शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Varsha Gaikwad Slams Amit Satam Over Viral Video Mumbai Rain Controversy

‘मुंबईच्या महापौर आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष दोघेही बेशरम.’ अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर वर्षा गायकवाड भडकल्या

Updated On: Jul 03, 2026 | 08:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील झाड कोसळणे आणि मॅनहोल दुर्घटनांनंतर व्हायरल झालेल्या अमित साटम यांच्या व्हिडीओवरून राजकारण तापले आहे. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी एक्सवरील पोस्टद्वारे भाजप आणि अमित साटम यांच्यावर कठोर शब्दांत टीका केली.

'मुंबईच्या महापौर आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष दोघेही बेशरम.' अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर वर्षा गायकवाड भडकल्या

'मुंबईच्या महापौर आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष दोघेही बेशरम.' अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर वर्षा गायकवाड भडकल्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : मुंबई आणि उपनगरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे झाड कोसळणे, उघडे मॅनहोल आणि खड्ड्यांमुळे अपघातांच्या घटना वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळून ११ वर्षीय मुलाचा मृत्यू आणि साकीनाक्यात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू या घटनांमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर टीका होत आहे.

या घटनांदरम्यान भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर यावर आता प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देत अमित साटम यांच्यावर खरमरीत टीका केली आहे.

‘काल झाड, आज मॅनहोल…’ म्हणत मुंबईतील दुर्घटनांवर भाजप आमदाराचा हास्यविनोद, अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून नवा वाद

 साटम यांच्या वक्तव्यावर वर्षा गायकवाड संतप्त

आपल्या अधिकृत ‘X ‘ अकाउंवरून पोस्ट करत वर्षा गायकवाड म्हणाली, “मुंबईत पहिल्याच पावसात पाणी तुंबले,झाडे पडली, मॅनहोल मध्ये जीव निष्पाप लोकांचे जीव गेले पण मुर्दाड भाजपाचे नेत्यांचे राजकारण थांबवणार नाही!”

त्या पुढे म्हणाल्या, “मुंबईच्या अपघाताबाबत बोलताना मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांचे विधान तुम्हीच बघा.. काल झाडांमुळे आज मॅनहोल मुळे.. हे बोलताना त्यांच्या चेहऱ्यावर इतके हसू आहे की जणू काही झालेच नाही.. सत्ताधारी भाजपला मुंबईकर मेले की वाचले याच्याशी देणंघेणं नाही फक्त स्वतःची पब्लिसिटी करा ,विरोधकांवर टीका करा आणि पालिका प्रशासनावर जबाबदारी झटका!”

“मुंबईच्या महापौर आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष दोघेही तितकेच बेशरम आणि एका माळ्याचे मणी… काम करणार नाही पण मुंबईकरांच्या दुःखाची खिल्ली मात उडवता येते…लोकांना मदत करता येत नाही तर किमान निर्लज्जपणे हासू तरी नका…थोडी तरी माणुसकी ठेवा..” अश्या शब्दांत त्यांनी सडकून टीका केली आहे.

‘मुंबईकर माफ करणार नाहीत’; अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात, ‘क्रूर विनोद करणाऱ्याला पदावरून हटवा’

नेमकं प्रकरण काय?

व्हायरल व्हिडीओमध्ये आमदार अमित साटम हे विधानभवनाच्या पायऱ्यांजवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील यांच्याशी बोलताना दिसतात. त्यावेळी ते “काल झाडावर होतं, आज मॅनहोल झालं…” असे म्हणत स्मितहास्य करताना दिसतात.

या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. गंभीर दुर्घटनांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर अशा विषयावर हसत बोलल्याचा आरोप करत विरोधकांसह अनेकांनी साटम यांच्यावर टीका केली.

