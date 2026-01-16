Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Gupt Navratri 2026 Seeing A Goddess In A Dream Is Auspicious Or Inauspicious Astrological Meaning

Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

स्वप्नात देवी जगदंबा सिंहावर स्वार होताना पाहणे खूप शुभ मानले जाते. याचा अर्थ तुमच्या जीवनातील समस्या कमी होणार आहे असा होतो. स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ जाणून घ्या

Updated On: Jan 16, 2026 | 01:00 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • गुप्त नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून
  • गुप्त नवरात्र म्हणजे काय
  • स्वप्नात देवी दिसण्याचा अर्थ
 

हिंदू धर्मात अनेक धर्मग्रंथांचे वर्णन केले आहे, त्यापैकी स्वप्नशास्त्राला विशेष महत्त्व मानले जाते. असे मानले जाते की झोपेत दिसणारी स्वप्ने केवळ कल्पनारम्य नसून ती भविष्याबद्दल शुभ अशुभ संकेत देतात. स्वप्नशास्त्रामध्ये प्रत्येक स्वप्नाचा एक विशिष्ट अर्थ असतो. त्याचप्रमाणे, गुप्त नवरात्रीच्या पवित्र दिवसांमध्ये जर तुम्हाला स्वप्नात देवी जगदंबा दिसली तर ते एक अत्यंत शुभ चिन्ह मानले जाते. हे देवीच्या आशीर्वादाचे प्रतीक मानले जाते. देवीच्या प्रत्येक रूपाचे स्वतःचे संदेश आणि फळ असते. काही रूपे आनंद आणि समृद्धीचे प्रतीक आहेत, तर काही रूपे सावधगिरी आणि आत्मनिरीक्षणाची गरज अधोरेखित करतात. गुप्त नवरात्रीत स्वप्नात दुर्गेची वेगवेगळी रूपे पाहण्याचा अर्थ काय आहे आणि त्याचा व्यक्तीच्या जीवनावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या

कधी आहे गुप्त नवरात्र

ज्योतिषशास्त्रानुसार, यावेळी प्रतिपदा तिथीची सुरुवात सोमवार, 19 जानेवारी रोजी दुपारी 1.21 वाजता सुरु होत आहे. प्रतिपदा तिथी मंगळवार, 20 जानेवारी रोजी दुपारी 2:14 वाजता संपणार आहे. उदयतिथीनुसार, माघ गुप्त नवरात्रीची सुरुवात 19 जानेवारी रोजी होणार आहे.

Ketu Gochar 2026: 25 जानेवारीपासून करावा लागणार तणाव आणि अडथळ्यांचा सामना, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

काय आहे स्वप्नांचा अर्थ

लाल रंगाचा पोशाख

जर तुम्हाला गुप्त नवरात्रीत देवी दुर्गेचे स्वप्न पडले तर ती लाल रंगाचा हसरा पोशाख परिधान करून आहे, तर ते खूप शुभ लक्षण आहे. याचा अर्थ तुमच्या आयुष्यात लवकरच शुभ बदल घडणार आहेत. हे बदल तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून ते तुमच्या व्यवसायापर्यंत होऊ शकतात.

स्वप्नात देवी दुर्गा पाहणे

स्वप्नशास्त्रानुसार, स्वप्नात देवी दुर्गा पाहिल्याने व्यक्तीला खूप फायदे होतात. हे शुभ मानले जाते. मान्यतेनुसार, स्वप्नात देवी दिसण्याचा अर्थ असा होतो की, व्यक्तीच्या जीवनातील सर्व दुःख दूर होतील.

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान, अडथळे होतील दूर

सिंहावर स्वार असलेली देवी दिसणे

स्वप्नात देवी दुर्गा सिंहावर स्वार झालेली पाहणे खूप शुभ मानले जाते. याचा अर्थ तुमच्या जीवनातील समस्या संपतील. दरम्यान, जर तुम्हाला देवी दुर्गेचा सिंह रागावलेल्या स्थितीत आणि गर्जना करताना दिसणे म्हणजे येणाऱ्या समस्येचे लक्षण मानले जाते.

देवी दुर्गा तयार होताना दिसणे

स्वप्नशास्त्रानुसार, जर तुम्हाला स्वप्नात देवी दुर्गा स्वतःला सजवताना दिसली तर समजा की ज्या लोकांचे लग्न होत नाही त्यांचे लवकरच लग्न होईल आणि विवाहित लोकांचे कौटुंबिक वाद संपणार आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गुप्त नवरात्रीत स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे काय दर्शवते?

    Ans: गुप्त नवरात्रीत स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे आध्यात्मिक प्रगती, साधनेची सिद्धी आणि देवीकृपेचे संकेत मानले जाते.

  • Que: स्वप्नात प्रसन्न रूपातील देवी दिसल्यास काय अर्थ होतो?

    Ans: प्रसन्न, तेजस्वी किंवा आशीर्वाद देणाऱ्या रूपातील देवी दिसणे शुभ संकेत मानले जाते. यामुळे यश, संरक्षण आणि मनःशांती मिळण्याची शक्यता असते.

  • Que: देवी दूर जाताना किंवा अदृश्य होताना दिसल्यास काय अर्थ?

    Ans: याचा अर्थ साधनेत सातत्य राखण्याची गरज किंवा मन विचलित होत असल्याची सूचना असा घेतला जातो.

Web Title: Gupt navratri 2026 seeing a goddess in a dream is auspicious or inauspicious astrological meaning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी
1

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
2

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
3

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
4

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

Jan 20, 2026 | 08:00 AM
राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

Jan 20, 2026 | 07:49 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM