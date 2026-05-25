संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट भीषण! पालकमंत्र्यांच्या तंबीनंतर पेट्रोल आले, पण डिझेल संपले; ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी हवालदील

पालकमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा हलली आणि शनिवारपर्यंत बंद असलेले अनेक पंप रविवारी सुरू झाले. मात्र, पंपांवर पोहोचलेला साठा अत्यंत तोकडा होता. नागरिकांनी टंचाईच्या भीतीने वाहनांच्या टाक्या फुल्ल केल्यामुळे आणि गरजेपेक्षा जास्त साठा करून ठेवल्यामुळे आलेला साठा काही तासांतच संपला. रविवारी शहरातील पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध असले, तरी डिझेलसाठी मात्र पुन्हा ‘नो स्टॉक’ (No Stock) चे फलक झळकत होते. त्यामुळे रविवारी सलग चौथ्या दिवशी डिझेलसाठी शेतकऱ्यांची भटकंती आणि प्रतीक्षा कायम होती. वेळेत डिझेल मिळाले नाही, तर खरीप हंगामाची पूर्वमशागत खोळंबून शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महानगरपालिका आणि जिल्हा पुरवठा विभागाने जाहीर केलेली रविवारची इंधन साठ्याची अधिकृत आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|इंधन प्रकार
|एकूण आलेला साठा (KL)
|एकूण झालेली विक्री (KL)
|शिल्लक साठा (KL)
|पेट्रोल
|२,७४९
|७१५
|२,०३४
|डिझेल
|३,१४६
|१,३०४
|१,८४२ (बहुतांश पंपांवर संपला)
टीप: डिझेलची मागणी प्रचंड असल्याने उपलब्ध झालेला साठा रविवारी दुपारपर्यंतच संपला.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी यांनी परिस्थितीवर बोलताना सांगितले की, पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर सर्व तेल कंपन्यांना (IOCL, BPCL, HPCL) तातडीने पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
“मनमाडजवळील पानेवाडी इंधन डेपोतून दररोज ४०० ते ५०० टँकर बाहेर पडतात. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरचे टँकरही सध्या रांगेत उभे आहेत. जसा टँकर्सचा नंबर लागेल, तसे ते शहराकडे मार्गस्थ होतील. आज सोमवार (२५ मे) रोजी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध होईल. नागरिकांनी घाबरून जाऊन इंधनाचा अवाजवी साठा करू नये, केवळ गरजेपुरतेच इंधन भरावे. आज संध्याकाळपर्यंत परिस्थिती बऱ्याच अंशी निवळेल.” — प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
देशात सध्या इंधनाची सर्वाधिक टंचाई छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आज सोमवारी येणारा नवीन साठा या संकटातून सुटका करणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
उद्योगांनाही डिझेल टंचाईचा फटका! पालकमंत्र्यांकडून पंपचालकांना तंबी, डिझेलअभावी अनेक पाणी टँकरही बंद