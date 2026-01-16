Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astro Tips : पहाटे झोपेत 'हे' स्वप्नं पडल्यावर पालटतं नशीब ? काय खरं काय खोटं, जाणून घ्या

मनी वसे ते स्वप्नी दिसे असं म्हटलं जातं. अनेकदा मनात घर करुन बसलेले विचार विचार स्वप्नात दिसतात. हे असं बऱ्याचदा होतं मात्र असं असलं तरी काही स्वप्नं ही खरंच सूचक असतात असं स्वप्नं शास्त्रात सांगितलं जातं.

Jan 16, 2026 | 07:47 PM
Astro Tips : पहाटे झोपेत ‘हे’ स्वप्नं पडल्यावर पालटतं नशीब ? काय खरं काय खोटं, जाणून घ्या

फोटो सौजन्य: Pintrest

  • पहाटे झोपेत ‘हे’ स्वप्नं पडल्यावर पालटतं नशीब ?
  • काय खरं काय खोटं, जाणून घ्या
मनी वसे ते स्वप्नी दिसे असं म्हटलं जातं. अनेकदा मनात घर करुन बसलेले विचार विचार स्वप्नात दिसतात. हे असं बऱ्याचदा होतं मात्र असं असलं तरी काही स्वप्नं ही खरंच सूचक असतात असं स्वप्नं शास्त्रात सांगितलं जातं. बराचवेळेला अनेकांना एकच स्वप्नं सारखं पडतं. बहुतांश वेळा पहाटे पडलेली स्वप्नं खरी ठरतात. याच कारण म्हणजे त्यावेळी व्यक्ती अर्धवट झोपेत असते आणि आपला मेंदू सुप्त अवस्थेत असतो. जे जागेपणी कळत नाही ते मेंदू स्वुप्नातून सांगण्याचा प्रयत्न करतो.

स्वप्नशास्त्रात स्वप्नांना विशेष महत्त्व दिलं जातं. माणसाच्या मनात चालू असलेले विचार, भावना आणि भविष्यातील घडामोडी यांचे संकेत अनेकदा स्वप्नांमधून मिळतात. त्यापैकी एक स्वप्नं म्हणजे सूर्योदय दिसणं. पहाटे पडलेलं हे स्वप्नं अतिशय शुभ, सकारात्मक आणि आशादायक मानलं जातं.

Ganesh Jayanti 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील गणेश जयंती, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या

सूर्योदय म्हणजे अंधाराचा अंत आणि प्रकाशाची सुरुवात. त्यामुळे स्वप्नात सूर्योदय दिसणं हे आयुष्यातील कठीण काळ संपून नवीन सुरुवात होणार याचं प्रतीक मानलं जातं. जे लोक दीर्घकाळ अडचणी, अपयश किंवा मानसिक तणावातून जात आहेत, त्यांच्यासाठी हे स्वप्नं सकारात्मक दृष्टीकोन देतं. लवकरच परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता या स्वप्नातून सूचित होते.

करिअर किंवा व्यवसायाच्या दृष्टीने पाहिलं तर हे स्वप्नं यश, प्रगती आणि संधी यांचं प्रतीक आहे. नोकरीत पदोन्नती, नवीन नोकरीची संधी, व्यवसायात नफा किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या कामात यश मिळू शकतं. विद्यार्थ्यांसाठी हे स्वप्नं अभ्यासात यश, आत्मविश्वास वाढणं आणि उज्ज्वल भवितव्यचा संकेत मानला जातो .

मानसिकदृष्ट्या पाहता, स्वप्नात सूर्योदय दिसणं म्हणजे मनातील नकारात्मकता, भीती आणि गोंधळ दूर होऊन आत्मशांती आणि सकारात्मक विचारांची सुरुवात होणं. व्यक्ती अधिक आशावादी बनते आणि निर्णय घेण्याची ताकद वाढते.आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून सूर्योदय हा ज्ञान, आत्मजागृती आणि ईश्वरी कृपेचा संकेत मानला जातो. जीवनाच्या योग्य मार्गावर जाण्यासाठी अंतर्मनातून मिळणारा हा एक संदेश असू शकतो.एकूणच, स्वप्नात सूर्योदय दिसणं हे जीवनात आनंद, यश, शांतता आणि नव्या आशांचा प्रकाश घेऊन येणारं अत्यंत शुभ स्वप्न मानलं जातं.

या स्वप्नाकडे शास्त्रीय  दृष्टिकोनातून पाहणं देखील महत्त्वाचं आहे. शास्त्रानुसार स्वप्नं ही मेंदूची एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून ती आपल्या दैनंदिन अनुभवांशी, भावना आणि स्मृतींशी थेट जोडलेली असतात.

Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

1 मेंदूची REM अवस्था

झोपेच्या REM (Rapid Eye Movement) अवस्थेत मेंदू अधिक सक्रिय असतो. याच टप्प्यात स्वप्नं जास्त स्पष्ट आणि खरी दिसतात. सूर्योदयासारखी प्रतिमा मेंदू सकारात्मक आठवणी, आशा किंवा सुरक्षिततेची भावना दर्शवण्यासाठी निर्माण करतो.

2 सकारात्मक मानसिक अवस्था

सूर्योदय हा प्रकाश, उर्जा आणि नवचैतन्याचं प्रतीक आहे. मानसिक तणाव कमी झालेला असेल, समस्या सुटण्याच्या मार्गावर असतील किंवा मनात आशेची भावना निर्माण झाली असेल, तर मेंदू अशा सकारात्मक दृश्यांचं स्वप्न दाखवतो.

3 स्मृती आणि अनुभवांचा प्रभाव

दिवसभरात पाहिलेल्या गोष्टी, वाचलेलं साहित्य, निसर्गदृश्यं किंवा एखादा प्रेरणादायी प्रसंग झोपेत मेंदू पुन्हा मांडतो. अलीकडे सूर्योदय पाहणं, फोटो पाहणं किंवा त्याबद्दल विचार करणं यामुळेही असं स्वप्न पडू शकतं.

4 जैविक घड्याळ (Circadian Rhythm)

आपलं शरीर एक नैसर्गिक जैविक घड्याळ पाळतं. पहाटेच्या वेळेला झोप लागलेली असेल, तेव्हा मेंदू बाहेरच्या प्रकाशबदलांशी संबंधित दृश्यं स्वप्नात निर्माण करू शकतो. त्यामुळे सूर्योदयाचं स्वप्न दिसणं हे नैसर्गिक आहे.

5 भावनिक पुनर्संतुलन (Emotional Processing)

स्वप्नं ही भावना समजून घेण्याची आणि संतुलित करण्याची प्रक्रिया असते. अडचणीतून बाहेर पडण्याची तयारी मन करत असेल, तर मेंदू ‘नवीन सुरुवात’ दर्शवणारा सूर्योदय दाखवतो. थोडक्यात सांगायचं तर, स्वप्नात सूर्योदय दिसणं हे मेंदूतील सकारात्मक विचार, आशा, मानसिक स्थैर्य आणि भावनिक बदल यांचं शास्त्रीय प्रतिबिंब आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Jan 16, 2026 | 07:43 PM

