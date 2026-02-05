Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Pune Expressway Update : तत्परतेने टोल वसुली, सरकारचा कोडगेपणा अनाकलनीय; राज ठाकरेंनी वाहतूक कोंडीवरुन जोरदार झापलं

Raj Thackeray : मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर 32 तास वाहतूक कोंडी झाली. यामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये हाल झाले असून यावरुन मनसे नेते राज ठाकरेंनी सरकारवर निशाणा साधला.

Updated On: Feb 05, 2026 | 12:03 PM
MNS Raj Thackeray Social Media post on Mumbai Pune Expressway traffic jam update live

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीवरुन मनसे नेते राज ठाकरेनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन सरकारवर निशाणा साधला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर 32 तास वाहतूक कोंडी
  • प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाल्यामुळे रोष
  • मनसे राज ठाकरेंची महामार्गाच्या कारभारावरुन सोशल मीडिया पोस्ट
Mumbai Pune Expressway Update : मुंबई : मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वेवर 32 तासांहून अधिक वेळ वाहतूक ठप्प झाली. यामुळे पुण्याहून मुंबईला (mumbai Pune Highway) जाणारी वाहतूक पूर्णपणे थांबली होती. यामुळे प्रवाशांना देखील मोठा त्रास सहन करावा लागला. या वाहतूक कोंडीमध्ये लहान मुले, महिला आणि अनेक लोक तासतास अन्न-पाण्याशिवाय अडकून राहिले होते. एका गॅस वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचा अपघात झाल्यामुळे ही वाहतूक थांबली होती. गॅस दुसऱ्या टँकरमध्ये भरून मध्यरात्री दोन वाजता दोन्ही लेन सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. अखेर हा ट्रक सरकवण्यात आल्यानंतर वाहतूक हळू हळू सुरु होत आहे. दरम्यान, या परिस्थितीवरुन मनसे नेते राज ठाकरे यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. फक्त टोलवसुली केली जाते आणि नंतर चौकशी केली जाईल असे सांगितले जाते, अशी नाराजी राज ठाकरेंनी (Raj Thackeray) व्यक्त केली.

काय आहे राज ठाकरेंची पोस्ट?

मनसे नेते राज ठाकरे यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करुन राज्य सरकारवर या वाहतूक कोंडीसाठी निशाणा साधला आहे. राज ठाकरेंनी लिहिले आहे की, “मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास ३२ तास ठप्प होता. प्रवाशांचे कमालीचे हाल झाले. आणि यानंतर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून या प्रकरणाच्या फक्त चौकशीचे आदेश दिले गेले. या आणि अशा अनेक घटनांच्या अनेक चौकश्या होतात. पुढे त्यातून काही बोध सरकार, प्रशासन घेतं का? हा प्रश्न आहे.”

हे देखील वाचा : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला घाई, मग विमान अपघाताच्या चौकशीला विलंब का?; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा सवाल

“मंगळवार ३ फेब्रुवारीला संध्याकाळी ५ च्या आसपास गॅसचा टँकर उलटला. त्यानंतर सुरक्षेचा पर्याय म्हणून वाहतूक थांबवली गेली, हे पण योग्य झालं. पण अशा घटना घडल्या तर काय काय उपाययोजना करून कमीत कमी वेळेत रस्ता मोकळा करता येईल याचा कृती आराखडा प्रशासनाकडे तयार होता का? स्व. बाळासाहेबांच्या प्रेरणेतून हा द्रुतगती मार्ग उभा राहिला, त्याला २४ वर्ष उलटली. पण या काळात काय काय आपत्ती येऊ शकते ना याचा विचार केला गेला ना संपूर्ण रस्ता उत्तम दर्जाचा राहील हे पाहिलं गेलं. मधल्या काळात एकच गोष्ट तत्परतेने केली गेली ती म्हणजे टोल वसुली.”

“महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं टोलचं आंदोलन हे टोल घेण्याच्या बाबतीतलं नव्हतंच. ते होतं जर टोल घेता, तर मग सरकार, टोल वसूल करणारी कंपनी काय सुविधा प्रवाशांना देते याबद्दलचं. कालच्या घटनेनंतर हाच प्रश्न आहे की, रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का? परवाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनची घोषणा केली गेली. ती होईल तेंव्हा होईल. पण त्या आधी मुंबई-पुणे प्रवास सुरळीत करा. हल्ली मुंबई-पुणे प्रवास हा नक्की किती तासांत होईल याबद्दल कोणीच शाश्वती देऊ शकत नाही. मुंबई आणि पुणे ही या राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाची इंजिनं आहेत असं एका बाजूला म्हणायचं आणि ३२ तास या दोन शहरांतील वाहतूक ठप्प होते याकडे स्वस्थपणे बघायचं यासाठी लागणारा कोडगेपणा अनाकलनीय आहे.”

हे देखील वाचा : 22 तास अन्न, पाण्याशिवाय…! Mumbai-Pune Express वे ठप्प अन् सरकार गप्प; सर्व एसटी बस रद्द

ज्या प्रवाशांकडून या काळात टोल वसूल केला गेला तो सरकारने त्यांना परत केला पाहिजे. आणि चौकश्यांचा फार्स न करता या घटनेसकट इतर काय घटना घडू शकतात आणि त्यावर तात्काळ उपाय कसा केला जाऊ शकतो याचा कृती आराखडा तयार करून लोकांसमोर ठेवला पाहिजे. सरकारमध्ये पालकमंत्री असतात आणि या सरकारमध्ये तर पालकमंत्री पदावरून वाद सुरु असतात. पालकत्वाची इतकी आस असलेलं सरकार असून सुद्धा नागरिकांना निराधार वाटावं अशी परिस्थिती का येत आहे याचा सरकारने विचार करावाच.

Published On: Feb 05, 2026 | 11:56 AM

