Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Zp Election 2026 Paid Leave For Employees On Polling Day Maharashtra Govt Issues Strict Orders

Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने उद्योग समुह, खासगी कंपन्या आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी शनिवारी पगारी सुट्टी जाहीर केली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 01:19 PM
Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार 'भरपगारी सुट्टी'; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Follow Us:
Follow Us:
  • जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीनिमित्ताने राज्य सरकारने मोठा निर्णय
  • जर दुसऱ्या जिल्ह्यात कामाला असतील, तर त्यांनाही मतदान करण्यासाठी सुट्टी दिली जावी,
  • जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी आज रात्री १० वाजता थांबणार
Maharashtra ZP Election 2026:

राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीनिमित्ताने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मतदानाच्या दिवशी १८ वर्षांवरील सर्व नोंदणीकृत मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी कर्मचारी आणि कामगारांना भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत दिली जावी, असे आदेश राज्य सरकारकडून आस्थापनांना देण्यात आले आहेत.

ज्या १२ जिल्ह्यांमध्ये मतदान आहे, तेथील मतदार जर दुसऱ्या जिल्ह्यात कामाला असतील, तर त्यांनाही मतदान करण्यासाठी सुट्टी दिली जावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांना हा निर्णय लागू असेल. यात खाजगी कंपन्या आणि कारखाने, आयटी (IT) कंपन्या आणि औद्योगिक युनिट्स, दुकाने, शॉपिंग मॉल्स आणि रिटेल आउटलेट्स, हॉटेल्स, भोजनालये आणि थिएटर्स या आस्थापनांचा समावेश करण्यात आला आहे. मतदानाच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा वापर करण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता मालकांनी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

ZP Election 2026: पुणे जिल्ह्यात 23 हजार मनुष्यबळाची नियुक्ती; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने उद्योग समुह, खासगी कंपन्या आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी शनिवारी पगारी सुट्टी जाहीर केली आहे. उद्योग, कामगार आणि खाण विभागाने आदेश जारी करण्यात आला आहे. (Maharashtra ZP Election)

उद्योग, कामगार आणि खाण विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, १८ वर्षे आणि त्यावरील सर्व नोंदणीकृत मतदारांनी निवडणुकीत भाग घेणे आवश्यक आहे. या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी उद्योग समुह आणि आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारी रजा मंजू करावी. १२ जिल्ह्यांमधील मतदार जर इतर ठिकाणी काम करत असतील तर त्यांनाही पगारी सुट्टी दिली जावी. उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागांतर्गत सर्व आस्थापनांसाठी हा निर्णय लागू असणर आहे. यासोबतच कारखाने, खाजगी कंपन्या, आयटी कंपन्या, दुकाने, व्यवसाय आणि औद्योगिक युनिट्स,व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, निवासी हॉटेल्स, भोजनालये, थिएटर, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स आणि रिटेल आउटलेट्स या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही हा निर्णय लागू असेल.

Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी आज रात्री १० वाजता थांबणार आहे. यानंतर कोणत्याही प्रकारच्या सार्वजनिक सभा किंवा प्रचाराला करता येणार नाही. राज्यातील जिल्हा परिषदांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान, तर, ९ फेब्रुवारी २०२६ मतमोजणी होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३ गटांसाठी आणि १४६ पंचायत समिती गणांसाठी ही मतदान प्रक्रिया होणार आहे. जिल्हा परिषदेसाठी २९९, तर पंचायत समितीसाठी ५२८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आपले नशीब आजमावत आहेत. सुमारे २९ लाख ७२ हजार ३५९ मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे प्रचारावर शोककळा पसरली होती, ज्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रचार शांततेत पार पडला. जिल्ह्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये थेट आणि चुरशीची लढत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

Web Title: Maharashtra zp election 2026 paid leave for employees on polling day maharashtra govt issues strict orders

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 01:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election 2026: तासगावमध्ये शरद पवार गटाच्या उमेदवारांना मिळतोय सकारात्मक प्रतिसाद
1

ZP Election 2026: तासगावमध्ये शरद पवार गटाच्या उमेदवारांना मिळतोय सकारात्मक प्रतिसाद

Karjat News : किरण ठाकरे यांच्याकडून 250 कोटींची विकास कामे, माणगावतर्फे वारेडीच्या विकासाचा दावा
2

Karjat News : किरण ठाकरे यांच्याकडून 250 कोटींची विकास कामे, माणगावतर्फे वारेडीच्या विकासाचा दावा

ZP Election 2026: पुणे जिल्ह्यात 23 हजार मनुष्यबळाची नियुक्ती; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
3

ZP Election 2026: पुणे जिल्ह्यात 23 हजार मनुष्यबळाची नियुक्ती; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

अपक्षांच्या मुसंडीमुळे घड्याळ, पंजा आणि मशालीचे तिन्ही प्रमुख उमेदवार हैराण, बेंबळी जिल्हा परिषद गटातील लढतीला चुरस
4

अपक्षांच्या मुसंडीमुळे घड्याळ, पंजा आणि मशालीचे तिन्ही प्रमुख उमेदवार हैराण, बेंबळी जिल्हा परिषद गटातील लढतीला चुरस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

Feb 05, 2026 | 01:20 PM
आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

Feb 05, 2026 | 01:18 PM
Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Feb 05, 2026 | 01:16 PM
मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

Feb 05, 2026 | 01:11 PM
संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

Feb 05, 2026 | 01:11 PM
‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

Feb 05, 2026 | 01:09 PM
Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Feb 05, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM