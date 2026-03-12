पहाटे लवकर उठणं ते आई बाबांसाठी स्वयंपाक ; वडिलांनीच केली पोलखोल, ज्ञानदा रामतीर्थकरचा पुरस्कार सोहळ्यातला भन्नाट किस्सा

एवढंच नाही तर ज्ञानदा पुढे असंही म्हणाली की, मी आईबाबांसाठी खूप छान स्वयंपाक करते. लेकीच्या या वाक्यावर ज्ञानदाच्या वडिलांनी ड़ोक्यावर हात मारला. त्यानंतर ज्ञानदा देखील खळखळून हसू लागली. स्टार प्रवाहच्या सोशल मीडियावरील या मजेशीर रीलला नेटकऱ्यांकडून चांगलीच पसंती मिळताना दिसत आहे. काही नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे की, ज्ञानदा आणि तिच्या बाबांचं नातं किती छान आहे. तर काहींनी म्हटलं आहे की, बाबांनी मजेशीरपणे लेकीची चांगलीच पोलखोल केली. अशा मजेशीर कमेंट देखील नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत.
सध्या मालिका विश्वात सांगायच तर लग्नामनंतर होईलच प्रेम या मालिकेतील जीवा आणि नंदिनी तसंच काव्या आणि पार्थ यांच्या जोडीला प्रेक्षकांकडून भरभरुन प्रेम मिळत आहे. नुकतंच या मालिकेतील या दोन्ही जोडप्यांचं पुन्हा एकदा लग्न लावण्यात आलं आहे. या मालिकेतील या जोड्याचं करण्यात आलेल्या प्रिवेडींग शुटचे रील्स देखील मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. या मालिकेचा टीआरपी देखील या काळात चांगला मिळाला आहे.
सध्या स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कारात अनेक नामांकन आहेत. सर्वोत्कृष्ट मालिका, जोडी, अभिनेता-अभिनेत्री याचबरोबरीने ‘सर्वोत्कृष्ट मुलगी’ हा पुरस्कार देखील दिला जातो. यावर्षी कृष्णा, नंदिनी-काव्या, ईश्वरी, गिरिजा, ऊर्जा आणि नुपूर या नायिकांना ‘सर्वोत्कृष्ट मुलगी’ पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालं. आता या नायिकांपैकी कोणती नायिका बेस्ट मुलगी कोण ठरणार हे .येत्या 15 मार्चला प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. दरम्यान ज्ञानदाच्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगला व्हायरल झाला आहे.