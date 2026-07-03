मृत्यूच्या जवळ नेत असते रात्री उशीरापर्यंत जागण्याची सवय... मिनी स्ट्रोकचा वाढतोय धोका; एक्सपर्ट्स काय सांगतात ते जाणून घ्या

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मिनी स्ट्रोक काय आहे?
मिनी स्ट्रोक ज्याला मेडिकल भाषेत ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक असे म्हटले जाते. हा असा आजार आहे ज्यात मेंदूच्या एका भागाचा रक्तपुरवठा तात्पुरता थांबतो. याची लक्षणे काही मिनिटांत नाहीशी होऊ शकतात पण यांना हलक्यात घेण तुम्हाला पुढे जाऊन महागात पडू शकतं. अमेरिकेतील नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थच्या मते, ज्या लोकांना ट्रान्झिएंट इस्केमिकचा त्रास सतावत आहे त्यातील तीनपैकी अंदाजे एका व्यक्तीला नंतर स्ट्रोकचा धोका आहे. अशी निम्मी प्रकरणे एका वर्षाच्या आत समोर आली आहेत.
झोपेमुळे धोका का वाढतो?
तज्ञांच्या मते, झोपेचा अभाव वेगाने न्यूरोलॉजिकल आणि हृदयासंबंधित आजारांचे मूळ कारण बनते. त्यांच्या मते, सतत कमी झोप घेतल्याने शरीरात तणाव वाढवणारे हार्मोन्स वाढू लागतात. याचा ब्लड प्रेशरवर परिणाम होतो, दाह वाढतो आणि मेटाबाॅलिजमवरही वाईट परिणाम होतो. या सर्वांमुळेच पुढे जाऊन मिनी स्ट्रोक आणि नंतर हृदयविकाराच्या झटक्याचा धोका वाढतो.
चांगली झोप का महत्त्वाची?
एक्सपर्ट सांगतात की, चांगली झोप फक्त शरीराला आराम मिळवून देत नाही तर यामुळे रक्तवाहिन्यांची दुरुस्ती होते, ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये राहत आणि सूज देखील कमी होण्यास मदत मिळते. दुसरीकडे, जर सतत झोप पूर्ण होत नसेल तर त्याचा आपल्या शरीरातील संपूर्ण सिस्टीमवर वाईट परिणाम होऊ लागतो. नॅशनल हार्ट, लंग अँड ब्लड इन्स्टिट्यूटच्या संशोधनातून असेही दिसून आले आहे की, सततच्या झोपेच्या कमतरतेमुळे ब्लड प्रेशर, लठ्ठपणा. डायबिटीज आणि हृदयाच्या समस्यांचा धोका अधिक वाढतो.
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लक्षणे काय आहेत?
मिनी स्ट्रोकची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे याची लक्षणे फार किरकोळ असल्याने लोक याकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे शरीरात थकवा जाणवतो, बोलण्यास अडचण येते, चक्कर येते, दृष्टी धूसर आणि चेहरा एका बाजूला झुकू लागतो. तुम्हालाही तुमच्या शरीरात अशी काही लक्षणे जाणवत असल्यास याकडे दुर्लक्ष करु नका, तर लगेच रुग्णालय गाठा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.