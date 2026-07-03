शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सावध राहा! राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर; मुंबई, ठाणे, पालघरला रेड अलर्ट; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

Updated On: Jul 03, 2026 | 06:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. कोकण, घाटमाथा आणि विदर्भात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असून मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

सावध राहा! राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर; मुंबई, ठाणे, पालघरला रेड अलर्ट; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

सावध राहा! राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर; मुंबई, ठाणे, पालघरला रेड अलर्ट; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर
  • कोकण-घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
  • नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन
  • विदर्भासह राज्यभर मुसळधार पावसाची शक्यता
  • ७ जुलैपर्यंत हवामान विभागाचा इशारा
Maharashtra Rain Alert News Marathi : राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून ७ जुलैपर्यंत अनेक भागांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. विशेषतः कोकण किनारपट्टी, घाटमाथा तसेच मुंबई महानगर परिसरात पावसाचा जोर अधिक राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून नागरिकांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, कोकण आणि घाटमाथ्यावरील काही ठिकाणी अतिमुसळधार पाऊस पडू शकतो. त्यामुळे नद्या, ओढे आणि धरणांतील पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढण्याची शक्यता असून पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

दरम्यान, विदर्भातही ७ जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह जोरदार पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी आणि नागरिकांनी विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये अतिवृष्टीमुळे सखल भागांमध्ये पाणी साचणे, वाहतुकीवर परिणाम होणे, झाडे कोसळणे तसेच वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महानगरपालिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतर्क करण्यात आल्या आहेत.

प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, समुद्रकिनाऱ्यावर जाणे टाळण्याचे तसेच हवामान विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. मच्छीमारांनाही समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला असून किनारपट्टी भागात विशेष सतर्कता बाळगण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील अनेक धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातही मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने जलसंपदा विभाग परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहून सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

नैऋत्य मान्सूनने देशभरात आणखी वेग घेतला असून उत्तर अरबी समुद्राच्या काही भागांमध्ये, गुजरात, मध्य प्रदेशच्या उर्वरित भागांमध्ये तसेच राजस्थान आणि हरियाणाच्या काही भागांमध्ये मान्सूनची पुढील वाटचाल झाली आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, उत्तर कोकण, गुजरात प्रदेश आणि सौराष्ट्र-कच्छ परिसरात मान्सून सक्रिय असून या भागांमध्ये पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

Mumbai Rain Update : मुंबईकरांनो तयार राहा! दोन दिवस पावसाची विश्रांती, पण 1 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

Web Title: Maharashtra heavy rain red alert mumbai thane palghar till 7 july

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मुंबईकर माफ करणार नाहीत’; अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात, ‘क्रूर विनोद करणाऱ्याला पदावरून हटवा’
1

‘मुंबईकर माफ करणार नाहीत’; अमित साटमांच्या व्हायरल व्हिडीओवर आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात, ‘क्रूर विनोद करणाऱ्याला पदावरून हटवा’

मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर NDRF अलर्ट मोडवर! महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ‘या’ संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पाचवी बटालियन तैनात
2

मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर NDRF अलर्ट मोडवर! महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ‘या’ संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पाचवी बटालियन तैनात

‘काल झाड, आज मॅनहोल…’ म्हणत मुंबईतील दुर्घटनांवर भाजप आमदाराचा हास्यविनोद, अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून नवा वाद
3

‘काल झाड, आज मॅनहोल…’ म्हणत मुंबईतील दुर्घटनांवर भाजप आमदाराचा हास्यविनोद, अमित साटम यांच्या व्हायरल व्हिडीओवरून नवा वाद

मुंबईत पावसाचा हाहाकार! शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या; शिंदेंच्या ‘या’ बड्या नेत्याचे BMC ला आवाहन
4

मुंबईत पावसाचा हाहाकार! शाळा-कॉलेजेस बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या; शिंदेंच्या ‘या’ बड्या नेत्याचे BMC ला आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी बातमी! केंद्र सरकारची ‘मेटा’ला नवीन नोटीस; इन्स्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह कंटेंटवरून थेट समन्स जारी

मोठी बातमी! केंद्र सरकारची ‘मेटा’ला नवीन नोटीस; इन्स्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह कंटेंटवरून थेट समन्स जारी

Jul 03, 2026 | 07:47 PM
क्यूबेक सोबतच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात होणार मोठी गुंतवणूक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास!

क्यूबेक सोबतच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात होणार मोठी गुंतवणूक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास!

Jul 03, 2026 | 07:28 PM
Khamenei Funeral: युद्धानंतर इराणचे सर्वात मोठे राजनैतिक शक्तीप्रदर्शन; अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत भारतासह 100 देश सहभागी

Khamenei Funeral: युद्धानंतर इराणचे सर्वात मोठे राजनैतिक शक्तीप्रदर्शन; अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत भारतासह 100 देश सहभागी

Jul 03, 2026 | 07:24 PM
IND vs ENG: भारताविरुद्ध इंग्लंडची ‘प्लेइंग ११’ जाहीर; ‘या’ घातक गोलंदाजाची संघात एन्ट्री!

IND vs ENG: भारताविरुद्ध इंग्लंडची ‘प्लेइंग ११’ जाहीर; ‘या’ घातक गोलंदाजाची संघात एन्ट्री!

Jul 03, 2026 | 07:20 PM
Health Tips: डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत: हून घेताय ‘ही’ औषधे? जीवावर बेतेल; जाणून घ्या दुष्परिणाम

Health Tips: डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत: हून घेताय ‘ही’ औषधे? जीवावर बेतेल; जाणून घ्या दुष्परिणाम

Jul 03, 2026 | 07:17 PM
Indus Water Treaty: ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही!’ सिंधू पाणी करारावरून भारत आक्रमक; पाकिस्तानच्या मात्र घशाला कोरड

Indus Water Treaty: ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही!’ सिंधू पाणी करारावरून भारत आक्रमक; पाकिस्तानच्या मात्र घशाला कोरड

Jul 03, 2026 | 07:07 PM
India Policy मध्ये अचानक मोठा ‘टर्न’! चिनी कंपन्यांना थेट सरकारी प्रकल्पांमध्ये बोली लावायला दिली?

India Policy मध्ये अचानक मोठा ‘टर्न’! चिनी कंपन्यांना थेट सरकारी प्रकल्पांमध्ये बोली लावायला दिली?

Jul 03, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा