Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Astro Tips Is It Auspicious Or Inauspicious To Wake Up Suddenly At Night

Astro Tips: रात्री अचानक जाग येणे शुभ की अशुभ? जाणून घ्या अर्थ

रात्री अचानक जाग येणे हे ज्योतिषशास्त्रात शुभ की अशुभ सांगितले गेले आहे. रात्री झोपल्यानंतर अचानक जाग येणे यामागे अनेक शारीरिक आणि मानसिक कारणे आहेत. रात्री अचानक जाग येणे शुभ की अशुभ जाणून घ्या

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:41 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • रात्री अचानक जाग येणे शुभ की अशुभ
  • रात्री अचानक जाग येण्याचा अर्थ
  • ज्योतिषशास्त्रातील महत्त्व
 

 

ज्यावेळी आपण रात्री झोपतो त्यावेळी आपल्या सभोवतालची ऊर्जा अधिक सक्रिय होते. बऱ्याचदा, आपल्याला रात्री अचानक जाग येते. रात्री जाग येणे ही मोठी गोष्ट मानली जात नाही, कारण आपण सहसा जागे झाल्यानंतर पुन्हा झोपी जातो. दरम्यान, जर आपण रात्री अचानक वारंवार जागे होत राहिलो तर ते सामान्य नाही. रात्री अचानक जागे होणे शुभ आणि अशुभ असल्याचे ज्योतिषशास्त्र सांगण्यात आले आहे. तर, रात्रीची कोणती वेळ अशुभ मानली जाते ते जाणून घेऊया.

वेगवेगळ्या वेळेला उठण्याचा काय आहे अर्थ

प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या वेळी उठते, ज्याचे वेगवेगळे अर्थ असू शकतात. हे टाळण्यासाठी अनेक ज्योतिषीय उपाय सुचवले आहेत.

रात्री 11 ते 1 वाजेदरम्यान जाग येणे

जर तुम्हाला रात्री 11 ते 11 च्या दरम्यान अचानक जाग येत असेल तर ते मानसिक विचलनाचे लक्षण मानले जाते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी, झोपण्यापूर्वी सकारात्मक विचार करा, सकारात्मक पुस्तक वाचा किंवा सुखदायक स्तोत्रे किंवा संगीत ऐका.

Mangaladitya Yog: मंगलादित्य योगामुळे या राशीच्या लोकांची भरेल तिजोरी, प्रलंबित कामे होतील पूर्ण

रात्री 12 ते 2 वाजेदरम्यान जाग येणे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जर तुम्हाला रात्री 12 ते 2 च्या दरम्यान जाग येत असेल तर ते तुमच्या आजूबाजूला काही अज्ञात शक्ती आहे जी तुम्हाला तुमच्या जीवनाच्या उद्देशाची जाणीव करून देऊ इच्छिते याचे लक्षण आहे. यासाठी, तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आणि तुमचे जीवन यशस्वी करण्यासाठी चांगल्या दिशेने काम करा.

रात्री 1 ते 2 वाजेदरम्यान जाग येणे

जर तुम्हाला रात्री 1 ते 2 च्या दरम्यान वारंवार जाग येत असेल तर त्याचा अर्थ असा होतो की वाढलेल्या रागाचे लक्षण मानले जाते. हे टाळण्यासाठी, तुमचा राग नियंत्रित करण्यासाठी पावले उचला. झोपण्यापूर्वी, तुमचे हात आणि पाय थंड पाण्याने धुवा आणि झोपण्यापूर्वी पाणी प्या.

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

रात्री 3 वाजण्याच्या सुमारास जाग येणे

जर तुम्हाला दररोज पहाटे 3 वाजता जाग येत असेल तर हे ब्रह्मांड आणि काही दैवी शक्ती तुम्हाला जागे करू इच्छित असल्याचे लक्षण आहे, हे एक लक्षण आहे की तुम्ही तुमच्या आवडत्या देवतेची पूजा करावी. देवाचे नाव घेणे तुमच्यासाठी शुभ ठरू शकते. ही अशी घटना आहे जेव्हा अनेक शक्ती तुमच्याशी सामना करण्यास उत्सुक असतात.

पहाटे 3 ते 5 च्या वाजण्याच्या सुमारास जाग येणे

जर तुम्हाला रात्री 3 ते 5 च्या दरम्यान जाग येण्याचा अर्थ असा की कोणीतरी अज्ञात व्यक्ती तुम्हाला भेटू इच्छित आहे. यावेळी देवाचे नाव घ्या.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रात्री अचानक झोपेतून जाग येणे शुभ की अशुभ मानले जाते का?

    Ans: ज्योतिष आणि धार्मिक मान्यतेनुसार रात्री अचानक जाग येणे काही वेळा संकेतात्मक मानले जाते. वेळ, वार आणि त्या वेळी येणारे विचार यावर त्याचा शुभ-अशुभ अर्थ अवलंबून असतो.

  • Que: वारंवार रात्री झोप तुटत असेल तर काय अर्थ होतो?

    Ans: वारंवार झोप तुटणे हे मानसिक अस्वस्थता, चिंता किंवा ग्रहदोषाचे संकेत असू शकते. याकडे दुर्लक्ष न करता कारण शोधणे आवश्यक आहे.

  • Que: रात्री जाग येण्याचे अशुभ परिणाम टाळण्यासाठी उपाय कोणते?

    Ans: झोपण्यापूर्वी देवाला प्रार्थना करणे, मोबाइल वापर टाळणे, हनुमान चालीसा किंवा गायत्री मंत्र पठण करणे उपयुक्त ठरते.

Web Title: Astro tips is it auspicious or inauspicious to wake up suddenly at night

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 09:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी
1

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
2

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
3

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
4

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

Jan 20, 2026 | 06:51 PM
Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 06:49 PM
Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 06:45 PM
मराठी अभिनेत्याने ‘अशी’ जाहीर केली लग्नाची तारीख, ‘या’ दिवशी गर्लफ्रेंडसोबत अडकणार विवाहबंधनात

मराठी अभिनेत्याने ‘अशी’ जाहीर केली लग्नाची तारीख, ‘या’ दिवशी गर्लफ्रेंडसोबत अडकणार विवाहबंधनात

Jan 20, 2026 | 06:44 PM
IND vs SA T20: टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

IND vs SA T20: टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Jan 20, 2026 | 06:37 PM
Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Jan 20, 2026 | 06:33 PM
अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

Jan 20, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM