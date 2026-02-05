Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Mp Sanjay Raut Press Confernce On Two Ncp Merge Together Political News

आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

खासदार संजय राऊत यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच हा त्यांचा अंतर्गत विषय असल्याचे देखील म्हटले आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 01:18 PM
MP Sanjay Raut press confernce on two ncp merge together political News

दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र विलीन झाल्याच्या संदर्भात खासदार संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद घेतली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • खासदार संजय राऊत पत्रकार परिषद
  • राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया
  • हा राष्ट्रवादीचा अंतर्गत विषय – राऊत
Sanjay Raut Live : मुंबई : दिवंगत नेते अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रामध्ये जोरदार राजकारण तापले आहे. अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे काय होणार आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे (NCP Politics) विलिनीकरण होणार का आणि नेतृत्व कोण करणार यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विलिनीकरणाच्या चर्चा अजित पवार करत असल्याचा दावा एक गट करत आहे तर या नुसत्या चर्चा आहेत असा एका गटाचा दावा आहे. याबाबत खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) यांनी पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया दिली आहे.

अजित पवार यांच्या निधनानंतर खासदार संजय राऊत यांनी अनेकदा दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाबाबत आणि अजित पवारांच्या निधनावर संशय व्यक्त केला आहे. यावरुन त्यांच्यावर अनेकांनी टीका देखील केली. यानंतर आता खासदार राऊत यांनी “विलिनीकरणाचा विषय त्यांच्यावर सोडाना आणि यात शिवसेनेचा काय संबंध अशी भूमिका घेतली आहे. खासदार राऊत म्हणाले की, “ राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा विषय त्यांच्यावर सोडा ना. आपण कशाला त्यात मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? हा त्यांचा विषय असेल तर त्यांनी त्यातून मार्ग काढावा किंवा निर्णय घ्यावा. प्रत्येकवेळी तुम्ही इतर पक्षाच्या नेत्यांना विचारणार,” असे मत खासदार राऊतांनी व्यक्त केले.

हे देखील वाचा : सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच असतील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे; येत्या 9 फेब्रुवारीला…

पुढे ते म्हणाले की, “विलिनीकरण हा त्यांचा विषय आहे. पण सध्या सुनील तटकरे हे शरद पवारांना मार्गदर्शन करतायत हे फार इंटरेस्टिंग आहे. अजित पवार यांच्या दु:खद निधनानंतर या विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेचं राजकारण जोरात सुरु झालं. विशेषत: अजित पवार गटाकडून. ज्यांना शरद पवारांनी राजकारणात आणलं. पद आणि प्रतिष्ठा दिली. ताकद दिली. ते आता शरद पवार यांनी काय करावं आणि काय करु नये असे सल्ले देतायत. हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे,” असा टोला खासदार राऊतांनी लगावला आहे.

हे देखील वाचा : तत्परतेने टोल वसुली, सरकारचा कोडगेपणा अनाकलनीय; राज ठाकरेंनी वाहतूक कोंडीवरुन जोरदार झापलं

शरद पवार यांनी काटेवाडीतील घरी भेट दिला आहे. तसेच यावरुन राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरु असताना यावर संजय राऊत म्हणाले की, “सुनेत्रा ताईंनी त्यांचा पती गमावला आहे. शरद पवार यांनी फक्त पुतण्या नाही तर मुलासारख्या अजित पवारांना गमावलं आहे. शरद पवार त्यांच्या सूनबाईच्या घरी गेले असतील, तेव्हा पत्रकारांनी प्रश्न विचाराव असं काही नाही. शरद पवार साहेब अजित पवार गटाच्या नेत्यांमध्ये काय चर्चा झाली? याच्याशी आम्हाला काही देणंघेणं नाही. आमचा विषय इंडिया ब्लॉकशी, महाविकास आघाडीशी संबंधित आहे. शरद पवारांचा पक्ष मविआ आणि इंडिया ब्लॉगचा सदस्य आहे. एक गट म्हणतो चर्चा झाली, एक म्हणतो चर्चा झाली नाही. यात विश्वास कोणावर ठेवायचा” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.

Web Title: Mp sanjay raut press confernce on two ncp merge together political news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र
1

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

Maharashtra Politics : संजय राऊत हे शरद पवारांचे दलाल…! भाजप नेते नवनाथ बन यांचा जोरदार घणाघात
2

Maharashtra Politics : संजय राऊत हे शरद पवारांचे दलाल…! भाजप नेते नवनाथ बन यांचा जोरदार घणाघात

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरुन रंगलं राजकारण! शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना धरलं धारेवर
3

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरुन रंगलं राजकारण! शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना धरलं धारेवर

सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच असतील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे; येत्या 9 फेब्रुवारीला…
4

सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच असतील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे; येत्या 9 फेब्रुवारीला…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

Feb 05, 2026 | 01:18 PM
Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Feb 05, 2026 | 01:16 PM
मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

Feb 05, 2026 | 01:11 PM
संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

Feb 05, 2026 | 01:11 PM
‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

Feb 05, 2026 | 01:09 PM
Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Feb 05, 2026 | 01:00 PM
मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

Feb 05, 2026 | 12:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM