Maharashtra Politics : नगरच्या राजकारणातील ‘महाभूकंप’, प्राजक्त तनपुरेंचा संभाव्य भाजप प्रवेश आणि विखे-लंके संघर्षाचे नवे वळण

सुजय विखे पाटील: ‘मास्टरस्ट्रोक’ आणि वर्चस्वाची नवी व्याख्या
खासदार सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी प्राजक्त तनपुरेंचा भाजप प्रवेश हा केवळ एका नेत्याचा पक्षप्रवेश नसेल, तर तो दक्षिण नगरमधील राजकीय समीकरणे कायमची बदलणारा ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरेल.
विखे-तनपुरे संघर्षाचा ऐतिहासिक अंत: राहुरीमध्ये विखे आणि तनपुरे ही दोन घराणी पारंपरिक राजकीय प्रतिस्पर्धी राहिली आहेत. तनपुरे भाजपमध्ये आल्यास राहुरीतील विखेंचा सर्वात मोठा अडथळा दूर होईल. यामुळे विखे घराण्याला संपूर्ण जिल्ह्यावर आपले निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करणे सोपे जाईल.
दक्षिण नगरमधील अभेद्य मतपेढी
विखेंची स्वतःची संघटनात्मक बांधणी आणि तनपुरे यांना मानणारा मोठा वर्ग एकत्र आल्यास, भविष्यातील निवडणुकांमध्ये राहुरीतून भाजपला प्रचंड मताधिक्य मिळू शकते. हे मताधिक्य विखेंच्या जिल्हास्तरीय नेतृत्वाला अधिक मजबुती देईल.
संस्थात्मक ताकदीचे केंद्रिकरण
तनपुरेंच्या ताब्यात असलेला साखर कारखाना, शिक्षण संस्था आणि सहकारी संस्थांचे जाळे भाजपच्या (विखेंच्या) छत्राखाली येईल. जेव्हा आर्थिक आणि संस्थात्मक रसद एकाच बाजूने झुकते, तेव्हा विरोधकांचा टिकाव लागणे कठीण होते.
निलेश लंके: महाविकास आघाडीच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार
खासदार निलेश लंके यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विखेंचा पराभव करून जिल्ह्याच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले आहे. मात्र, तनपुरेंचा एक्झिट प्लॅन लंकेंसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो.
रणनितीक मित्राची साथ सुटणार
शरद पवार गटात निलेश लंके आणि प्राजक्त तनपुरे हे एकमेकांचे खंदे समर्थक मानले जातात. तनपुरेंच्या जाण्याने लंकेंना जिल्ह्याच्या राजकारणात मिळणारी रणनीतिक साथ कमी होईल, ज्यामुळे ते काही प्रमाणात एकाकी पडण्याची शक्यता आहे.
राहुरीची तटबंदी ढासळणार
निलेश लंके यांच्या खासदारकीच्या विजयात राहुरी विधानसभा मतदारसंघाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. जर तनपुरेच भाजपमध्ये गेले, तर लंकेंना या भागात आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी शून्यातून विश्व निर्माण करावे लागेल.
कार्यकर्त्यांचे मनोबल
तनपुरेंसारखा अभ्यासू आणि तरुण चेहरा महायुतीत गेल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. लंकेंभोवती असलेले ‘बळ’ कमी करण्याचा हा विखेंचा पद्धतशीर प्रयत्न असू शकतो.
जिल्ह्याचे नवे राजकीय गणित: एक दृष्टिक्षेप
राहुरीचे राजकारण शिवाजी कर्डिले आणि प्राजक्त तनपुरे हे दोन दिग्गज एकत्र आल्यास राहुरीत भाजपला रोखणे अशक्यप्राय होईल.
विखे विरुद्ध लंके जिल्ह्याच्या राजकारणात विखेंचा हात पुन्हा एकदा वरचढ ठरेल आणि लंकेंना संरक्षणात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल.
शरद पवार गटाची स्थिती जिल्ह्यातील पक्षाची मोठी पडझड होऊन नव्या नेतृत्वाचा शोध घ्यावा लागेल.
आव्हाने आणि मर्यादा
राजकारणात दोन अधिक दोन नेहमीच चार होत नाहीत. या संभाव्य समीकरणात काही आव्हानेही आहेत:
कार्यकर्त्यांचे मनोमिलन
विखे आणि तनपुरे समर्थकांचे पिढ्यानपिढ्यांचे वैर आहे. नेत्यांनी हात मिळवणी केली तरी खालच्या स्तरावरील कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना स्वीकारणे हे मोठे आव्हान असेल.
मतदारांची भूमिका
जर मतदारांना हा प्रवेश केवळ सत्तेसाठी वाटला, तर ते ‘सहानुभूती’ म्हणून लंकेंच्या किंवा महाविकास आघाडीच्या बाजूने झुकू शकतात….
प्राजक्त तनपुरे यांचा भाजप प्रवेश झाल्यास सुजय विखे पाटील यांना जिल्ह्याचे ‘अनभिषिक्त सम्राट’ होण्याच्या दिशेने मोठी चाल मिळेल. तर दुसरीकडे, निलेश लंके यांना रोखण्यासाठी आणि त्यांची ‘लोकसभा विजयाची पुनरावृत्ती’ टाळण्यासाठी भाजपची ही एक मोठी व्यूहरचना असेल. अखेर, नगरचे राजकारण हे नेहमीच धक्कादायक वळणे घेणारे राहिले आहे. तनपुरेंचा हा संभाव्य बदल जिल्ह्याच्या राजकारणात नवी ‘सत्ताकेंद्रे’ निर्माण करतो की जुन्या संघर्षाला नवे धार देतो, हे येणारा काळच ठरवेल.
