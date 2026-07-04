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Eetha : आधी विरोध आता मान्यता! ‘ईठा’ सिनेमाच्या नावाच्या वादाला पूर्णविराम? स्वतः विठाबाईंच्या लेकीने उठवला आवाज

Updated On: Jul 04, 2026 | 02:51 PM IST
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सारांश

श्रद्धा कपूरच्या 'ईठा' चित्रपटाच्या नावावर विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कुटुंबाने सुरुवातीला आक्षेप घेतला होता. चित्रपटाचे नाव 'विठाबाई नारायणगावकर' असे ठेवावे, अशी त्यांची मागणी होती.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सिनेमाचे नाव ‘ईठा’ वरून ‘विठाबाई नारायणगावकर’ असे ठेवण्यात यावे.
  • विठाबाईंच्या लेकीने या चर्चेत उडी घेतली.
  • विधानानंतर सिनेमाचे नाव ‘ईठा’ या प्रकरणाला पूर्णविराम लागला आहे.
टीझरमधील छोटासा क्लिप Viral होतो आणि संपूर्ण देशभरात श्रद्धा कपूरच्या आगामी सिनेमाची उत्सुकता शिगेला पोहचते. ‘ईठा’ सिनेमाचा टीझर तर भेटीला आलाच आहे त्याचबरोबर या सिनेमाच्या नावाला स्वतः विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कुटुंबाकडून विरोध होता. त्यांचे म्हणणे होते की “सिनेमासाठी आमच्यासह कोणतीही चर्चा करण्यात आली. जर चर्चा झाली असती तर कदाचित विठाबाईंच्या आयुष्यातील अनेक महत्वाचे पैलू तुम्हाला तुमच्या सिनेमात दाखवता आले असते.” विठाबाईंच्या कुटुंबीयांनी सिनेमाच्या नावावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यांची अशी इच्छा आहे की, सिनेमाचे नाव ‘ईठा’ वरून ‘विठाबाई नारायणगावकर’ असे ठेवण्यात यावे, जेणेकरून त्यांचे मूळ नारायणगावही जपता येईल.

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अशामध्ये विठाबाईंच्या लेकीने या चर्चेत उडी घेतली आहे. मंगला बनसोडे-करवडीकर या विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कन्या आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, “‘ईठा’ या चित्रपटाच्या नावाबाबत आमची कोणतीही हरकत नाही. तमाशाच्या प्रयोगांदरम्यान गावोगावी लोक माझी आई विठाबाई नारायणगावकर यांना ‘ईठा’ या नावानेच ओळखत आणि हाक मारत असत. त्यामुळे चित्रपटासाठी निवडलेले हे शीर्षक त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अगदी समर्पक आहे.” मंगला यांच्या या विधानानंतर सिनेमाचे नाव ‘ईठा’ या प्रकरणाला पूर्णविराम लागला आहे.

कोण आहेत मंगला बनसोडे-करवडीकर?

मंगला बनसोडे-करवडीकर या विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कन्या असून त्यांचा जन्म पुण्यातील नारायणगाव येथे झाला. त्या देखील तमाशा कलावंती आहेत. ढोलकी फडाच्या तमाशात त्यांनी आजवर गायन, नृत्य तसेच अभिनय केले आहे. विठाबाईंच्या कुटुंबाने ‘ईठा’ या सिनेमाच्या नावावर जो आक्षेप घेतला होता, तो त्यांनी योग्य कारण देत मोडीस काढला आहे.

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‘ईठा’ सिनेमा!

‘ईठा’ (Eetha) हा आगामी बॉलिवूड बायोgraphical म्युझिकल ड्रामा चित्रपट आहे, ज्यामध्ये श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिकेत आहे. हा चित्रपट २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सिनेमागृहात रिलीज होणार आहे. लक्ष्मण उतेकर यांनी याचे दिग्दर्शन केले असून, दिनेश विजान यांच्या मॅडॉक फिल्म्स (Maddock Films) ने याची निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट महाराष्ट्रातील लावणी आणि तमाशा क्षेत्रातील दिग्गज लोककलावंत विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर यांच्या संघर्षमय आणि थक्क करणाऱ्या आयुष्यावर आधारित आहे.

Web Title: Mangala bansode karvadikar supported the name of the film eetha

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Published On: Jul 04, 2026 | 02:51 PM

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