Web Title: Varsha gaikwad slams amit satam over viral video mumbai rain controversy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 08:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मॅनहोल दुर्घटना टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाल हक्क आयोगाचे निर्देश
1

मॅनहोल दुर्घटना टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाल हक्क आयोगाचे निर्देश

‘मुंबईकर माफ करणार नाहीत’; अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात, ‘क्रूर विनोद करणाऱ्याला पदावरून हटवा’
2

‘मुंबईकर माफ करणार नाहीत’; अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात, ‘क्रूर विनोद करणाऱ्याला पदावरून हटवा’

‘काल झाड, आज मॅनहोल…’ म्हणत मुंबईतील दुर्घटनांवर भाजप आमदाराचा हास्यविनोद, अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून नवा वाद
3

‘काल झाड, आज मॅनहोल…’ म्हणत मुंबईतील दुर्घटनांवर भाजप आमदाराचा हास्यविनोद, अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून नवा वाद

सावध राहा! राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर; मुंबई, ठाणे, पालघरला रेड अलर्ट; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन
4

सावध राहा! राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर; मुंबई, ठाणे, पालघरला रेड अलर्ट; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मुंबईच्या महापौर आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष दोघेही बेशरम.’ अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर वर्षा गायकवाड भडकल्या

‘मुंबईच्या महापौर आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष दोघेही बेशरम.’ अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर वर्षा गायकवाड भडकल्या

Jul 03, 2026 | 08:38 PM
‘चल मेरी लुना’! साधेपणाचे दुसरे नाव आणि भारतीय ऑटोमोबाईल क्रांतीचा सुवर्णकाळ

‘चल मेरी लुना’! साधेपणाचे दुसरे नाव आणि भारतीय ऑटोमोबाईल क्रांतीचा सुवर्णकाळ

Jul 03, 2026 | 08:28 PM
फिल्टरपाड्यातून थेट OTT वर! गौरव मोरे झळकला ‘या’ हिंदी वेब सिरीजमध्ये; इंडस्ट्रीतून होतोय कौतुकाचा वर्षाव

फिल्टरपाड्यातून थेट OTT वर! गौरव मोरे झळकला ‘या’ हिंदी वेब सिरीजमध्ये; इंडस्ट्रीतून होतोय कौतुकाचा वर्षाव

Jul 03, 2026 | 08:26 PM
Ambenali Ghat Closed: अखेर आंबेनली घाट संपूर्ण वाहनांसाठी आज पासून चार दिवस बंद, पर्याय मार्ग वापरण्याचे आवाहन

Ambenali Ghat Closed: अखेर आंबेनली घाट संपूर्ण वाहनांसाठी आज पासून चार दिवस बंद, पर्याय मार्ग वापरण्याचे आवाहन

Jul 03, 2026 | 08:19 PM
मृत्यूच्या जवळ नेत असते रात्री उशीरापर्यंत जागण्याची सवय… मिनी स्ट्रोकचा वाढतोय धोका; एक्सपर्ट्स काय सांगतात ते जाणून घ्या

मृत्यूच्या जवळ नेत असते रात्री उशीरापर्यंत जागण्याची सवय… मिनी स्ट्रोकचा वाढतोय धोका; एक्सपर्ट्स काय सांगतात ते जाणून घ्या

Jul 03, 2026 | 08:15 PM
Pune Rain Alert: पुण्यात मध्यम पाऊस तर घाटमाथ्यावर भयंकर संकट; बंगालच्या उपसागरात…, रेड अलर्ट जारी

Pune Rain Alert: पुण्यात मध्यम पाऊस तर घाटमाथ्यावर भयंकर संकट; बंगालच्या उपसागरात…, रेड अलर्ट जारी

Jul 03, 2026 | 08:14 PM
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते मारुती सुझुकीच्या खरखोडा प्लांटचे उद्घाटन; दरवर्षी ४० लाख वाहने बनवण्याचे लक्ष्य!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते मारुती सुझुकीच्या खरखोडा प्लांटचे उद्घाटन; दरवर्षी ४० लाख वाहने बनवण्याचे लक्ष्य!

Jul 03, 2026 | 08:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा