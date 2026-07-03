शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Amarnath Yatra Begins Today Mythological Story And Religious Significance

Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Updated On: Jul 03, 2026 | 02:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

अमरनाथ यात्रा ही केवळ हिमलिंगाच्या सहज दर्शनापुरती मर्यादित नसून देवावरील श्रद्धा आणि तेथे जाण्यासाठी लागणारी जिद्द असेल तरच ती यात्रा पूर्ण होते. आज 3 जुलैपासून ही यात्रा सुरू झाली आहे. हिमालयाच्या कठीण वाटा, प्रतिकूल हवामान आणि शारीरिक कष्ट यांवर श्रद्धेच्या बळावर मात करत भाविक जेव्हा "बम बम भोले"च्या घोषात गुहेपर्यंत पोहोचतात

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आजपासून अमरनाथ यात्रेची झाली सुरुवात
  • यात्रेचे प्रमुख दोन मार्ग कोणते
  • स्वयंभू हिमलिंगाचे वैशिष्ट्य कोणते
 

 

भारताची आध्यात्मिक परंपरा ही तीर्थयात्रांच्या समृद्ध परंपरेने नटलेली आहे. हिमालयाच्या कुशीत वसलेली अमरनाथ यात्रा ही हिंदू धर्मातील सर्वात पवित्र आणि कठीण तीर्थयात्रांपैकी एक मानली जाते. समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,८८८ मीटर (१२,७५६ फूट) उंचीवर असलेल्या अमरनाथ गुहेत नैसर्गिकरीत्या तयार होणारे बर्फाचे शिवलिंग हे या यात्रेचे प्रमुख आकर्षण आहे. दरवर्षी लाखो भाविक अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थितीचा सामना करत “हर हर महादेव”च्या जयघोषात या पवित्र गुहेचे दर्शन घेतात. ही यात्रा केवळ धार्मिक विधी नसून श्रद्धा, संयम, साहस आणि आत्मिक उन्नतीचा अनुभव देणारी साधना मानली जाते.

अमरनाथ गुहेचा इतिहास

अमरनाथ गुहेचा उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो. नीलमतपुराण, राजतरंगिणी यांसारख्या ग्रंथांमध्ये या पवित्र स्थळाचा उल्लेख असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे ही गुहा हजारो वर्षांपासून हिंदूंच्या श्रद्धेचे केंद्र राहिली आहे. काही शतकांपूर्वी बुटा मलिक नावाच्या एका गुराख्याला ही गुहा पुन्हा ज्ञात झाली. एका संताने त्याला कोळशाची पिशवी दिली. घरी गेल्यावर त्या कोळशाचे सोन्यात रूपांतर झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले. संताचा शोध घेत तो परत आला असता त्याला संताऐवजी अमरनाथची पवित्र गुहा आणि हिमलिंगाचे दर्शन झाले. त्यानंतर या तीर्थक्षेत्राची ख्याती पुन्हा वाढली.

अमरकथेची पौराणिक कथा

पौराणिक आख्यायिकेनुसार, भगवान शिवांनी माता पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य (अमरकथा) याच गुहेत सांगितले. हे रहस्य इतर कोणालाही ऐकू येऊ नये म्हणून त्यांनी सर्व सजीव आणि आपल्या सहकाऱ्यांनाही मार्गात सोडले.

Amarnath Yatra 2026 : एक दैवी चमत्कार आणि कबुतरं झाली अमर

या कथेनुसार नंदीला पहलगाम येथे सोडले. चंद्राला चंदनवारी येथे ठेवले. नागांना शेषनाग येथे सोडले. गणेशाला महागुणस येथे ठेवले. पंचमहाभूतांचा त्याग पंचतरणी येथे केला. त्यानंतर भगवान शिव आणि पार्वती अमरनाथ गुहेत पोहोचले. गुहेत प्रवेश करण्यापूर्वी शिवांनी अग्नी प्रज्वलित करून परिसरातील सर्व जीवसृष्टी नष्ट केली, जेणेकरून अमरकथा कोणीही ऐकू शकणार नाही. मात्र एका कबुतरांच्या जोडीने ती कथा ऐकली आणि अमरत्व प्राप्त केले, अशी लोकश्रद्धा आहे. आजही गुहेजवळ दिसणाऱ्या कबुतरांना अनेक भाविक या कथेशी जोडून पाहतात.

