संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट भीषण! पालकमंत्र्यांच्या तंबीनंतर पेट्रोल आले, पण डिझेल संपले; ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी हवालदील

Updated On: May 25, 2026 | 02:55 PM IST
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आंतरराष्ट्रीय युद्धामुळे डिझेल संकट अधिक गडद झाले आहे. पालकमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतर रविवारी पेट्रोल मिळाले, मात्र डिझेलअभावी शेतीची कामे ठप्प आहेत. आज नवीन साठा येण्याची शक्यता आहे.

विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): मध्यपूर्व आशियातील (Middle East) युद्धाच्या भडक्यामुळे निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय इंधन टंचाईने आता छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अत्यंत भीषण रूप धारण केले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून जिल्ह्यातील बहुतांश पेट्रोल पंप कोरडे पडल्याने वाहनधारकांसह शेतकरी बांधव कमालीचे संतप्त झाले आहेत. मान्सून अगदी तोंडावर असल्याने शेतीची कामे करण्यासाठी डिझेलची प्रचंड गरज आहे; मात्र डिझेलअभावी ट्रॅक्टर जागेवरच थांबल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेकाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी शनिवारी स्वतः मैदानात उतरत विविध पेट्रोल पंपांची अचानक पाहणी केली. करोडी येथील तुळजामाता पेट्रोल पंपावर संतप्त शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना घेरून आपली कैफियत मांडली. यावर पालकमंत्र्यांनी पंपचालकांची चांगलीच खरडपट्टी काढली आणि जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना इंधन पुरवठा सुरळीत करण्याचे कडक आदेश दिले.

पालकमंत्र्यांची तंबी अन् रविवारी पंपांवर केवळ ‘पेट्रोल’चे दर्शन!

पालकमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा हलली आणि शनिवारपर्यंत बंद असलेले अनेक पंप रविवारी सुरू झाले. मात्र, पंपांवर पोहोचलेला साठा अत्यंत तोकडा होता. नागरिकांनी टंचाईच्या भीतीने वाहनांच्या टाक्या फुल्ल केल्यामुळे आणि गरजेपेक्षा जास्त साठा करून ठेवल्यामुळे आलेला साठा काही तासांतच संपला. रविवारी शहरातील पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध असले, तरी डिझेलसाठी मात्र पुन्हा ‘नो स्टॉक’ (No Stock) चे फलक झळकत होते. त्यामुळे रविवारी सलग चौथ्या दिवशी डिझेलसाठी शेतकऱ्यांची भटकंती आणि प्रतीक्षा कायम होती. वेळेत डिझेल मिळाले नाही, तर खरीप हंगामाची पूर्वमशागत खोळंबून शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

रविवारची जिल्ह्यातील इंधन स्थिती (आकडेवारी किलोलिटरमध्ये):

महानगरपालिका आणि जिल्हा पुरवठा विभागाने जाहीर केलेली रविवारची इंधन साठ्याची अधिकृत आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

इंधन प्रकार एकूण आलेला साठा (KL) एकूण झालेली विक्री (KL) शिल्लक साठा (KL)
पेट्रोल २,७४९ ७१५ २,०३४
डिझेल ३,१४६ १,३०४ १,८४२ (बहुतांश पंपांवर संपला)

टीप: डिझेलची मागणी प्रचंड असल्याने उपलब्ध झालेला साठा रविवारी दुपारपर्यंतच संपला.

पानेवाडी डेपोत टँकरच्या रांगा; आज परिस्थिती निवळण्याची शक्यता

जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी यांनी परिस्थितीवर बोलताना सांगितले की, पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर सर्व तेल कंपन्यांना (IOCL, BPCL, HPCL) तातडीने पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

“मनमाडजवळील पानेवाडी इंधन डेपोतून दररोज ४०० ते ५०० टँकर बाहेर पडतात. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरचे टँकरही सध्या रांगेत उभे आहेत. जसा टँकर्सचा नंबर लागेल, तसे ते शहराकडे मार्गस्थ होतील. आज सोमवार (२५ मे) रोजी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध होईल. नागरिकांनी घाबरून जाऊन इंधनाचा अवाजवी साठा करू नये, केवळ गरजेपुरतेच इंधन भरावे. आज संध्याकाळपर्यंत परिस्थिती बऱ्याच अंशी निवळेल.” — प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी

देशात सध्या इंधनाची सर्वाधिक टंचाई छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आज सोमवारी येणारा नवीन साठा या संकटातून सुटका करणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

उद्योगांनाही डिझेल टंचाईचा फटका! पालकमंत्र्यांकडून पंपचालकांना तंबी, डिझेलअभावी अनेक पाणी टँकरही बंद

