेतली पत्रकार परिषद
Suryakumar Yadav: उद्याचा रविवार सर्व भारतीयांसाठी, क्रिकेटप्रेमींसाठी खास असणार आहे. कारण उद्या संध्याकाळी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेचा अंतिम सामना होणार आहे. हा सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. उद्याच्या सामन्याआधी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषद घेतली. भारतीय संघ प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार असल्याचे त्याने सांगितले.
अंतिम सामना होण्याआधी सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषद घेतली. सूर्यकुमार यादव म्हणाला, “भारतीय संघ प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार आहे. अंतिम सामन्यात त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार खेळणे महत्वाचे ठरते. अंतिम सामन्यात दबाव असणे स्वाभाविक आहे. मोठ्या सामन्यात प्रत्येक खेळाडू आपले सर्वकाही देण्याचा प्रयत्न करत असतो.”
“आपल्या देशात विश्वचषक सामना खेळणे अभिमानाची बाब आहे. अहमदाबाद येथे होणारया सामन्यासाठी केवळ संघच नव्हे संपूर्ण देश उत्साहित आहे. संघामध्ये देखील सकारात्मक वातावरण आहे. ज्या मॅचमध्ये दबाव नाही ती मॅच खेळण्यात मजाच नाही. हा दबावच खेळाडूना चांगले प्रदर्शन करण्यासाठी प्रेरणा देतो”, असे सूर्यकुमार यादव म्हणाला.
माजी भारतीय क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचा सलामीवीर संजू सॅमसनला गंभीर इशारा दिला आहे. सुपर ८ च्या शेवटच्या सामन्यात आणि सेमीफायनलमध्ये सॅमसनच्या दमदार खेळीमुळे टीम इंडियाने अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. भारत आता न्यूझीलंडशी सामना करेल, ज्या संघाविरुद्ध संजू सॅमसन टी२० विश्वचषकापूर्वी धावा काढू शकला नाही. संपूर्ण मालिकेत मॅट हेन्रीने त्याला त्रास दिला. त्याने लॉकी फर्ग्युसनचेही कौतुक केले.
संजू सॅमसन डावाची सुरुवात करतो आणि मॅट हेन्री गोलंदाजी सुरू करतो. दोघांमध्ये आमनेसामने होण्याची शक्यता दिसते. आकाश चोप्राने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर स्पष्ट केले की किवी वेगवान गोलंदाजांना सावधगिरी बाळगावी लागेल. तो म्हणाला, “मला वाटते की संजू सॅमसनला मॅट हेन्रीविरुद्ध थोडे सावधगिरी बाळगावी लागेल, कारण हेन्री हुशार आहे. तो पूर्ण गोलंदाजी करेल आणि चेंडू तुमच्यापासून दूर नेईल. तुम्ही क्रीजच्या आत खोलवर जाता आणि त्याने तुम्हाला यापूर्वी त्रास दिला आहे. मला वाटते की त्याच्याविरुद्ध पहिल्या चेंडूवर मी शून्य धाव घेतली. ते कदाचित गुवाहाटीचे मैदान होते. चेंडू खूप पूर्ण गोलंदाजी करण्यात आला होता आणि तो स्टंपवर आदळला होता.”