स्वयंभू हिमलिंगाचे वैशिष्ट्य

अमरनाथ गुहेतील शिवलिंग हे मानवनिर्मित नसून नैसर्गिकरीत्या तयार होते. गुहेच्या छतावरून ठिबकणारे पाणी गोठून हिमलिंगाची निर्मिती होते. चंद्राच्या कलांप्रमाणे त्याचा आकार कमी-जास्त होत असल्याची श्रद्धा आहे. श्रावण महिन्यात हे हिमलिंग सर्वाधिक पूर्ण आकारात दिसते.

गुहेत भगवान शिवांसोबत माता पार्वती आणि श्रीगणेश यांचे प्रतीक मानले जाणारे लहान हिमस्तंभही काही वेळा तयार होतात.

Grahan Yoga: चंद्र-राहूच्या युतीमुळे तयार होणार ग्रहण योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता

यात्रेचे दोन प्रमुख मार्ग

पहलगाम मार्ग

हा पारंपरिक आणि तुलनेने लांब मार्ग आहे. या मार्गावर निसर्गसौंदर्य, हिमशिखरे, सरोवरे आणि पर्वतरांगांचे अद्भुत दर्शन घडते.

बालटाल मार्ग

हा तुलनेने कमी अंतराचा पण अधिक कठीण चढाईचा मार्ग आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम यात्रेकरू हा मार्ग पसंत करतात.

यात्रेचे धार्मिक महत्त्व

अमरनाथ यात्रा ही केवळ दर्शनाची यात्रा नाही. ती जीवनातील कष्ट, त्याग, संयम आणि भक्ती यांचा अनुभव देणारी आध्यात्मिक साधना आहे.

भगवान शिवाच्या हिमलिंगाचे दर्शन घेतल्याने पापांचे क्षालन होते. आत्मशुद्धी आणि मानसिक शांतता प्राप्त होते.
मोक्षप्राप्तीचा मार्ग सुकर होतो.
शिवभक्ती अधिक दृढ होते.
यात्रेतील कठीण आव्हाने

अमरनाथ यात्रा अत्यंत कठीण मानली जाते. कारण अतिउंच प्रदेशात असल्याने तेथे कमी ऑक्सिजन असतो. त्यातच अचानक बदलणारे हवामान, बर्फवृष्टी, थंडी आणि पावसाचा सामना ही करावा लागतो. या सर्वांवर मात करून भाविक श्रद्धेच्या बळावर यात्रा पूर्ण करतात.

प्रशासनाची व्यवस्था

दरवर्षी श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड यात्रेचे नियोजन करते. यात्रेकरूंना नोंदणी, वैद्यकीय तपासणी, निवास, भोजन, सुरक्षा, हेलिकॉप्टर सेवा, आरोग्य सुविधा आणि आपत्कालीन मदत उपलब्ध करून दिली जाते. भारतीय लष्कर, केंद्रीय सुरक्षा दल, जम्मू-काश्मीर प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था यात्रेच्या यशस्वी आयोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

अमरनाथ यात्रा केवळ धार्मिक राहत नाही; ती जीवनाला नवा अर्थ देणारी आध्यात्मिक अनुभूती बनते. म्हणूनच अमरनाथ यात्रा ही भारताच्या सनातन आध्यात्मिक परंपरेतील सर्वाधिक प्रेरणादायी आणि पूजनीय तीर्थयात्रांपैकी एक मानली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमरनाथ गुहेचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: पौराणिक मान्यतेनुसार, भगवान शिवांनी माता पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य (अमरकथा) याच गुहेत सांगितले होते. त्यामुळे हे हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्र मानले जाते.

