FIFA World Cup: जॅान ऐरियासचा ‘तो’ एकच गोल भारी पडला; कोलंबियाचा घानावर दणदणीत विजय

फिफा वर्ल्डकपमध्ये झालेल्या या अत्यंत चुरशीच्या आणि थरारक सामन्यात कोलंबियाने घानाचा १-० असा पराभव केला. संपूर्ण सामन्यात कोलंबियाने आपल्या आक्रमक खेळीच्या जोरावर घानावर वर्चस्व गाजवले. सामन्याची सुरुवात झाल्यापासूनच कोलंबियाच्या खेळाडूंनी आक्रमक खेळ करण्यास सुरुवात केली.
सामना सुरू झाल्यावर 14 व्या मिनिटाला कोलंबियाच्या संघाला यश मिळाले. स्टार फुटबॉलपटू लुईस जेवियर सुआरजने आणि जॅान ऐरियासने एक शानदार गोल केला. ऐरियासच्या या शानदार फिनिशिंगमुळे कोलंबियाला १-० अशी महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक आघाडी मिळाली. फिफा वर्ल्डकप स्पर्धेत दुसऱ्या डावात कोलंबियाच्या संघाने आपला आक्रमक खेळ कायम ठेवला होता. ५६ व्या मिनिटाला लुईस डियाझने गोल केला, पण तो ऑफसाईडमुळे रद्द करण्यात आला.
Fifa World Cup 2026: कोण आहे काबो वर्देचा गुन्हेगार Diney Borges? आत्मघातकी गोलने अर्टेंजिना जिंकली, हरणार असल्याची भविष्यवाणी
दुसरीकडे घानाच्या संघाला पूर्ण सामन्यात कोलंबियाच्या संघाला भेदून गोल करणे शक्य झाले नाही. घानाला लक्ष्यावर एकही शॉट मारता आला नाही. अखेरपर्यंत ही १-० अशी स्कोअरलाईन कायम राहिली आणि कोलंबियाने विजयावर शिक्कामोर्तब केले. या शानदार विजयासह कोलंबियाने वर्ल्ड कपच्या अंतिम १६ संघांमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे. आता ८ जुलै रोजी होणाऱ्या ‘राऊंड ऑफ १६’ च्या बाद फेरीच्या सामन्यात कोलंबियाचा सामना बलाढ्य स्विझर्लंडशी होणार आहे. त्यामुळे हा आगामी महामुकाबला फुटबॉल चाहत्यांसाठी अत्यंत रोमांचक ठरणार आहे.
Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डोने का घातली 21 नंबरची जर्सी? पोर्तुगालचा बादशाह जिंकल्यानंतर का झाला भावुक, ढसाढसा रडला
आत्मघातकी गोलने अर्टेंजिना जिंकली, हरणार असल्याची भविष्यवाणी
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या ३२ संघांच्या बाद फेरीच्या सामन्यात एक मोठा अनपेक्षित निकाल थोडक्यात टळला. गतविजेत्या अर्जेंटिनाने मायामी स्टेडियमवर १२० मिनिटांच्या थरारक आणि चित्तथरारक खेळानंतर काबो वर्देचा ३-२ असा पराभव केला. या ऐतिहासिक आणि उत्कंठावर्धक सामन्याचा निकाल अखेरीस १११ व्या मिनिटाला झालेल्या एका दुर्दैवी आत्मघाती गोलमुळे लागला, ज्यामुळे काबो वर्देच्या संघाचे मनोधैर्य खचले, पण अर्जेंटिनाला उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळाला. यासोबतच, एक मोठा अंदाजही फोल ठरला.