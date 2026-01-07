Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Municipal Elections 2026 Voters Will Have To Cast Four Votes Be It Candidate News Marathi

Exclusive: मतदान की खेळ? नवी मुंबईत प्रभागानुसार चार मतदान, मतदार गोंधळात; सामन्यांचं मत नक्की कोणाला

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानुसार नवी मुंबई महापालिकेसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होईल. तर 16 जानेवारी 2026 ला मतमोजणी होईल. चार सदस्य संख्येनुसार प्रभार रचना मंजूर असून प्रत्येक मतदाराला चार मते द्यावीच लागणार

Updated On: Jan 07, 2026 | 03:04 PM
मतदान की खेळ? नवी मुंबईत प्रभागानुसार चार मतदान, मतदार गोंधळात; सामन्यांचं मत नक्की कोणाला

मतदान की खेळ? नवी मुंबईत प्रभागानुसार चार मतदान, मतदार गोंधळात; सामन्यांचं मत नक्की कोणाला

Follow Us:
Follow Us:
  • नवी मुंबईत प्रभागानुसार चार मतदान
  • मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था
  • सामन्यांचं मत नक्की कोणाला
महानगरपालिका निवडणुकीमुळे आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक घडामोडी पाहायला मिळत आहे. भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेससह सर्व पक्षांनी त्यांच्या निवडणुकीच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगानेही निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. २२७ वॉर्डांसाठी २५१६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. तर २०१७ मध्ये २२७ नगरसेवकांपैकी ८४ नगरसेवक शिवसेनेचे, ८२ भारतीय जनता पक्षाचे आणि ३१ काँग्रेसचे होते. सर्व पक्षांनी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचदरम्यान नवी मुंबईत अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येते, ती म्हणजे निवडणूक पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बहुसदस्यीत पद्धतीन पार पडणार आहे.

नेमकी मतदान प्रक्रिया कशी?

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण २८ प्रभाग आहेत. त्यापैकी प्रभाग क्रमांक १ ते २७ मध्ये प्रत्येकी चार सदस्य (‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’) निवडले जातील. प्रभाग क्रमांक २८ मध्ये तीन सदस्य (‘अ’, ‘ब’, ‘क’) निवडले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रभाग १ ते २७ मधील प्रत्येक मतदाराला चार वेळा मतदान करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रभाग २८ मधील मतदारांना तीन वेळा मतदान करावे लागेल. प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्रपणे एक मत द्यावचं लागणार. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एका जागेसाठी एकापेक्षा जास्त मते देता येणार नाहीत. प्रत्येक उमेदवारासमोरील बटण दाबल्यानंतर संबंधित लाल दिवा पेटेल. चारही (किंवा तीन) जागांसाठी मतदान पू्र्ण झाल्यानंतर बीप असा आवाज येईल, म्हणजे तुमची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे समजणार.

Maharashtra Politics: निवडणूक लागताच पक्षांना बंडखोरीचा फटका; अमरावतीमध्ये तब्बल 19…

चार सदस्यांच्या संख्येनुसार प्रभाग रचना मंजूर असून प्रत्येक मतदाराला चार मत द्यावीच लागणार आहेत. मग ते उमेदवार असो की नोटा. लोकशाहीचा अधिकार बजावण्यासाठी ईव्हीएम बटण चार वेळा दाबणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय मतदान केंद्रातून मतदारांना बाहेर पडता येणार नाही, अशी राज्य निवडणूक आयोगाची गाइडलाइन आहे. मतदान एकदा, दोनदा, तीन नव्हे तर चार वेळा करावे लागेल अशी स्पष्ट नियमावली आहे.

नोटा चा पर्याय

जर एखाद्या जागेसाठी कोणताही उमेदवार पसंत नसेल. तर त्या जागेच्या शेवटी ‘नोटा’ (None of the Above) हा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. प्रभाग १ ते २७ मधील मतदारांनी एकूण ४ मते, तर प्रभाग २८ मधील मतदारांनी एकूण ३ मते देऊन लोकशाहीने दिलेला मतदानाचा हक्क बजावावा.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

सामन्यांचं मत नक्की कोणाला?

प्रभागानुसार चार वेळा मतदानाच्या प्रक्रियेत सर्वसामान्यांचं मत नक्की कोणाला जाणार? सध्याच्या बदलत्या आणि अनिश्चित राजकारणामुळे नेमकं कोणाला मतदान करावं, याबाबत अनेक मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याचं पहायला मिळत आहे. शहरात पहिल्यांदाच प्रभाग पद्धतीने मतदान होणार आहे. बहुतेक मतदारांना ही प्रक्रिया कशी असते? हे माहित नाही. मतदान केंद्रात गेल्यावर पहिले मत एका पक्षाच्या उमेदवाराला दिले. दुसरे मत दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला दिले. तिसरे आणि चौथे मत अन्य कोणाला द्यायचे असेल तर काय करायचे. यावर मतदार प्रचंड गोंधळलेल्या स्थितीत असल्याचे दिसून आले. अनेक मतदारांना तर आपला प्रभाग क्रमांक कोणता हेच माहीत नाही. आपले मतदान केंद्र कुठे हे सुद्धा माहीत नाही.

मतदाराला चार मत द्यावीच लागणार

‘अ’ जागेसाठी १ मत

‘ब’ जागेसाठी १ मत

‘क’ जागेसाठी १ मत

आणि ‘ड’ जागेसाठी १ मत

वेगवेगळा रंग

‘अ’ जागेसाठी – पांढरा रंग

‘ब’ जागेसाठी – फिकट गुलाबी

‘क’ जागेसाठी – फिकट पिवळा

‘ड’ जागेसाठी – फिकट निळा

अंबरनाथमध्ये भाजप अन् कॉंग्रेसचे हातात हात! अंबादास दानवेंचा जोरदार प्रहार, भाजप हा ‘यूज अँड थ्रो’ करणारा

Web Title: Municipal elections 2026 voters will have to cast four votes be it candidate news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 03:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM