Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Kendra Trikon Rajyog People Of This Zodiac Sign Will Get The Expected Success In Career And Business

Kendra Trikon Rajyog: केंद्र त्रिकोण योगामुळे या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुभ आणि शक्तिशाली असा योग म्हणजे केंद्र त्रिकोण राजयोग तयार होत आहे. या काळात आर्थिक लाभ, यश आणि पदोन्नती मिळू शकते. केंद्र त्रिकोण योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • केंद्र त्रिकोण योग म्हणजे काय
  • केंद्र त्रिकोण योग कोणत्या राशीत तयार होणार
  • केंद्र त्रिकोण योगाचा कोणत्या राशीच्या  लोकांना फायदा होणार
 

सोमवार, 2 मार्च रोजी शुक्र ग्रहाने मीन राशीत प्रवेश केला आहे. त्या राशीत आधीच शनि उपस्थित आहे. शुक्राचा त्याच्या उच्च राशीत, मीन राशीत प्रवेश केल्याने मालव्य राजयोग तयार होत आहे. याव्यतिरिक्त, कुंडलीत केंद्र त्रिकोण राजयोग तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मीन राशीत शुक्राचे उच्च स्थान शनिसह केंद्र त्रिकोण राजयोग तयार करत आहे.

केंद्र त्रिकोण राजयोगामुळे या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि भौतिक सुखसोयी मिळतील. केंद्र त्रिकोण राजयोगामुळे काही राशींना लक्षणीय फायदा होणार आहे. यावेळी शुक्र ग्रह 26 मार्चपर्यंत शुक्र राशीत राहणार आहे. त्यानंतर तो मेष राशीमध्ये संक्रमण करेल. म्हणजे या 25 दिवसांमध्ये या संक्रमणाचा काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे.

कसा तयार होतो केंद्र त्रिकोण राजयोग

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा केंद्र आणि त्रिकोण घरांचे स्वामी शुभ स्थितीत येतात तेव्हा राजयोग तयार होतो. मीन राशीत शुक्र ग्रह उच्च मानला जातो आणि त्या राशीत शनिची उपस्थिती आधीच या युतीला अधिक शक्तिशाली बनवते. ही युती 26 मार्चपर्यंत राहील, या दरम्यान अनेक लोकांना त्यांच्या करिअर आणि आर्थिक बाबींशी संबंधित चांगल्या बातम्या मिळू शकतात.

zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी केंद्र त्रिकोण राजयोग शुभ आणि फायदेशीर ठरणार आहे. मेष राशीच्या लोकांची संपत्ती वाढेल आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवू शकाल. या काळात लग्न करू इच्छिणाऱ्यांना लग्नाचा प्रस्ताव मिळू शकेल.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांचा या काळामध्ये त्रास संपेल. हा काळा वृषभ राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहील. करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला पदोन्नती मिळू शकते. या काळात व्यवसायातील लोकांना फायदा होईल. त्याचबरोबर तुम्हाला कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.

Numberlogy: मूलांक 1 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी केंद्र त्रिकोण राजयोग प्रभावशाली राहणार आहे. या काळात तुमच्या जीवनामध्ये सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील. धनु राशीच्या व्यक्तींना आर्थिक प्रगतीचा अनुभव येईल. जीवनात आनंद येईल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील आणि घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांना यश मिळू शकेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: केंद्र त्रिकोण राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: जन्मकुंडलीतील केंद्र (१, ४, ७, १०) आणि त्रिकोण (१, ५, ९) स्थानांचे स्वामी ग्रह एकत्र येणे किंवा परस्पर दृष्टी देणे यामुळे तयार होणारा शुभ योग म्हणजे केंद्र-त्रिकोण राजयोग. हा योग भाग्य, प्रतिष्ठा आणि प्रगती देणारा मानला जातो.

  • Que: या योगाचा करिअरवर कसा परिणाम होतो?

    Ans: या काळात नोकरीत पदोन्नती, पगारवाढ, वरिष्ठांचे सहकार्य आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. मेहनतीला योग्य फळ मिळण्याची शक्यता वाढते.

  • Que: केंद्र त्रिकोण राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: केंद्र त्रिकोण राजयोगाचा मेष, वृषभ आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Kendra trikon rajyog people of this zodiac sign will get the expected success in career and business

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
1

zodiac sign: सुकर्मा योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: मूलांक 1 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 1 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी
3

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी

Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून
4

Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kendra Trikon Rajyog: केंद्र त्रिकोण योगामुळे या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Kendra Trikon Rajyog: केंद्र त्रिकोण योगामुळे या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Mar 04, 2026 | 09:10 AM
अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पट्ट्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral

अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पट्ट्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral

Mar 04, 2026 | 09:00 AM
Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

Mar 04, 2026 | 08:58 AM
Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Mar 04, 2026 | 08:54 AM
Gondia News: गोंदिया जिल्ह्यात धुलिवंदनाला दुर्दैव! तलावात बुडून दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू

Gondia News: गोंदिया जिल्ह्यात धुलिवंदनाला दुर्दैव! तलावात बुडून दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू

Mar 04, 2026 | 08:48 AM
“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य

“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य

Mar 04, 2026 | 08:47 AM
किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी करा ‘हे’ प्रभावी उपाय, लघवीवाटे मुतखडा पडून जाईल बाहेर

किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी करा ‘हे’ प्रभावी उपाय, लघवीवाटे मुतखडा पडून जाईल बाहेर

Mar 04, 2026 | 08:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM