Ranji Trophy Final : केएल राहुल फेल, पडिक्कल आणि करुणही अपयशी! आकिब नबीने केला कहर; वाचा सविस्तर

२०२५-२६ च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात शानदार कामगिरी करणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीर संघाची सुरुवात आशादायक ठरत आहे. कर्नाटकविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात त्यांच्या फलंदाजांनी पहिल्या डावात मोठी धावसंख्या उभारल्यानंतर, त्यांच्या गोलंदाजांनीही तितकीच प्रभावी सुरुवात केली. संपूर्ण हंगामात सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाज म्हणून सिद्ध झालेल्या आकिब नबीने अंतिम सामन्यात कर्नाटकला सुरुवातीचा धक्का देत पराभव केला. कर्नाटकचा स्टार सलामीवीर केएल राहुल, कर्णधार देवदत्त पडिकल आणि अनुभवी फलंदाज करुण नायर हे सर्वजण पहिल्या डावात स्वस्तात बाद झाले.
कर्नाटकातील हुबळी येथे झालेल्या रणजी ट्रॉफी फायनलच्या तिसऱ्या दिवशी यजमान संघाची आघाडीची फळी कोसळली. जम्मू आणि काश्मीरने पहिल्या डावात ५८४ धावांचा मोठा आकडा गाठल्यानंतर फलंदाजीला उतरताना कर्नाटकला त्यांच्या फलंदाजांकडूनही अशाच प्रकारच्या प्रतिक्रियेची अपेक्षा होती. तथापि, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव असलेले त्यांचे फलंदाज अपयशी ठरले आणि त्यांनी केवळ ५७ धावांत चार विकेट गमावल्या, ज्यात सेमीफायनलचे हिरो केएल राहुल आणि रविचंद्रन अश्विन यांचा समावेश होता.
अपेक्षेप्रमाणे, वेगवान गोलंदाज आकिब नबी अंतिम सामन्यात फलंदाजांसाठी आपत्तीजनक ठरला. या हंगामात आधीच ५५ बळी घेतलेल्या जम्मू आणि काश्मीरच्या या वेगवान गोलंदाजाने कर्नाटकच्या वरच्या फळीला क्रीजवर टिकून राहणे कठीण केले. त्याने सुरुवात संघाचा अव्वल फलंदाज आणि भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार केएल राहुलला बाद करून केली, ज्याला यष्टीरक्षकाने झेलबाद केले. त्यानंतर काही वेळातच, १७ व्या षटकात, नबीचा सहकारी वेगवान गोलंदाज सुनील कुमारने कर्नाटकचा कर्णधार देवदत्त पडिकलला बाद केले.
पडिक्कलच्या बाद झाल्यानंतर आकिब नबीच्या नेतृत्वाखालील संघात विकेट कोसळल्या. उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजाने १८ व्या षटकाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर सलग विकेट घेतल्या, ज्यामुळे कर्नाटकची परिस्थिती बिकट झाली. प्रथम नबीने करुण नायरला एका सुंदर चेंडूने क्लीन बोल्ड केले आणि नंतर पुढच्याच चेंडूवर त्याने नवीन फलंदाज स्मृतीला खातेही न उघडता बाद केले. अशाप्रकारे, कर्नाटकने फक्त एका धावेत तीन विकेट गमावल्या आणि संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला.
Big wicket of KL Rahul 🔥 🎥 Watch Auqib Nabi’s delivery that gave J&K the massive breakthrough and a crucial early wicket in the #RanjiTrophy Final! Updates ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/y92jjuPebT — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 26, 2026
त्याआधी, जम्मू आणि काश्मीरने तिसऱ्या दिवसाची सुरुवात ५२७ धावांवर केली. चार विकेट शिल्लक असताना, त्यांचे लक्ष्य ६०० धावांपर्यंत पोहोचण्याचे होते. संघ जवळ पोहोचला पण तो टप्पा ओलांडू शकला नाही. वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात दोन विकेट घेतल्या आणि पाच विकेट घेतल्या. अशाप्रकारे, जम्मू आणि काश्मीरचा पहिला डाव ५८४ धावांवर संपला.