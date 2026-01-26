Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

"मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..", पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल

Political News: मुंब्र्यातील 'हिरवा करू' विधानावरून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राजकारण तापले आहे. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी इम्तियाज जलील यांना 'सापाची पिलावळ' म्हणत पाकिस्तानात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

Jan 26, 2026 | 03:24 PM
“मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा..”, पालकमंत्री Sanjay Shirsat यांनी Imtiaz Jaleel यांना सुनावले खडेबोल
  • “इम्तियाज जलील म्हणजे सापाची पिलावळ”
  • संजय शिरसाट यांचा घणाघात
  • तर ‘महाराष्ट्र तुझ्या बापाचा नाही’ म्हणत आमदारांनी सुनावलं!
Sanjay Shirsat on Imtiaz Jaleel: इम्तियाज जलील हा साप आहे, हे निजामाचे पूर्वज आहेत, महाराष्ट्रात येऊन अशांतता कशी पसरेल हे त्यांचे लक्ष्य आहे. परंतु हा छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे, संत महंतांचा, समाजवादी चवळीचा आणि पुरोगामी लोकांचा हा महाराष्ट्र आहे. अशा महाराष्ट्राला एखाद्या रंगाने रंगवून जो जातीचा रंग देण्याचा प्रयत्न करतोय हा अत्यंत घातक असून यावर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी केली. दरम्यान, यासंदर्भात इम्तियाज यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

महापालिका निवडणुकीत यंदा एमआयएमला राज्यभरात चांगले यश मिळाले. मुंब्रा मुंबई येथील पक्षाच्या नगरसेविका सहर शेख यांनी, कैसा हराया म्हणत पूर्ण मुंब्रा हिरवा करू, असे वक्तव्य केले होते. दरम्यान, या वक्तव्याचे आता राज्यभरात पडसाद उमटू लागले आहेत. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या वक्तव्याविरोधात पोलिसात तक्रारही दाखल केली आहे. तर महायुतीतील शिवसेनेसह भाजपदेखील या वक्तव्यावर एमआयएमचा समाचार घेत आहे.

रविवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेत राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी एमआयएम प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ज्यांनी हा शब्द वापरला त्यांनी माफीनामाही दिलाय, आणि हा (इम्तियाज जलील) जाऊन तिथे तेल टाकतो. ही जी काही सापाची पिलावळ आहे अशा लोकांना ठेचले पाहिजे, असा जोरदार हल्लाबोल शिरसाटांनी केला.

राजकारणात भूकंप! अखेर ठाकरे आणि शिंदे शिवसेना एकत्र, BJP कोमात

काही ठिकाणी त्यांचे नगरसेवक निवडून आलेही असतील, त्याचा आनंद आहे परंतु, ताबडतोब एक भूमिका बदलून हिंदुस्थान-पाकिस्तान करण्याची भाषा ते करायला लागले आहेत. तुम्हाला एवढी मस्ती असेल तर पाकिस्तानात जा. याठिकाणी असलेल्या मुसलमान आणि हिंदूंमध्ये द्वेष पसरवू नका, इथला माणूस शांततेत राहतोय त्याला शांततेतच राहू द्या, अन्यथा त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील, असा इशारा देखील मंत्री शिरसाट यांनी जलील यांना दिला.

हा शिवरायांचा भगवा

मंत्री शिरसाट पुढे म्हणाले, हा शिवरायांचा भगवा आहे. हे संत महात्म्यांचे प्रतीक आहे. हा भगवा कोणा जातीधर्माच्या नाही. ज्या पद्धतीने तुम्ही जातीवर बोलता त्यापद्धतीने आम्ही बोलत नाही. काल जलील यांनीही त्यांच्या गळ्यात भगवा घातला होता, त्याला कोणी आक्षेप घेतला का ? आम्हाला याबद्दल द्वेष नाही. तुम्हाला भगव्याचे वावडे असेल तर तुम्ही परिधान करू नका. मात्र, ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे आणि ती आम्ही जपणार असल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र तुझ्या बापाचा नाही !

दरम्यान, जलील यांच्या ‘महाराष्ट्र हिरवा करू’ या वक्तव्याचा समाचार घेताना भाजपचे आ. केणेकर जलील यांना उद्देशून म्हणाले, हा महाराष्ट्र तुझ्या बापाचा नाही. हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, संभाजी महाराजांचा आहे. येथे प्रभू रामचंद्रांची संस्कृती वाहतेय. यापुढेही येथे भगवा रंगच चालणार. महापालिकेत निवडून आलेले नगरसेवक हे पावसाळ्यातील छत्र्या आहेत, आम्ही त्या कधीही काढून फेकू. त्यांना परत हैदराबादला पाठवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, अशी भूमिकाही आ. केणेकर यांनी बोलून दाखवली.

Gulabrao Patil controversial statement : “तुमची बायको हेमामालिनी आहे असं समजा…! गुलाबराव पाटील हे काय गेले बोलून?

