शिराळ्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात बालकाचा मृत्यू; वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलंबित, विधानसभेत संताप

बिऊर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात राजवीर पाटील या बालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर गावात संतापाची लाट उसळली होती. गरीब कुटुंबातील बालकाच्या मृत्यूनंतर नागरिकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देत तीव्र आंदोलन केले होते.

Mar 12, 2026 | 08:57 PM
  • शिराळ्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात बालकाचा मृत्यू
  • वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलंबित,
  • विधानसभेत संताप
शिराळा : बिऊर (ता. शिराळा) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात सहा वर्षीय राजवीर हणमंत पाटील या बालकाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी शिराळा वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एकनाथ पारधी यांना निलंबित करण्याची कारवाई केली आहे. या प्रकरणी हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली.

दरम्यान, या घटनेबाबत शिराळा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित देशमुख यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले होते. बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून मानवी वस्ती आणि शेतरानात बिबट्याचा वाढता वावर रोखण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली होती.

बिऊर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात राजवीर पाटील या बालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर गावात संतापाची लाट उसळली होती. गरीब कुटुंबातील बालकाच्या मृत्यूनंतर नागरिकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देत तीव्र आंदोलन केले होते. या घटनेला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार देशमुख यांनी केली होती.

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, “राजवीर पाटील या बालकाचा मृत्यू अत्यंत दुर्दैवी आहे. या घटनेस जबाबदार ठरलेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी पारधी यांना निलंबित करण्यात येत आहे. बिबट्याला पकडण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांबाबत केंद्रीय वन मंत्रालयाशी संपर्क साधला जात असून वन्यजीव विभागाची परवानगी घेतली जाईल.”

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर आणि जुन्नर परिसरात बिबट्याच्या नियंत्रणासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा प्रयोग शिराळा परिसरातही राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बिबट्याला ‘शेड्यूल-१’ मधून ‘शेड्यूल-२’ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या प्रमुख मागण्या :

  • बिबट्याचे निर्बीजीकरण करण्याची योजना राबवावी
  • बिबट्या पकडण्यासाठी मुख्य वनसंरक्षकांना अधिकार द्यावेत
  • बिबट्याला ‘शेड्यूल-१’ मधून ‘शेड्यूल-२’ मध्ये आणून आवश्यक कारवाईची परवानगी द्यावी
  • पिंजरे व ट्रॅप कॅमेरे बसवून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा
  • बिबट्या हल्ला किंवा अपघात या दोन्ही घटनांमध्ये नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्याचा नियम लागू करावा
मी परत आलोय…! Ratnagiri जिल्ह्यातील ‘या’ भागात बिबट्याचा हैदोस; आतापर्यंत तब्बल…

Published On: Mar 12, 2026 | 08:57 PM

