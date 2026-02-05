Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान होणाऱ्या क्षेत्रातील सर्व शाळांना शनिवार (दि.७) सुट्टी राहणार आहे‌.

Updated On: Feb 05, 2026 | 01:11 PM
कोल्हापुरात उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

कोल्हापुरात उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

Follow Us:
Follow Us:

कोल्हापूर : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची घोषणा झाली. त्यानुसार, कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या कामकाजाकरिता ज्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील कार्यरत सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्या शाळांना शुक्रवारी (दि.६) सुट्टी जाहीर केली आहे.

तसेच ज्या शाळेतील सर्व शिक्षकांची जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्ती केली नाही. त्या शाळा शुक्रवारी (दि.६) सकाळी ७.३० ते ११.३० या वेळेत सुरू राहतील, असे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान होणाऱ्या क्षेत्रातील सर्व शाळांना शनिवार (दि.७) सुट्टी राहणार आहे‌. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्या माध्यमिक व प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मतदान पथकात नियुक्ती केली आहे. त्यांनी शुक्रवारी (दि.६) सकाळी नऊ वाजल्यापासून संबंधित तालुका स्तरावरुन निवडणूक साहित्य ताब्यात घेऊन नियुक्त केलेल्या मतदान केंद्रावर हजर राहावे, असे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यासाठी निवडणूक घेतली जाणार आहे. यासाठी 7 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. त्यामुळे गेल्या 20 दिवसांपासून सर्वत्र निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. आता या निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा गुरुवारी (दि.५) रोजी संपणार आहे तर ७ फेब्रुवारी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. आज प्रचार संपत असल्याने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची चांगलीच धावपळ वाढताना दिसत आहे.

घरबसल्या शोधता येणार मतदारयादीतील नाव

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल अॅप उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. हे अॅप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. अॅपमध्ये मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.

मतदान केंद्राचीही मिळू शकणार माहिती

मतदाराचे संपूर्ण नाव किंवा मतदार ओळखपत्राचा क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येते. यातून आपले मतदान केंद्रही कळू शकेल. याशिवाय मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यात मोबाईल अॅपप्रमाणेच ‘नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics : राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांसह 336 पंचायत समितीच्या निवडणुका आज जाहीर होण्याची शक्यता

Web Title: Many schools in kolhapur have declared a holiday tomorrow due to zp elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 01:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राज्यातील RTE शाळांच्या संख्येत घट; तब्बल 771 शाळा झाल्या कमी
1

राज्यातील RTE शाळांच्या संख्येत घट; तब्बल 771 शाळा झाल्या कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

Feb 05, 2026 | 01:20 PM
आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

Feb 05, 2026 | 01:18 PM
Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Feb 05, 2026 | 01:16 PM
मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

Feb 05, 2026 | 01:11 PM
संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

Feb 05, 2026 | 01:11 PM
‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

Feb 05, 2026 | 01:09 PM
Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Feb 05, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM