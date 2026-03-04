Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Dream Science Is It Auspicious Or Inauspicious To See A Lunar Eclipse In A Dream

Dream Science: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

धार्मिक दृष्टिकोनातून चंद्रग्रहण हा चांगला काळ मानला जात नाही. चंद्र हा मन, भावना आणि मानसिक स्थितीचे प्रतीक मानला जातो. स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:53 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे
  • स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ
  • स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहण्याचा अर्थ
 

स्वप्नशास्त्र प्रत्येक स्वप्नाचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम सांगितले आहेत. जर स्वप्नात आपल्याला चंद्रग्रहण दिसल्यास त्याचे जीवनावर काय परिणाम होतात हेदेखील सांगण्यात आलेले आहे. स्वप्नात चंद्रग्रहण दिसण्याचा अर्थ मानसिक ताण, संभ्रम किंवा एखाद्या गोष्टीबाबत असलेली चिंता दर्शवू शकते. तर काहीवेळा हे जीवनातील बदल, जुन्या गोष्टींचा शेवट आणि नव्या सुरुवातीचेही संकेत असू शकतात. स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे

ज्योतिषशास्त्रात चंद्र हा एक शुभ ग्रह मानला जातो. त्याची स्थिती तुमच्या कौटुंबिक संबंधांवर, आर्थिक स्थितीवर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करते. त्यामुळे चंद्राचे पीडित असणे धार्मिक किंवा ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून शुभ मानले जात नाही. दरम्यान, काही ग्रहण परिस्थिती तुमच्यासाठी शुभ ठरू शकतात.

स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहण्याचे परिणाम

आरोग्याची काळजी

चंद्र हा मन आणि आईचे प्रतिनिधित्व करतो, म्हणून स्वप्नात चंद्रग्रहण दिसल्याने मानसिक समस्या उद्भवू शकतात. त्याचा तुमच्या आईच्या आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जर तुम्हाला स्वप्नात चंद्रग्रहण दिसले असल्यास आईच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.

Kendra Trikon Rajyog: केंद्र त्रिकोण योगामुळे या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

आर्थिक परिस्थिती

चंद्रग्रहणाचे स्वप्न पाहिल्याने आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यासोबतच मौल्यवान वस्तू चोरीला जाण्याची किंवा हरवण्याची शक्यता देखील आहे. स्वप्नात चंद्रग्रहण दिसण्याचा अर्थ असा होतो की, तुम्ही आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी. आणि तुमच्या मौल्यवान वस्तूंचे रक्षण केले पाहिजे.

सामाजिक जीवनावर परिणाम

ग्रहण तुमच्या सामाजिक जीवनावरही परिणाम करू शकते. तुमची प्रतिष्ठा घसरू शकते आणि तुमच्यावर खोटे आरोप होऊ शकतात.

करिअरमध्ये समस्या येणे

चंद्रग्रहणाचे स्वप्न पाहणे करिअरच्या दृष्टिकोनातून शुभ मानले जात नाही. कामावर अडचणी येऊ शकतात किंवा तुमचे काम रखडू शकते. अशा स्वप्नानंतर, तुम्ही कामावर तुमच्या विरोधकांपासून देखील सावध राहिले पाहिजे.

चंद्रग्रहणाशी संबंधित ही स्वप्न असतात शुभ

समस्या दूर होणे

जर तुम्हाला चंद्रग्रहण संपल्याचे स्वप्न पडले तर ते एक सकारात्मक लक्षण मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा आहे की तुमच्या जीवनातील समस्या हळूहळू संपू शकतात.

zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ध्यान किंवा मंत्र जप

जर तुम्हाला चंद्रग्रहणाच्या वेळी ध्यान किंवा मंत्र जप करण्याचे स्वप्न पडले तर हे स्वप्न तुमच्या आयुष्यात सुख समृद्धी येऊ शकते. असे स्वप्न तुमच्या समस्यांचा अंत करू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे अशुभ असते का?

    Ans: स्वप्नशास्त्रानुसार स्वप्नात चंद्रग्रहण दिसणे हे बहुतेक वेळा मानसिक ताण, संभ्रम किंवा भावनिक अस्थिरतेचे संकेत मानले जाते. मात्र ते नेहमीच अशुभ असेल असे नाही; काही वेळा ते बदलाची चाहूलही देऊ शकते.

  • Que: स्वप्नात कुटुंबासोबत चंद्रग्रहण पाहणे काय सूचित करते?

    Ans: कुटुंबातील एखाद्या विषयावर चर्चा, मतभेद किंवा एकत्रितपणे एखादी समस्या सोडवण्याची गरज असल्याचे हे संकेत असू शकतात.

  • Que: अशा स्वप्नानंतर काय करावे?

    Ans: अति विचार न करता शांत राहणे, ध्यान-प्रार्थना करणे आणि महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घेणे योग्य ठरते. मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी विश्वासू व्यक्तीशी संवाद साधावा.

Web Title: Dream science is it auspicious or inauspicious to see a lunar eclipse in a dream

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 09:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kendra Trikon Rajyog: केंद्र त्रिकोण योगामुळे या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश
1

Kendra Trikon Rajyog: केंद्र त्रिकोण योगामुळे या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
2

zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: मूलांक 1 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 1 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी
4

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dream Science: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Dream Science: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Mar 04, 2026 | 09:53 AM
स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’

स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’

Mar 04, 2026 | 09:51 AM
काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

Mar 04, 2026 | 09:50 AM
Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

Mar 04, 2026 | 09:45 AM
Israel-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताची तेलसाखळी धोक्यात! रशिया की अमेरिका असेल पुरवठादार?

Israel-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताची तेलसाखळी धोक्यात! रशिया की अमेरिका असेल पुरवठादार?

Mar 04, 2026 | 09:41 AM
World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

Mar 04, 2026 | 09:35 AM
Recipe : उपमा उरलाय तर फेकायला कशाला? यापासून घरी बनवा कुरकुरीत ‘कटलेट’

Recipe : उपमा उरलाय तर फेकायला कशाला? यापासून घरी बनवा कुरकुरीत ‘कटलेट’

Mar 04, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM