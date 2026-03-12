काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील, ऑक्शनमध्ये उधळले २.३४ कोटी रुपये

लिलावामध्ये पाकिस्तानचा फिरकीपटू अबरार अहमद याला ‘सनरायझर्स लीड्स’ (Sunrisers Leeds) संघाने १,९०,००० पाउंड, म्हणजेच भारतीय चलनात सुमारे २.३४ कोटी रुपयांना आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले आहे. विशेष म्हणजे, ही फ्रँचायझी ‘सनरायझर्स हैदराबाद’ समूहाच्या मालकीची असून, काव्या मारन या संघाच्या सह-मालकीण आहेत. या खरेदीनंतर अबरार अहमद आता इंग्लंडच्या मैदानावर सनरायझर्सच्या जर्सीत दिसणार आहे.
Abrar at Headingley, soon 👏 [Play With Fire | SunRisers Leeds] pic.twitter.com/Yqm204j091 — SunRisers Leeds (@sunrisersleeds) March 12, 2026
लिलावापूर्वी ‘बीबीसी’ (BBC) सह अनेक इंग्लिश माध्यमांनी असा दावा केला होता की, ज्या फ्रँचायझी मालकांकडे आयपीएलमध्ये संघ आहेत, ते पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी करणे टाळतील. ‘द हंड्रेड’मधील आठपैकी चार संघ (MI लंडन, सनरायझर्स लीड्स, साउदर्न ब्रेव्ह आणि मँचेस्टर सुपर जायंट्स) आयपीएलशी संबंधित समूहांचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (ECB) स्पष्टीकरणही द्यावे लागले होते. मात्र, सनरायझर्स लीड्सने अबरार अहमदला विकत घेऊन या सर्व चर्चा आणि अटकळ फेटाळून लावली आहे.
Iran-Israel-US war मुळे IPL 2026 ला निर्माण झाला धोका! आता एक मोठी अपडेट आली समोर, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
अबरार अहमदव्यतिरिक्त, पाकिस्तानचा आणखी एक मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक हा या लिलावात विकत घेतला जाणारा पहिला पाकिस्तानी खेळाडू ठरला. त्याला ‘बर्मिंगहॅम फिनिक्स’ संघाने १,४०,००० पाउंड (सुमारे १.७२ कोटी रुपये) देऊन आपल्या संघात घेतले. अबरारला खरेदी करण्यासाठी ‘ट्रेंट रॉकेट्स’ आणि ‘सनरायझर्स लीड्स’ यांच्यात जोरदार चढाओढ पाहायला मिळाली, ज्यामध्ये अखेर सनरायझर्सने बाजी मारली.
एकीकडे अबरार अहमदवर कोटींची उधळण झाली असताना, दुसरीकडे पाकिस्तानच्या अनेक बड्या स्टार खेळाडूंना या लिलावात कोणीही खरेदीदार मिळाला नाही. यामध्ये वेगवान गोलंदाज हारिस रौफ, अष्टपैलू शादाब खान आणि युवा फलंदाज सैम अयुब यांचा समावेश आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचा स्टार वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी याने लिलाव सुरू होण्यापूर्वीच स्वतःचे नाव मागे घेतले होते, ज्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?