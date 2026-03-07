वाशिम जिल्ह्यात ध्यान क्रांतीची सुरुवात! शहरातील विविध भागांमध्ये निःशुल्क ध्यान सत्रांचे आयोजन

वाशिम शहरात आध्यात्मिक आणि मानसिक आरोग्याला चालना देणारा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला आहे. Pyramid Spiritual Societies Movement या सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थेच्या वतीने शहराला ‘ध्यानमय’ करण्याचा संकल्प हाती घेण्यात आला. या संकल्पाचा भाग म्हणून संस्थेच्या साधकांनी सलग ४० दिवस वाशिम शहरातील विविध भागांमध्ये मोफत ध्यान सत्रांचे आयोजन केले. या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये ध्यानाबद्दल जागरूकता वाढली असून मानसिक शांतता आणि सकारात्मकतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या ध्यान अभियानांतर्गत आययूडीपी कॉलनी, तिरुपती सिटी, लाखाळा परिसर, चांडक लेआउट, लाल बहादूर कॉलनी, शुक्रवार पेठ, हरिओम नगर, देवपेठ, गुरुवार बाजार परिसर, पुसद नाका, ग्रीन पार्क कॉलनी, विठ्ठलवाडी परिसर आणि रिद्धी-सिद्धी सोसायटी आदी अनेक भागांमध्ये ध्यान सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. या सत्रांमध्ये नागरिकांना ध्यानाची मूलभूत माहिती, त्याचे फायदे आणि दैनंदिन जीवनात ध्यान कसे करावे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. अनेक नागरिकांनी या उपक्रमात उत्साहाने सहभाग घेतला.
या अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकांना ध्यानाच्या माध्यमातून मानसिक ताणतणाव कमी करण्यास मदत करणे, सकारात्मक विचारांची जाणीव निर्माण करणे आणि आत्मिक प्रगतीकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रेरित करणे हा आहे. आधुनिक जीवनशैलीत वाढत्या तणावामुळे अनेकांना मानसिक अस्वस्थता जाणवते. अशा परिस्थितीत ध्यान हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला. या ४० दिवसीय उपक्रमात सुमित खत्री, राधिका खत्री, संजय व्यास, रुपा व्यास, रामदेव भाटी, वर्षा भाटी, रुपेश लड्ढा, पूनम लढा, रेनू खत्री आणि भारती चांडक यांच्यासह अनेक पिरामिड साधकांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. त्यांनी विविध भागांमध्ये जाऊन नागरिकांना ध्यानाचे महत्त्व पटवून दिले आणि त्यांना प्रत्यक्ष ध्यान करण्याचा अनुभव दिला. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अनेक नागरिक ध्यानाकडे आकर्षित झाले.
या ४० दिवसांच्या सातत्यपूर्ण साधना उपक्रमातून अनेक नवीन ‘पिरामिड मास्टर्स’ तयार झाले आहेत. हे साधक आता नियमितपणे ध्यान प्रशिक्षण देत समाजात जागरूकता निर्माण करत आहेत. त्यामुळे वाशिम शहरात ध्यानाची चळवळ अधिक मजबूत होत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेकांनी ध्यानामुळे मन शांत राहते, आत्मविश्वास वाढतो आणि सकारात्मक विचारांची सवय लागते, असा अनुभवही व्यक्त केला आहे. या उपक्रमामुळे वाशिम शहरात सकारात्मक ऊर्जेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. नागरिकांमध्ये मानसिक शांती, आत्मविश्वास आणि आध्यात्मिक जाणीव वाढविण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे. आता या ध्यान क्रांतीला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर रुपेश लड्ढा आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने केवळ वाशिम शहरच नव्हे, तर संपूर्ण वाशिम जिल्हा ‘ध्यानमय’ करण्याचा संकल्प केला आहे. पुढील काळात जिल्ह्यातील विविध गावांमध्येही अशा प्रकारचे मोफत ध्यान सत्र आयोजित करण्याची योजना आखण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांनी ध्यानाचा स्वीकार करून मानसिक, शारीरिक आणि आध्यात्मिक उन्नती साधावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. ध्यानाच्या माध्यमातून सकारात्मक जीवनशैली विकसित होऊन समाज अधिक संतुलित, शांत आणि प्रेरणादायी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.