Grahan Yoga: चंद्र-राहूच्या युतीमुळे तयार होणार ग्रहण योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता

शुक्रवार, ३ जुलैच्या रात्री चंद्र मकर राशीतून कुंभ राशीत प्रवेश करेल. राहू आधीच कुंभ राशीत आहे, त्यामुळे राहू आणि चंद्राच्या युतीमुळे कुंभ राशीत ग्रहण होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू आणि चंद्राची युती शुभ मानली जात नाही. त्यामुळे, या ग्रहणामुळे काही राशींना जीवनात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः आर्थिक क्षेत्रात चढ-उतार होऊ शकतात आणि आरोग्यावरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. राहूच्या महादशेने प्रभावित झालेल्यांनी ग्रहणादरम्यान विशेष सावधगिरी बाळगावी. ग्रहण योगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो जाणून घ्या
चंद्र तुमच्या राशीचा स्वामी ग्रह आहे आणि तो तुमच्या आठव्या घरात राहूसोबत युती करून ग्रहण घडवेल. चंद्राच्या राहूसोबतच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मानसिक त्रास होऊ शकतो. तुमच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला आर्थिक चढ-उतारांना सामोरे जावे लागू शकते. योग्य अंदाजपत्रक तयार करून पुढे वाटचाल केल्यास नुकसान टाळता येऊ शकते. यावर उपाय म्हणून, शिव चालिसाचे पठण करा.
राहू आणि चंद्र तुमच्या सहाव्या घरात एकत्र येऊन ग्रहण योग तयार करणार आहे. या युतीमुळे, कामाच्या ठिकाणी असलेले शत्रू तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. जर तुम्हाला पदोन्नती मिळणार असेल किंवा उत्पन्नात वाढ होणार असेल, तर त्यात अडथळा येऊ शकतो. तुम्हाला पोटाशी संबंधित आरोग्य समस्यांबद्दलही सावध राहावे लागेल. यावर उपाय म्हणून, तुम्ही दही, दूध आणि तांदूळ यांसारख्या पांढऱ्या पदार्थांचे दान करावे.
वृश्चिक राशीमध्ये राहू आणि चंद्राचे ग्रहण होणार असल्याने तुम्हाला कौटुंबिक जीवनात चढ-उतारांना सामोरे जावे लागू शकते. याव्यतिरिक्त, कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या आजारपणामुळे आर्थिक खर्च होऊ शकतो. व्यावसायिकांना एखादी चांगली संधी हुकण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे निराशा येऊ शकते. यावर उपाय म्हणून, वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी हनुमान चालिसेचे पठण करावे.
राहू आणि चंद्र मीन राशीच्या बाराव्या घरात म्हणजेच नुकसानीच्या घरात, युती करतील. या युतीमुळे तुमचा खर्च वाढू शकतो. एखाद्या मौल्यवान वस्तूचे नुकसान झाल्यास तुम्हाला आर्थिक फटका बसू शकतो. काही लोकांना वाईट संगतीमुळेही पैसे खर्च करावे लागू शकतात. काहींना तणाव आणि निद्रानाश यांसारख्या आरोग्य समस्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. यावर उपाय म्हणून शिवमंत्रांचा जप करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा चंद्र आणि राहू एकाच राशीत किंवा जवळच्या अंशांमध्ये येतात, तेव्हा वैदिक ज्योतिषात त्याला ग्रहण योग असे म्हटले जाते. हा योग मानसिक आणि आर्थिक बाबींवर प्रभाव टाकू शकतो, असे मानले जाते.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार, या युतीचा प्रभाव मनःस्थिती, आर्थिक निर्णय, नोकरी, व्यवसाय, कौटुंबिक संबंध आणि आरोग्य यांवर पडू शकतो.
Ans: काही राशींमध्ये या योगामुळे अनपेक्षित खर्च, चुकीचे आर्थिक निर्णय किंवा गुंतवणुकीत सावधगिरीची गरज भासू शकते, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.