  • Que: अमरनाथ गुहेतील हिमलिंग कसे तयार होते?

    Ans: अमरनाथ गुहेच्या छतावरून ठिबकणारे पाणी गोठून नैसर्गिकरित्या बर्फाचे शिवलिंग (हिमलिंग) तयार होते. हे स्वयंभू शिवलिंग मानले जाते.

  • Que: अमरनाथ यात्रेदरम्यान कबुतरांची कथा काय आहे?

    Ans: लोकश्रद्धेनुसार, भगवान शिव अमरकथा सांगत असताना एका कबुतरांच्या जोडीने ती कथा ऐकली आणि अमरत्व प्राप्त केले. आजही गुहेजवळ दिसणाऱ्या कबुतरांना या कथेशी जोडले जाते.

Web Title: Amarnath yatra begins today mythological story and religious significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Grahan Yoga: चंद्र-राहूच्या युतीमुळे तयार होणार ग्रहण योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता
1

Grahan Yoga: चंद्र-राहूच्या युतीमुळे तयार होणार ग्रहण योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता

Mudhai Devi Temple: जळगावचे मुधाई देवी मंदिर; इतिहास, स्थापत्यकला आणि श्रद्धेचे अद्वितीय संगम
2

Mudhai Devi Temple: जळगावचे मुधाई देवी मंदिर; इतिहास, स्थापत्यकला आणि श्रद्धेचे अद्वितीय संगम

Chamundeshwari Devi: चामुंडेश्वरी देवीचा काय आहे महिमा आणि तिची पौराणिक कथा जाणून घ्या
3

Chamundeshwari Devi: चामुंडेश्वरी देवीचा काय आहे महिमा आणि तिची पौराणिक कथा जाणून घ्या

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना करिअर व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश
4

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना करिअर व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 03, 2026 | 02:40 PM
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ज्येष्ठ गायिका Asha Bhosle यांच्या नावाने ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ सुरू; मिळणार १० लाख रुपये

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ज्येष्ठ गायिका Asha Bhosle यांच्या नावाने ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ सुरू; मिळणार १० लाख रुपये

Jul 03, 2026 | 02:39 PM
Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

Jul 03, 2026 | 02:36 PM
Bharti Sigh Birthday: संघर्षातून ‘कॉमेडी क्वीन’पर्यंतचा भारतीचा प्रवास; आज 80 कोट्यवधींची मालकीण, पाहा तिचं आलिशान कार कलेक्शन

Bharti Sigh Birthday: संघर्षातून ‘कॉमेडी क्वीन’पर्यंतचा भारतीचा प्रवास; आज 80 कोट्यवधींची मालकीण, पाहा तिचं आलिशान कार कलेक्शन

Jul 03, 2026 | 02:35 PM
मोठी बातमी ! एसटीचे तब्बल 11 अधिकारी थेट निलंबित; कामातील हलगर्जीपणा नडला

मोठी बातमी ! एसटीचे तब्बल 11 अधिकारी थेट निलंबित; कामातील हलगर्जीपणा नडला

Jul 03, 2026 | 02:32 PM
लंका उडाली! SL A विरुद्ध IND A च्या ‘या’ शानदार गोलंदाजाचा विकेट्सचा चौकार; भारताने देखील…

लंका उडाली! SL A विरुद्ध IND A च्या ‘या’ शानदार गोलंदाजाचा विकेट्सचा चौकार; भारताने देखील…

Jul 03, 2026 | 02:28 PM
Sanjay Raut News: अयोध्येचा अंडरवर्ल्ड चालवणारा ‘दाऊद’ कोण…? संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Sanjay Raut News: अयोध्येचा अंडरवर्ल्ड चालवणारा ‘दाऊद’ कोण…? संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Jul 03, 2026 | 02:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा