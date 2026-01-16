Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ganesh Jayanti 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील गणेश जयंती, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या

गणपतीचा जन्म माघ महिन्यात झाला आहे. त्या दिवसाला गणेश जयंती असे म्हटले जाते. या दिवशी रवी योग आणि भद्रा देखील असणार आहे. माघी गणेश जयंती कधी आहे, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:56 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • माघी गणेश जयंती कधी आहे
  • गणेश जयंती शुभ मुहूर्त
  • गणेश जयंतीचे महत्त्व
 

गणेश जयंती दरवर्षी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थीला साजरी केली जाते. तिला माघ विनायक चतुर्थी किंवा गौरी गणेश चतुर्थी असेही म्हणतात. या वर्षी गणेश जयंतीला रवि योगदेखील तयार होत आहे. या दिवशी भद्रा योग दुपारी सुरु होणार आहे. यावेळी भद्रा पृथ्वीवर असणार आहे. त्यामुळे भाद्र काळात कोणतेही शुभ कार्य केले जाणार नाही. या दिवशी चंद्र पाहणे देखील निषिद्ध आहे. गणेश जयंती कधी आहे, शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

गणेश जयंती कधी आहे

पंचांगानुसार, यावर्षी माघ शुक्ल चतुर्थी गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी पहाटे 2.47 वाजता सुरू होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, 23 जानेवारी रोजी पहाटे 2.28 वाजता होणार आहे. उद्य तिथीनुसार, गणेश जयंती गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.

यावर्षी गणेश जयंती पूजेसाठी शुभ मुहूर्त 2 तास 8 मिनिटे आहे. गणपतीची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त सकाळी 11.29 ते दुपारी 1.37 पर्यंत असेल.

Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

गणेश जयंतीच्या दिवशी रवि योग

गणेश जयंतीनिमित्त रवि योग सकाळी 7.14 वाजता सुरू होणार आहे आणि दुपारी 2.27 पर्यंत हा योग राहील. हा एक शुभ योग आहे जो सर्व नकारात्मक प्रभावांना दूर करतो. रवि योगादरम्यान गणेश जयंतीची पूजा केली जाईल.

रवि योगाव्यतिरिक्त, त्या दिवशी वरीयण योग देखील प्रचलित असतो, सकाळपासून संध्याकाळी 5.38 वाजेपर्यंत. त्यानंतर परिघ योग तयार होईल. गणेश जयंतीला शताभिषा नक्षत्र सकाळपासून दुपारी 2.27 वाजेपर्यंत प्रभावी असेल. त्यानंतर, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र असते.

भद्राचा कालावधी

गणेश जयंतीला भद्रा असणार आहे. ज्यामुळे शुभ कार्यात अडथळा येईल, परंतु पूजा करण्यात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत. पूजा मुहूर्तानंतर भद्रा लागू होते. गणेश जयंतीला भद्रा दुपारी 2.20 वाजता सुरू होईल आणि 23 जानेवारी रोजी पहाटे 2.38 पर्यंत चालेल.

Ketu Gochar 2026: 25 जानेवारीपासून करावा लागणार तणाव आणि अडथळ्यांचा सामना, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

गणेश जयंतीला चंद्र दर्शन करु नये

गणेश जयंतीच्या दिवशी चंद्र दिसत नाही. गणेश जयंतीला चंद्र 11 तास 57 मिनिटे दिसेल. म्हणून, गणेश जयंतीला सकाळी 9.22 ते रात्री 9.19 पर्यंत चंद्रदर्शन करण्यास मनाई आहे. मान्यतेनुसार, या दिवशी चंद्र पाहणे अशुभ असते.

गणेश जयंती किंवा माघ विनायक चतुर्थीचे महत्त्व

पौराणिक कथेनुसार, भगवान गणेशाचा जन्म माघ शुक्ल चतुर्थीला झाला होता, म्हणूनच या तिथीला गणेश जयंती साजरी केली जाते. या दिवशी उपवास आणि गणेशाची पूजा केल्याने इच्छा पूर्ण होतात आणि त्रास कमी होतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: यंदा गणेश जयंती कधी आहे

    Ans: यंदा गणेश जयंती गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी आहे

  • Que: गणेश जयंतीला माघी गणेश जयंती का म्हणतात?

    Ans: ही जयंती माघ महिन्यात येते, म्हणून तिला माघी किंवा माघ महिन्यातील गणेश जयंती असे म्हटले जाते.

  • Que: कोणत्या लोकांसाठी गणेश जयंती विशेष फलदायी ठरते?

    Ans: विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे, व्यापारी आणि नवीन काम सुरू करणाऱ्यांसाठी हा दिवस विशेष शुभ मानला जातो.

Published On: Jan 16, 2026 | 02:56 PM

