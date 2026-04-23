Baramati Assembly bypoll Election 2026 : बारामतीसह राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान; 4 मे ला निकाल होणार जाहीर

दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार बारामतीमधून निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेसने या निवडणुकीतून उमेदवार मागे घेतला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:47 AM
१४ जिल्ह्यांत ४७ जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर

Baramati Assembly bypoll Elections 2026 : राज्यातील बारामती आणि राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी आज, गुरुवारी मतदान होत आहे. या निवडणुकीचा निकाल 4 मे रोजी जाहीर केला जाणार आहे. दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार बारामतीमधून निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेसने या निवडणुकीतून उमेदवार मागे घेतला आहे. त्यामुळे सुनेत्रा यांचा विक्रमी विजय अपेक्षित आहे. अजित पवरांच्या निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली आहे.

या मतदानासाठी शरद पवार हजर नसतील, अशी माहिती सध्या दिली जात आहे. यावर शरद पवार म्हणाले, १९६७ मधील माझ्या पहिल्या निवडणुकीपासून मी बारामतीमध्ये मतदानाचा हक्क बजावला आहे. मात्र, यावेळी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पोटनिवडणुकीत मतदान करू शकणार नाही. ढासळत्या प्रकृतीमुळे मला रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले आहे.

बंगालात पहिला टप्पा, तामिळनाडूतही व्होटिंग

पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात आणि तामिळनाडूमध्ये सर्व विधानसभा जागांसाठी आज, गुरुवारी मतदान होणार आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.

काँग्रेसची पोटनिवडणुकीतून माघार

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि बारामतीकरांच्या भावनांचा आदर करत बारामती पोटनिवडणुकीतून काँग्रेस अखेर माघार घेत आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी जाहीर केले होते. पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली होती.

अजित पवार आणि शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक

राहुरी विधानसभा मतदारसंघाचे शिवाजीराव कर्डिले आणि बारामती विधानसभा मतदारसंघाचे अजित पवार यांच्या निधनानंतर या दोन्ही मतदारसंघात विधानसभेची पोटनिवडणूक होत आहे. काँग्रेसनेही या निवडणुकीत उमेदवार दिला होता. पण ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अनेक प्रयत्न करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील दोन विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभा आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक जाहीर होणार आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर बारामतीची जागा रिक्त झाली आहे. तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी विधानसभा जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. यामध्ये भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. या दोन्ही जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 07:14 AM

