‘मुंबईच्या महापौर आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष दोघेही बेशरम.’ अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर वर्षा गायकवाड भडकल्या

मुंबई : मुंबई आणि उपनगरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे झाड कोसळणे, उघडे मॅनहोल आणि खड्ड्यांमुळे अपघातांच्या घटना वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळून ११ वर्षीय मुलाचा मृत्यू आणि साकीनाक्यात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू या घटनांमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर टीका होत आहे.
या घटनांदरम्यान भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर यावर आता प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देत अमित साटम यांच्यावर खरमरीत टीका केली आहे.
‘काल झाड, आज मॅनहोल…’ म्हणत मुंबईतील दुर्घटनांवर भाजप आमदाराचा हास्यविनोद, अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून नवा वाद
आपल्या अधिकृत ‘X ‘ अकाउंटवरून पोस्ट करत वर्षा गायकवाड म्हणाली, “मुंबईत पहिल्याच पावसात पाणी तुंबले,झाडे पडली, मॅनहोल मध्ये जीव निष्पाप लोकांचे जीव गेले पण मुर्दाड भाजपाचे नेत्यांचे राजकारण थांबवणार नाही!”
त्या पुढे म्हणाल्या, “मुंबईच्या अपघाताबाबत बोलताना मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांचे विधान तुम्हीच बघा.. काल झाडांमुळे आज मॅनहोल मुळे.. हे बोलताना त्यांच्या चेहऱ्यावर इतके हसू आहे की जणू काही झालेच नाही.. सत्ताधारी भाजपला मुंबईकर मेले की वाचले याच्याशी देणंघेणं नाही फक्त स्वतःची पब्लिसिटी करा ,विरोधकांवर टीका करा आणि पालिका प्रशासनावर जबाबदारी झटका!”
मुंबईत पहिल्याच पावसात पाणी तुंबले,झाडे पडली, मॅनहोल मध्ये जीव निष्पाप लोकांचे जीव गेले पण मुर्दाड भाजपाचे नेत्यांचे राजकारण थांबवणार नाही! मुंबईच्या अपघाताबाबत बोलताना मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांचे विधान तुम्हीच बघा.. काल झाडांमुळे आज मॅनहोल मुळे.. हे बोलताना त्यांच्या… pic.twitter.com/xEkFfAAyUj — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) July 2, 2026
“मुंबईच्या महापौर आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष दोघेही तितकेच बेशरम आणि एका माळ्याचे मणी… काम करणार नाही पण मुंबईकरांच्या दुःखाची खिल्ली मात उडवता येते…लोकांना मदत करता येत नाही तर किमान निर्लज्जपणे हासू तरी नका…थोडी तरी माणुसकी ठेवा..” अश्या शब्दांत त्यांनी सडकून टीका केली आहे.
‘मुंबईकर माफ करणार नाहीत’; अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात, ‘क्रूर विनोद करणाऱ्याला पदावरून हटवा’
व्हायरल व्हिडीओमध्ये आमदार अमित साटम हे विधानभवनाच्या पायऱ्यांजवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील यांच्याशी बोलताना दिसतात. त्यावेळी ते “काल झाडावर होतं, आज मॅनहोल झालं…” असे म्हणत स्मितहास्य करताना दिसतात.
या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. गंभीर दुर्घटनांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर अशा विषयावर हसत बोलल्याचा आरोप करत विरोधकांसह अनेकांनी साटम यांच्यावर टीका केली.