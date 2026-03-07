Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • 21 Acres Of Land Was Grabbed Through Fraud Case Registered In Nevasa

Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

नेवाशात जमिनीचे बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याआधारे खोट्या वारसनोंदी लावून जमीन नावावर करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंबंधित नेवाशात दोन सेतूचालकांसह 6 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 08:24 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:

नेवासा येथे जमिनीची बनावट कागदपत्रे तयार करून खोट्या वारसनोंदी लावून जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी Newasa Police Station येथे सहाजणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत मोजेस संजय जाधव (रा. नेवासे खुर्द) यांनी पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, नेवासे बुद्रुक शिवारात त्यांच्या कुटुंबाची वडिलोपार्जित 21 एकर 17 गुंठे शेती असून ती पणजोबा केरू भगवंता जाधव (मृत) यांच्या नावावर आहे. फिर्यादीचे आजोबा आणि चुलत आजोबा कामानिमित्त बाहेरगावी राहत होते. तसेच वडील संजय मधुकर जाधव (मृत) हेही बाहेरगावी असल्यामुळे या जमिनीची वारस नोंद वेळेत घेता आली नव्हती.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये मोबाईलवरील ऑनलाईन अ‍ॅपद्वारे शेत गट उतारा तपासला असता त्या जमिनीच्या गट क्रमांकावर शरद पिटर जाधव आणि प्रमिला भोसले यांची नावे नोंद झाल्याचे दिसून आले. याबाबत तलाठी कार्यालयात चौकशी केली असता ई-फेरफारमधील कागदपत्रे तपासताना सचिन रतन धोंगडे (नेवासे बुद्रुक) आणि संदीप आप्पासाहेब मुठे (मुठेवाडगाव, ता. श्रीरामपूर, सध्या नेवासे तहसीलसमोर सेतूचालक) यांनी संगनमत करून खोटे वारस प्रतिज्ञापत्र तयार करून बनावट वारस दाखले तयार केल्याचे उघड झाल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे.

सचिवावरील हल्ला सहन केला जाणार नाही, कारवाई न झाल्यास…, गटसचिव संघटनेचा इशारा

या फिर्यादीच्या आधारे पोलिसांनी सहाजणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक मनोज आहिरे करत आहेत.

सह्या-शिक्क्यांसह बनावट कागदपत्रे

या प्रकरणात सहा जणांची बनावट मृत्यू प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली होती. तसेच खोटे वारस दाखले आणि वारस नोंद प्रतिज्ञापत्र तयार केल्याचे आढळून आले. ग्रामपंचायतसह संबंधित कार्यालयांनी या सर्व प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचा अहवाल दिला आहे. सरपंच, पोलिस पाटील आणि सोसायटी चेअरमन यांच्या सह्या व शिक्क्यांचीही बनावट नक्कल करून वारस दाखले तयार करण्यात आले.

दुय्यम निबंधकांसमोर खोटे वारसदार

दुय्यम निबंधकांसमोर शरद पिटर जाधव आणि प्रमिला सचिन भोसले या दोघांना खोटे वारसदार म्हणून उभे करून खरेदीखत करण्यात आले. या व्यवहारात साक्षीदार म्हणून सेतूचालक सचिन धोंगडे आणि संदीप मुठे यांच्या सह्या असल्याचेही समोर आले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप आहे.

विद्यार्थीनीला मारहाण, पालक अन् शिक्षिकेत जुंपली; वाद पोलीस स्टेशनच्या दारात

यांच्याविरोधात गुन्हा

या प्रकरणी खालील सहाजणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे:

  • सचिन रतन धोंगडे (रा. नेवासे बुद्रुक)
  • संदीप आप्पासाहेब मुठे (मुठेवाडगाव, ता. श्रीरामपूर)
  • शरद पिटर जाधव (नेवासे बुद्रुक)
  • प्रमिला सचिन भोसले (पिंपरी चिंचवड)
  • संजय विष्णु भगत (साईनाथनगर, ता. नेवासे)
  • मीना सतीश जाधव (रा. आरडगाव, ता. राहुरी)

Web Title: 21 acres of land was grabbed through fraud case registered in nevasa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 08:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप
1

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास
2

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?
3

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान
4

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

Mar 07, 2026 | 08:24 PM
जिद्दीला सलाम! असंख्य अडचणी अन्…; रेणुका केकणने मारले UPSC चे मैदान

जिद्दीला सलाम! असंख्य अडचणी अन्…; रेणुका केकणने मारले UPSC चे मैदान

Mar 07, 2026 | 08:18 PM
EPFO चा मोठा निर्णय! यावर्षी पीएफवर मिळणार ‘इतके’ व्याज

EPFO चा मोठा निर्णय! यावर्षी पीएफवर मिळणार ‘इतके’ व्याज

Mar 07, 2026 | 08:16 PM
बद्धकोष्ठतेपासून आराम हवा? पचन सुधारण्यासाठी AIIMS तज्ज्ञांचा सल्ला; हे 5 सुपरफुड्स खाताच काही मिनिटांत सर्व घाण निघेल बाहेर

बद्धकोष्ठतेपासून आराम हवा? पचन सुधारण्यासाठी AIIMS तज्ज्ञांचा सल्ला; हे 5 सुपरफुड्स खाताच काही मिनिटांत सर्व घाण निघेल बाहेर

Mar 07, 2026 | 08:15 PM
Buldhana Crime: भावाने केली भावाची हत्या! मद्यधुंद अवस्थेत आणले मित्राला घरी, संतापाच्या लाटेत झाला खून

Buldhana Crime: भावाने केली भावाची हत्या! मद्यधुंद अवस्थेत आणले मित्राला घरी, संतापाच्या लाटेत झाला खून

Mar 07, 2026 | 08:08 PM
डिजिटल फसवणूक झाली तरी घाबरू नका! पीडित ग्राहकांना मिळणार नुकसान भरपाई; RBIचा मोठा प्रस्ताव

डिजिटल फसवणूक झाली तरी घाबरू नका! पीडित ग्राहकांना मिळणार नुकसान भरपाई; RBIचा मोठा प्रस्ताव

Mar 07, 2026 | 07:56 PM
थलापती विजयच्या पत्नीने दाखल केली दुसरी याचिका, संगीताने कोर्टात मांडली ‘ही’ मागणी

थलापती विजयच्या पत्नीने दाखल केली दुसरी याचिका, संगीताने कोर्टात मांडली ‘ही’ मागणी

Mar 07, 2026 | 07:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM