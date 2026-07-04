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मुंबईच्या पावसात रंगणार आमिर खान-गौरी स्प्रॅट यांचा खास दिवस; सरींनी वाढवला रोमँटिक अंदाज

Updated On: Jul 04, 2026 | 02:58 PM IST
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सारांश

बॉलिवूडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान आणि बेंगळुरूची उद्योजिका गौरी स्प्रॅट विवाहबंधनात अडकणार आहे. ५ जुलै २०२६ रोजी मुंबईत हा सोहळा पार पडणार आहे. बहुप्रतिक्षित विवाहसोहळ्याला खास पाहुण्याचीही हजेरी लागणार आहे. मुंबईच्या रोमाँटिक पावसाच्या अंदाजात यांचा सोहळा खुलणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

बॉलीवूडमधील मिस्टर परफेक्शनिस्ट पुन्हा एका विवाह बंधनात अडकत आहे. उद्याचा दिवस भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी अत्यंत खास ठरणार आहे. बहुप्रतिक्षित असलेला विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे. आमिर खान त्याची दीर्घकाळची प्रेयसी गौरी स्प्रॅट हिच्यासोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे. बेंगळुरूची उद्योजिका असलेल्या गौरीसोबतचा हा आमिरचा तिसरा विवाह सोहळा पार पडणार आहे. आपल्या आयुष्यातील या नव्या पर्वाला आमिरने अत्यंत खासगी ठेवले आहे.

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आमिर आणि गौरीची प्रेमकथा चित्रपटाच्या कथेसारखी

आमिर आणि गौरीची प्रेमकहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या कथेसारखीच आहे. काही वर्षांपूर्वी दोघांची पुन्हा भेट झाली आणि त्यांची जुनी मैत्री प्रेमात बदलली. आमिरने हे नाते बराच काळ खासगी ठेवले होते. मात्र, आपल्या ६०व्या वाढदिवशी त्याने जगासमोर गौरीची आपल्या जीवनसाथी म्हणून ओळख करून दिली. नुकत्याच एका मुलाखतीत आमिरने सांगितले होते की, गौरीमुळे त्याच्या आयुष्यात शांतता आणि स्थैर्य आले आहे.

150 पाहुण्यांच्या उपस्थितीत विवाहसोहळा

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा विवाह सोहळा आमिर खानच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी पार पडणार असून त्यामध्ये सुमारे १५० पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कुटुंबीय, काही परदेशी पाहुणे आणि जवळचे मित्र सहभागी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ५ जुलैच्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रातच विवाहविधी पूर्ण केले जाणार आहेत. या आनंदाच्या क्षणी आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या मुलांचीदेखील उपस्थिती असणार असून ते या नव्या प्रवासाचे साक्षीदार बनतील.

मुंबईत मुसळधार पाऊस

या खास विवाहसोहळ्यादरम्यान मुंबईचे वातावरणही या आनंदसोहळ्याच्या रंगात रंगले आहे. सध्या मुंबईत मुसळधार पाऊस कोसळत असून त्यामुळे संपूर्ण शहराचे वातावरण अत्यंत रोमँटिक आणि आल्हाददायक झाले आहे. हवामानाचा हा सुंदर अंदाज पाहता, जणू आमिर आणि गौरीच्या या विशेष दिवसासाठी निसर्गही आनंद साजरा करत असल्याची भावना निर्माण होत आहे.

वैवाहिक सुखासाठी शुभसंकेत

थंडगार वारे आणि रिमझिम सरींनी या सोहळ्याचे सौंदर्य आणखी खुलवले आहे. असे वाटत आहे की, आमिर खानच्या या नव्या प्रवासासाठी इंद्रदेव स्वतः आकाशातून आशीर्वादाचा वर्षाव करत आहेत. सर्वत्र सुरू असलेला हा मुसळधार पाऊस एखाद्या शुभसंकेतासारखा भासत असून जणू निसर्गच या जोडप्यावर आनंद आणि सुखाचा वर्षाव करत आहे. चाहत्यांचे आणि जवळच्या व्यक्तींचे असे मत आहे की, मुंबईतील हा सुंदर पाऊस आमिर आणि गौरी यांच्या आगामी वैवाहिक आयुष्याच्या सुख, शांतता आणि समृद्धीचा शुभसंकेत ठरेल.

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Web Title: Aamir khan gauri spratt wedding mumbai rain details marathi news

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Published On: Jul 04, 2026 | 02:58 PM

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