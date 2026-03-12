सुरक्षित कामाच्या संस्कृतीसाठी ‘हेन्केल’चा पुढाकार! कुरकुंभ MIDC मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह उत्साहात साजरा

हा इव्हेण्ट या वर्षाची थीम ‘एन्गेज, एज्युकेट, एम्पॉवर’ यावर आधारित होता, ज्यामध्ये जागरूकता, प्रशिक्षण आणि सामायिक जबाबदारीच्या माध्यमातून कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता दृढ करण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला. या संवादादरम्यान हेन्केलने निदर्शनास आणले की, कुरकुंभ औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनी अधिक जवळून सहकार्य करण्याची, सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण करण्याची आणि व्यावसायिक आरोग्य, सुरक्षा व प्रक्रिया सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत एकमेकांकडून शिकण्याची गरज आहे.
या प्रसंगी मत व्यक्त करत औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाचे सहसंचालक श्री. सुधीर शिंदे म्हणाले, “अशा प्रकारच्या सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे जागरूकता निर्माण करण्याप्रती, नियमांचे अधिक चांगल्याप्रकारे पालन करण्याप्रती आणि संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्थेमध्ये अधिक सुरक्षित कामाची ठिकाणे सुनिश्चित करण्याप्रती कटिबद्धता अधिक दृढ होण्यास मदत होते.”
हेन्केल कुरकुंभचे साइट डायरेक्टर बालाजी गोपालस्वामी म्हणाले: “‘एन्गेज, एज्युकेट, एम्पॉवर’ ही संकल्पना आमच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनाशी पूर्णपणे जुळते. हेन्केलमध्ये, आमचा विश्वास आहे की सुरक्षितता आमच्या टीमसोबतच्या निरंतर संवादामुळे आणि उद्योगाच्या स्वरूपात एकमेकांकडून शिकल्यामुळे निर्माण होते. अशा प्रकारच्या व्यासपीठामुळे कुरकुंभ एमआयडीसीमधील कंपन्यांना व्यावसायिक आरोग्य, सुरक्षा आणि प्रक्रिया सुरक्षेबाबतचा अनुभव एकमेकांसोबत शेअर करण्याची संधी मिळते आणि आम्ही सामूहिकरित्या या भागातील सर्व कामगारांसाठी सुरक्षेची संस्कृती अधिक मजबूत करू शकतो.”
या उपक्रमात भारत सरकारने आणलेल्या नवीन कामगार संहितेबाबत, विशेषतः व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या अटी संहितेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला, ज्याचा सर्व क्षेत्रांतील कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा नियमांना सुव्यवस्थित आणि अधिक दृढ करण्याचा उद्देश आहे.
लेबर ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, भारतात ५०० दशलक्षहून अधिक कामगार आहेत, ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा व नियमांचे पालन हे नियामक आणि उद्योग या दोघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे प्राधान्य बनले आहे. तसेच, नॅशनल सेफ्टी कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे राबवला जाणारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह यांसारखे उपक्रम उद्योगांमध्ये सुरक्षा जागरूकता आणि जबाबदार कार्यपद्धतींना चालना देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
या इव्हेण्टचे आयोजन करून, हेन्केलने सरकारी-उद्योग सहयोगाप्रती आपली कटिबद्धता दृढ केली आहे. तसेच, कुरकुंभ एमआयडीसी क्षेत्रातील कंपन्यांना माहितीची देवाणघेवाण करून, एकमेकांना सहकार्य करून आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची अधिक प्रबळ संस्कृती निर्माण करून सुरक्षिततेचे निकष सुधारण्यासाठी एकत्र येण्यास प्रेरित केले आहे.
