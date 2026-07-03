Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

भारताची आध्यात्मिक परंपरा ही तीर्थयात्रांच्या समृद्ध परंपरेने नटलेली आहे. हिमालयाच्या कुशीत वसलेली अमरनाथ यात्रा ही हिंदू धर्मातील सर्वात पवित्र आणि कठीण तीर्थयात्रांपैकी एक मानली जाते. समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,८८८ मीटर (१२,७५६ फूट) उंचीवर असलेल्या अमरनाथ गुहेत नैसर्गिकरीत्या तयार होणारे बर्फाचे शिवलिंग हे या यात्रेचे प्रमुख आकर्षण आहे. दरवर्षी लाखो भाविक अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थितीचा सामना करत “हर हर महादेव”च्या जयघोषात या पवित्र गुहेचे दर्शन घेतात. ही यात्रा केवळ धार्मिक विधी नसून श्रद्धा, संयम, साहस आणि आत्मिक उन्नतीचा अनुभव देणारी साधना मानली जाते.
अमरनाथ गुहेचा उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो. नीलमतपुराण, राजतरंगिणी यांसारख्या ग्रंथांमध्ये या पवित्र स्थळाचा उल्लेख असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे ही गुहा हजारो वर्षांपासून हिंदूंच्या श्रद्धेचे केंद्र राहिली आहे. काही शतकांपूर्वी बुटा मलिक नावाच्या एका गुराख्याला ही गुहा पुन्हा ज्ञात झाली. एका संताने त्याला कोळशाची पिशवी दिली. घरी गेल्यावर त्या कोळशाचे सोन्यात रूपांतर झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले. संताचा शोध घेत तो परत आला असता त्याला संताऐवजी अमरनाथची पवित्र गुहा आणि हिमलिंगाचे दर्शन झाले. त्यानंतर या तीर्थक्षेत्राची ख्याती पुन्हा वाढली.
पौराणिक आख्यायिकेनुसार, भगवान शिवांनी माता पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य (अमरकथा) याच गुहेत सांगितले. हे रहस्य इतर कोणालाही ऐकू येऊ नये म्हणून त्यांनी सर्व सजीव आणि आपल्या सहकाऱ्यांनाही मार्गात सोडले.
या कथेनुसार नंदीला पहलगाम येथे सोडले. चंद्राला चंदनवारी येथे ठेवले. नागांना शेषनाग येथे सोडले. गणेशाला महागुणस येथे ठेवले. पंचमहाभूतांचा त्याग पंचतरणी येथे केला. त्यानंतर भगवान शिव आणि पार्वती अमरनाथ गुहेत पोहोचले. गुहेत प्रवेश करण्यापूर्वी शिवांनी अग्नी प्रज्वलित करून परिसरातील सर्व जीवसृष्टी नष्ट केली, जेणेकरून अमरकथा कोणीही ऐकू शकणार नाही. मात्र एका कबुतरांच्या जोडीने ती कथा ऐकली आणि अमरत्व प्राप्त केले, अशी लोकश्रद्धा आहे. आजही गुहेजवळ दिसणाऱ्या कबुतरांना अनेक भाविक या कथेशी जोडून पाहतात.
अमरनाथ गुहेतील शिवलिंग हे मानवनिर्मित नसून नैसर्गिकरीत्या तयार होते. गुहेच्या छतावरून ठिबकणारे पाणी गोठून हिमलिंगाची निर्मिती होते. चंद्राच्या कलांप्रमाणे त्याचा आकार कमी-जास्त होत असल्याची श्रद्धा आहे. श्रावण महिन्यात हे हिमलिंग सर्वाधिक पूर्ण आकारात दिसते.
गुहेत भगवान शिवांसोबत माता पार्वती आणि श्रीगणेश यांचे प्रतीक मानले जाणारे लहान हिमस्तंभही काही वेळा तयार होतात.
हा पारंपरिक आणि तुलनेने लांब मार्ग आहे. या मार्गावर निसर्गसौंदर्य, हिमशिखरे, सरोवरे आणि पर्वतरांगांचे अद्भुत दर्शन घडते.
हा तुलनेने कमी अंतराचा पण अधिक कठीण चढाईचा मार्ग आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम यात्रेकरू हा मार्ग पसंत करतात.
अमरनाथ यात्रा ही केवळ दर्शनाची यात्रा नाही. ती जीवनातील कष्ट, त्याग, संयम आणि भक्ती यांचा अनुभव देणारी आध्यात्मिक साधना आहे.
भगवान शिवाच्या हिमलिंगाचे दर्शन घेतल्याने पापांचे क्षालन होते. आत्मशुद्धी आणि मानसिक शांतता प्राप्त होते.
मोक्षप्राप्तीचा मार्ग सुकर होतो.
शिवभक्ती अधिक दृढ होते.
यात्रेतील कठीण आव्हाने
अमरनाथ यात्रा अत्यंत कठीण मानली जाते. कारण अतिउंच प्रदेशात असल्याने तेथे कमी ऑक्सिजन असतो. त्यातच अचानक बदलणारे हवामान, बर्फवृष्टी, थंडी आणि पावसाचा सामना ही करावा लागतो. या सर्वांवर मात करून भाविक श्रद्धेच्या बळावर यात्रा पूर्ण करतात.
दरवर्षी श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड यात्रेचे नियोजन करते. यात्रेकरूंना नोंदणी, वैद्यकीय तपासणी, निवास, भोजन, सुरक्षा, हेलिकॉप्टर सेवा, आरोग्य सुविधा आणि आपत्कालीन मदत उपलब्ध करून दिली जाते. भारतीय लष्कर, केंद्रीय सुरक्षा दल, जम्मू-काश्मीर प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था यात्रेच्या यशस्वी आयोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
अमरनाथ यात्रा केवळ धार्मिक राहत नाही; ती जीवनाला नवा अर्थ देणारी आध्यात्मिक अनुभूती बनते. म्हणूनच अमरनाथ यात्रा ही भारताच्या सनातन आध्यात्मिक परंपरेतील सर्वाधिक प्रेरणादायी आणि पूजनीय तीर्थयात्रांपैकी एक मानली जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पौराणिक मान्यतेनुसार, भगवान शिवांनी माता पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य (अमरकथा) याच गुहेत सांगितले होते. त्यामुळे हे हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्र मानले जाते.
Ans: अमरनाथ गुहेच्या छतावरून ठिबकणारे पाणी गोठून नैसर्गिकरित्या बर्फाचे शिवलिंग (हिमलिंग) तयार होते. हे स्वयंभू शिवलिंग मानले जाते.
Ans: लोकश्रद्धेनुसार, भगवान शिव अमरकथा सांगत असताना एका कबुतरांच्या जोडीने ती कथा ऐकली आणि अमरत्व प्राप्त केले. आजही गुहेजवळ दिसणाऱ्या कबुतरांना या कथेशी जोडले जाते.