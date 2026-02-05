T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

T20 World Cup News in Marathi: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारत-पाकिस्तान सामन्याभोवती सुरू असलेला वाद क्रिकेटच्या पलीकडे जाऊन गंभीर वळण घेत असल्याचे दिसून येते. पाकिस्तानने सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केल्यानंतर आणि आयसीसीच्या कडक इशाऱ्यानंतर, एका पाकिस्तानी युट्यूबरने दिलेल्या व्हिडिओमुळे आंतरराष्ट्रीय खळबळ उडाली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये युट्यूबर आयसीसी कार्यालयाबद्दल आक्षेपार्ह आणि धमकीदायक विधाने केल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासमोर (पीसीबी) झुकण्यास नकार दिल्याने संतप्त होऊन त्याने त्यांच्या कार्यालयावर बॉम्ब टाकण्याची धमकी दिली आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान क्रिकेट संघाने भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा आयसीसीने दिल्यानंतर ही धमकी देण्यात आली आहे.
पाकिस्तानी युट्यूबर अर्सलान नासिरने आयसीसी आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) अधिकाऱ्यांविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी केली आणि नंतर थेट आयसीसी कार्यालयावर बॉम्ब टाकण्याची धमकी दिली. त्याने ही धमकी एका व्हिडिओमध्ये दिली आहे, जो आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तथापि,नवराष्ट्र डिजीटल या व्हिडिओच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही.
हा व्हिडिओ पाकिस्तानी युट्यूबर अर्सलान नासिरचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे, ज्यामध्ये तो आयसीसी आणि बीसीसीआयविरुद्ध घृणास्पद टिप्पण्या करतो आणि त्यांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देतो. या जवळजवळ १५ मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये तो असे शब्द वापरतो जे हलक्यात घेऊ नयेत. हा व्हिडिओ “कॉमेडी” आणि “क्रिकेट रिव्ह्यू” या टॅग्जसह अपलोड करण्यात आला होता, परंतु त्याची भाषा आणि स्वर पूर्णपणे आक्रमक दिसत आहेत. म्हणूनच सोशल मीडियावर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत.
इतकेच नाही तर व्हायरल व्हिडिओमध्ये, युट्यूबरने भारतीय क्रिकेटमधील काही प्रमुख नावांनाही लक्ष्य केले आहे. विशेषतः, भारतीय टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पण्यांमुळे सोशल मीडियावर संताप व्यक्त झाला आहे. अनेक वापरकर्त्यांनी या विधानाला अपमानजनक म्हटले आहे.
पाकिस्तानने १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध टी-२० विश्वचषक सामना खेळण्यास नकार दिल्याने संपूर्ण मुद्दा तापला. हा सामना श्रीलंकेतील कोलंबो येथे खेळला जाणार आहे. आयसीसीने स्पष्ट केले आहे की जर पाकिस्तानने वेळापत्रकानुसार सामना खेळला नाही तर त्यांना मोठा दंड होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, आयसीसीच्या महसुलात कपात आणि पुढील निर्बंध यासारखे उपाय देखील केले जाऊ शकतात. असे मानले जाते की या इशाऱ्याने वादाला आणखी बळकटी दिली.
काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आयसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यांच्यात अंतर्गत चर्चा सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबत औपचारिक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.