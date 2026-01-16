Ganesh Jayanti 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील गणेश जयंती, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या

गणेश जयंती दरवर्षी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थीला साजरी केली जाते. तिला माघ विनायक चतुर्थी किंवा गौरी गणेश चतुर्थी असेही म्हणतात. या वर्षी गणेश जयंतीला रवि योगदेखील तयार होत आहे. या दिवशी भद्रा योग दुपारी सुरु होणार आहे. यावेळी भद्रा पृथ्वीवर असणार आहे. त्यामुळे भाद्र काळात कोणतेही शुभ कार्य केले जाणार नाही. या दिवशी चंद्र पाहणे देखील निषिद्ध आहे. गणेश जयंती कधी आहे, शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या
पंचांगानुसार, यावर्षी माघ शुक्ल चतुर्थी गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी पहाटे 2.47 वाजता सुरू होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, 23 जानेवारी रोजी पहाटे 2.28 वाजता होणार आहे. उद्य तिथीनुसार, गणेश जयंती गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.
यावर्षी गणेश जयंती पूजेसाठी शुभ मुहूर्त 2 तास 8 मिनिटे आहे. गणपतीची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त सकाळी 11.29 ते दुपारी 1.37 पर्यंत असेल.
गणेश जयंतीनिमित्त रवि योग सकाळी 7.14 वाजता सुरू होणार आहे आणि दुपारी 2.27 पर्यंत हा योग राहील. हा एक शुभ योग आहे जो सर्व नकारात्मक प्रभावांना दूर करतो. रवि योगादरम्यान गणेश जयंतीची पूजा केली जाईल.
रवि योगाव्यतिरिक्त, त्या दिवशी वरीयण योग देखील प्रचलित असतो, सकाळपासून संध्याकाळी 5.38 वाजेपर्यंत. त्यानंतर परिघ योग तयार होईल. गणेश जयंतीला शताभिषा नक्षत्र सकाळपासून दुपारी 2.27 वाजेपर्यंत प्रभावी असेल. त्यानंतर, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र असते.
गणेश जयंतीला भद्रा असणार आहे. ज्यामुळे शुभ कार्यात अडथळा येईल, परंतु पूजा करण्यात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत. पूजा मुहूर्तानंतर भद्रा लागू होते. गणेश जयंतीला भद्रा दुपारी 2.20 वाजता सुरू होईल आणि 23 जानेवारी रोजी पहाटे 2.38 पर्यंत चालेल.
गणेश जयंतीच्या दिवशी चंद्र दिसत नाही. गणेश जयंतीला चंद्र 11 तास 57 मिनिटे दिसेल. म्हणून, गणेश जयंतीला सकाळी 9.22 ते रात्री 9.19 पर्यंत चंद्रदर्शन करण्यास मनाई आहे. मान्यतेनुसार, या दिवशी चंद्र पाहणे अशुभ असते.
पौराणिक कथेनुसार, भगवान गणेशाचा जन्म माघ शुक्ल चतुर्थीला झाला होता, म्हणूनच या तिथीला गणेश जयंती साजरी केली जाते. या दिवशी उपवास आणि गणेशाची पूजा केल्याने इच्छा पूर्ण होतात आणि त्रास कमी होतात.
Ans: यंदा गणेश जयंती गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी आहे
Ans: ही जयंती माघ महिन्यात येते, म्हणून तिला माघी किंवा माघ महिन्यातील गणेश जयंती असे म्हटले जाते.
Ans: विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे, व्यापारी आणि नवीन काम सुरू करणाऱ्यांसाठी हा दिवस विशेष शुभ मानला जातो.