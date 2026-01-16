Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

हिंदू धर्मात अनेक धर्मग्रंथांचे वर्णन केले आहे, त्यापैकी स्वप्नशास्त्राला विशेष महत्त्व मानले जाते. असे मानले जाते की झोपेत दिसणारी स्वप्ने केवळ कल्पनारम्य नसून ती भविष्याबद्दल शुभ अशुभ संकेत देतात. स्वप्नशास्त्रामध्ये प्रत्येक स्वप्नाचा एक विशिष्ट अर्थ असतो. त्याचप्रमाणे, गुप्त नवरात्रीच्या पवित्र दिवसांमध्ये जर तुम्हाला स्वप्नात देवी जगदंबा दिसली तर ते एक अत्यंत शुभ चिन्ह मानले जाते. हे देवीच्या आशीर्वादाचे प्रतीक मानले जाते. देवीच्या प्रत्येक रूपाचे स्वतःचे संदेश आणि फळ असते. काही रूपे आनंद आणि समृद्धीचे प्रतीक आहेत, तर काही रूपे सावधगिरी आणि आत्मनिरीक्षणाची गरज अधोरेखित करतात. गुप्त नवरात्रीत स्वप्नात दुर्गेची वेगवेगळी रूपे पाहण्याचा अर्थ काय आहे आणि त्याचा व्यक्तीच्या जीवनावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, यावेळी प्रतिपदा तिथीची सुरुवात सोमवार, 19 जानेवारी रोजी दुपारी 1.21 वाजता सुरु होत आहे. प्रतिपदा तिथी मंगळवार, 20 जानेवारी रोजी दुपारी 2:14 वाजता संपणार आहे. उदयतिथीनुसार, माघ गुप्त नवरात्रीची सुरुवात 19 जानेवारी रोजी होणार आहे.
जर तुम्हाला गुप्त नवरात्रीत देवी दुर्गेचे स्वप्न पडले तर ती लाल रंगाचा हसरा पोशाख परिधान करून आहे, तर ते खूप शुभ लक्षण आहे. याचा अर्थ तुमच्या आयुष्यात लवकरच शुभ बदल घडणार आहेत. हे बदल तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून ते तुमच्या व्यवसायापर्यंत होऊ शकतात.
स्वप्नशास्त्रानुसार, स्वप्नात देवी दुर्गा पाहिल्याने व्यक्तीला खूप फायदे होतात. हे शुभ मानले जाते. मान्यतेनुसार, स्वप्नात देवी दिसण्याचा अर्थ असा होतो की, व्यक्तीच्या जीवनातील सर्व दुःख दूर होतील.
स्वप्नात देवी दुर्गा सिंहावर स्वार झालेली पाहणे खूप शुभ मानले जाते. याचा अर्थ तुमच्या जीवनातील समस्या संपतील. दरम्यान, जर तुम्हाला देवी दुर्गेचा सिंह रागावलेल्या स्थितीत आणि गर्जना करताना दिसणे म्हणजे येणाऱ्या समस्येचे लक्षण मानले जाते.
स्वप्नशास्त्रानुसार, जर तुम्हाला स्वप्नात देवी दुर्गा स्वतःला सजवताना दिसली तर समजा की ज्या लोकांचे लग्न होत नाही त्यांचे लवकरच लग्न होईल आणि विवाहित लोकांचे कौटुंबिक वाद संपणार आहेत.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: गुप्त नवरात्रीत स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे आध्यात्मिक प्रगती, साधनेची सिद्धी आणि देवीकृपेचे संकेत मानले जाते.
Ans: प्रसन्न, तेजस्वी किंवा आशीर्वाद देणाऱ्या रूपातील देवी दिसणे शुभ संकेत मानले जाते. यामुळे यश, संरक्षण आणि मनःशांती मिळण्याची शक्यता असते.
Ans: याचा अर्थ साधनेत सातत्य राखण्याची गरज किंवा मन विचलित होत असल्याची सूचना असा घेतला जातो.