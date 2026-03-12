Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Kavya Maran Sunrisers Leeds Buys Pakistani Spinner Abrar Ahmed The Hundred Auction

काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील, ऑक्शनमध्ये उधळले २.३४ कोटी रुपये

द हंड्रेड (The Hundred) लीगच्या लिलावात काव्या मारन यांच्या मालकीच्या सनरायझर्स लीड्सने पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमदला २.३४ कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. यामुळे आयपीएल मालकांबाबतचे तर्कवितर्क संपुष्टात आले आहेत.

Updated On: Mar 12, 2026 | 08:43 PM
काव्या मारनच्या 'सनरायझर्स' संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील (Photo Credit- X)

काव्या मारनच्या 'सनरायझर्स' संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील
  • ऑक्शनमध्ये उधळले २.३४ कोटी रुपये
  • प्रसारमाध्यमांचा दावाही खोटा ठरला
Kavya Maran SRH Sunrisers Leeds Buys Abrar Ahmed The Hundred Auction: इंग्लंडमधील बहुचर्चित ‘द हंड्रेड’ (The Hundred) लीगच्या लिलावात यंदा पाकिस्तानी खेळाडूंबाबतच्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. पाकिस्तानचा ‘मिस्ट्री स्पिनर’ अबरार अहमद याला अशा एका फ्रँचायझीने विकत घेतले आहे, ज्याचे थेट नाते भारताच्या आयपीएलशी (IPL) जोडलेले आहे. या एका व्यवहारामुळे केवळ लिलावातील वातावरण तापले नाही, तर आयपीएल मालक पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी करणार नाहीत, हा ब्रिटीश प्रसारमाध्यमांचा दावाही खोटा ठरला आहे.

अबरार अहमदसाठी काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ची मोठी बोली

लिलावामध्ये पाकिस्तानचा फिरकीपटू अबरार अहमद याला ‘सनरायझर्स लीड्स’ (Sunrisers Leeds) संघाने १,९०,००० पाउंड, म्हणजेच भारतीय चलनात सुमारे २.३४ कोटी रुपयांना आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले आहे. विशेष म्हणजे, ही फ्रँचायझी ‘सनरायझर्स हैदराबाद’ समूहाच्या मालकीची असून, काव्या मारन या संघाच्या सह-मालकीण आहेत. या खरेदीनंतर अबरार अहमद आता इंग्लंडच्या मैदानावर सनरायझर्सच्या जर्सीत दिसणार आहे.

इंग्लिश मीडियाची ‘ती’ बातमी ठरली चुकीची

लिलावापूर्वी ‘बीबीसी’ (BBC) सह अनेक इंग्लिश माध्यमांनी असा दावा केला होता की, ज्या फ्रँचायझी मालकांकडे आयपीएलमध्ये संघ आहेत, ते पाकिस्तानी खेळाडूंना खरेदी करणे टाळतील. ‘द हंड्रेड’मधील आठपैकी चार संघ (MI लंडन, सनरायझर्स लीड्स, साउदर्न ब्रेव्ह आणि मँचेस्टर सुपर जायंट्स) आयपीएलशी संबंधित समूहांचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (ECB) स्पष्टीकरणही द्यावे लागले होते. मात्र, सनरायझर्स लीड्सने अबरार अहमदला विकत घेऊन या सर्व चर्चा आणि अटकळ फेटाळून लावली आहे.

Iran-Israel-US war मुळे IPL 2026 ला निर्माण झाला धोका! आता एक मोठी अपडेट आली समोर, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

उस्मान तारिक ठरला लिलावातील पहिला पाकिस्तानी खेळाडू

अबरार अहमदव्यतिरिक्त, पाकिस्तानचा आणखी एक मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक हा या लिलावात विकत घेतला जाणारा पहिला पाकिस्तानी खेळाडू ठरला. त्याला ‘बर्मिंगहॅम फिनिक्स’ संघाने १,४०,००० पाउंड (सुमारे १.७२ कोटी रुपये) देऊन आपल्या संघात घेतले. अबरारला खरेदी करण्यासाठी ‘ट्रेंट रॉकेट्स’ आणि ‘सनरायझर्स लीड्स’ यांच्यात जोरदार चढाओढ पाहायला मिळाली, ज्यामध्ये अखेर सनरायझर्सने बाजी मारली.

