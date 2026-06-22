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Operation Tiger: महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड! राजकीय समीकरणे बदलली, 6 बंडखोर खासदारांनी धरला शिंदेसेनेचा झेंडा

Updated On: Jun 22, 2026 | 05:31 PM IST
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सारांश

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडत अखेर सहा बंडखोर खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत अधिकृत प्रवेश केला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला असून राज्यातील शिवसेनेतील अंतर्गत समीकरणे पुन्हा एकदा बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड! अखेर 6 बंडखोर खासदारांचा शिंदेसेनेत प्रवेश

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड! अखेर 6 बंडखोर खासदारांचा शिंदेसेनेत प्रवेश

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विस्तार
  • महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड!
  • राजकीय समीकरणे बदलली
  • 6 बंडखोर खासदारांनी धरला शिंदेसेनेचा झेंडा
Six Rebel MPs Join Shinde Sena News Marathi : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडत अखेर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहा बंडखोर खासदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत दाखल झाले आहेत. या प्रवेशामुळे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या खासदारांनी काही दिवसांपासून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. पक्षाच्या संघटनात्मक निर्णयांपासून स्वतःला दूर ठेवले जात असल्याची भावना त्यांनी अनेकदा मांडली होती. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधत शिंदे गटात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला.

शिंदे गटात प्रवेश करणाऱ्या खासदारांमध्ये हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टेकर, धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासह एकूण सहा बंडखोर खासदारांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. या नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत अधिकृतपणे शिवसेनेत प्रवेश केला.

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या प्रवेशामुळे शिंदे गटाची संघटनात्मक ताकद वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर ठाकरे गटासमोर पक्षसंघटना मजबूत ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या घडामोडीनंतर महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राज्यातील राजकारणात पुढील काही दिवसांत आणखी मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

उद्धव ठाकरे रणनीती आखणार?

ही बैठक महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी होणार आहे. पक्षांतराच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या पक्ष सदस्यांना एकसंध ठेवण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा हा एक प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. लोकसभेतील काही खासदारांच्या बंडखोरीनंतर ठाकरे सर्व आमदारांना संबोधित करून पक्षाची रणनीती स्पष्ट करतील अशी अपेक्षा आहे.

नेमका वाद काय?

पक्षाने इशारा दिला की, प्रतिसाद न दिल्यास तो स्वैच्छिक राजीनामा मानला जाईल, ज्यामुळे संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल. गुरुवारी नवी दिल्लीत झालेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीला पक्षाच्या नऊ लोकसभा खासदारांपैकी केवळ तीनच खासदार उपस्थित राहिल्याने हा वाद आणखी वाढला. अरविंद सावंत, अनिल देसाई आणि राजाभाऊ वाझे उपस्थित होते, तर संजय दिना पाटील यांच्यासह सहा खासदार अनुपस्थित होते.

Operation Tiger : ठाकरेंचे फुटीर खासदार मुंबईत दाखल, थोड्याच वेळात करणार शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश

Web Title: Six rebel mps finally join eknath shinde shiv sena maharashtra politics news marathi

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Published On: Jun 22, 2026 | 05:14 PM

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