शाहीन आफ्रिदीची माघार; अनेक दिग्गज राहिले ‘अनसोल्ड’

एकीकडे अबरार अहमदवर कोटींची उधळण झाली असताना, दुसरीकडे पाकिस्तानच्या अनेक बड्या स्टार खेळाडूंना या लिलावात कोणीही खरेदीदार मिळाला नाही. यामध्ये वेगवान गोलंदाज हारिस रौफ, अष्टपैलू शादाब खान आणि युवा फलंदाज सैम अयुब यांचा समावेश आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचा स्टार वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी याने लिलाव सुरू होण्यापूर्वीच स्वतःचे नाव मागे घेतले होते, ज्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.

IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

Web Title: Kavya maran sunrisers leeds buys pakistani spinner abrar ahmed the hundred auction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 08:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shivam Dube: “माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो”, घरी पोहोचताच शिवम दुबेने वडिलांना घातले वर्ल्ड कपचे मेडल; भावूक Video व्हायरल
1

Shivam Dube: “माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो”, घरी पोहोचताच शिवम दुबेने वडिलांना घातले वर्ल्ड कपचे मेडल; भावूक Video व्हायरल

IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?
2

IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?
3

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?

T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!
4

T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील, ऑक्शनमध्ये उधळले २.३४ कोटी रुपये

काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील, ऑक्शनमध्ये उधळले २.३४ कोटी रुपये

Mar 12, 2026 | 08:43 PM
सुरक्षित कामाच्या संस्कृतीसाठी ‘हेन्केल’चा पुढाकार! कुरकुंभ MIDC मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह उत्साहात साजरा

सुरक्षित कामाच्या संस्कृतीसाठी ‘हेन्केल’चा पुढाकार! कुरकुंभ MIDC मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह उत्साहात साजरा

Mar 12, 2026 | 08:20 PM
पहाटे लवकर उठणं ते आई बाबांसाठी स्वयंपाक ; वडिलांनीच केली पोलखोल, ज्ञानदा रामतीर्थकरचा पुरस्कार सोहळ्यातला भन्नाट किस्सा

पहाटे लवकर उठणं ते आई बाबांसाठी स्वयंपाक ; वडिलांनीच केली पोलखोल, ज्ञानदा रामतीर्थकरचा पुरस्कार सोहळ्यातला भन्नाट किस्सा

Mar 12, 2026 | 08:19 PM
मासिक पाळीच्या वेळी येणाऱ्या रक्ताद्वारे समजून येतात ‘हे’ आजार, महिलांनी जाणून घ्या ही महत्त्वाची माहिती

मासिक पाळीच्या वेळी येणाऱ्या रक्ताद्वारे समजून येतात ‘हे’ आजार, महिलांनी जाणून घ्या ही महत्त्वाची माहिती

Mar 12, 2026 | 08:15 PM
Crime News: वायफळेत युवकावर कोयत्याने हल्ला; दोन जण अटकेत, गावात तणाव

Crime News: वायफळेत युवकावर कोयत्याने हल्ला; दोन जण अटकेत, गावात तणाव

Mar 12, 2026 | 08:10 PM
ICRAS हे वेब-आधारित टूल लाँच! हृदय व मूत्रपिंडाच्या आजारांचा धोका लवकर येणार ओळखता

ICRAS हे वेब-आधारित टूल लाँच! हृदय व मूत्रपिंडाच्या आजारांचा धोका लवकर येणार ओळखता

Mar 12, 2026 | 08:09 PM
Maruti Dzire vs Honda Amaze: कोणती सेडान कार खरेदी करणं ठरेल उत्तम पर्याय, किंमत आणि फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Maruti Dzire vs Honda Amaze: कोणती सेडान कार खरेदी करणं ठरेल उत्तम पर्याय, किंमत आणि फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Mar 12, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM