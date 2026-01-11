Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bhogi 2026 Astrology: भोगीच्या दिवशी ग्रहांची होणार दुर्मिळ युती, सूर्य मंगळ आणि शुक्र एकत्रितपणे करणार धनाचा वर्षाव

भोगीचा सण 13 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, भोगीच्या दिवशी ग्रहांची युती होणार आहे. ज्यामुळे काही राशीच्या लोकांवर धनाचा वर्षाव होईल. ग्रहांच्या युतीचा फायदा कोणत्या राशींना होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 11, 2026 | 01:57 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • भोगी कधी आहे
  • भोगी आणि लोहरीमधील फरक
  • भोगीच्या दिवशी दुर्मिळ योग
 

भोगी हा सण केवळ उत्तर भारतातील लोक परंपरा नसून तो महाराष्ट्रामध्ये भोगी या नावाने प्रचलित आहे. याचा संबंध सूर्यपूजा आणि ऋतू बदलण्याशी देखील संबंधित आहे. या दिवशी ग्रहांची दुर्मिळ युती देखील होणार आहे. जे ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप खास मानले जाते. पंचांगानुसार, भोगीचा सण मंगळवार, 13 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे आणि या दिवशी सूर्य, मंगळ आणि शुक्र एकत्रितपणे संपत्ती आणि समृद्धीशी संबंधित योग तयार करणार आहेत.

13 जानेवारी का आहे विशेष

पंचांगानुसार, या वर्षी भोगी मंगळवार, 13 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. भोगी हा सण मकरसंक्रांतीच्या एक दिवस आधी येतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या दिवशी सूर्य देव मकर राशीत प्रवेश करण्याची तयारी करत असेल. यावेळी, मंगळ आणि शुक्र ग्रहाची स्थिती ‘राजयोग’ तयार करतील. जो दुर्मिळ मानला जातो.

लोहरी आणि भोगी यातील फरक काय

लोहरी (पंजाब) आणि भोगी (दक्षिण भारत) हे दोन्ही हिवाळ्याच्या समाप्तीचे आणि रब्बी पिकांच्या कापणीच्या सुरुवातीचे सण आहेत, पण ते वेगवेगळ्या प्रांतात साजरे होतात; लोहरीमध्ये शेकोटी पेटवून नवीन वर्षाचे स्वागत करतात.

Makar Sankranti 2026: हिंदू सणांमध्ये काळा रंग अशुभ, पण मकरसंक्रांतीला का मानला जातो शुभ

ग्रहांचे त्रिकूट- सूर्य, मंगळ आणि शुक्र ग्रहांचे चमत्कार

सूर्य म्हणजे यशाचे प्रतीक

यावेळी सूर्य देव तुम्हाला करिअरमध्ये आदर आणि प्रगती प्रदान करेल.

मंगळ म्हणजे ऊर्जा आणि धाडस

मंगळवार आणि मंगळाची मजबूत स्थिती मालमत्ता आणि रिअल इस्टेटशी संबंधित बाबींमध्ये मोठा नफा मिळवून देऊ शकते.

शुक्र म्हणजे ऐश्वर्य आणि विलास

शुक्र ग्रहाचा प्रभाव तुमच्या जीवनात आराम, प्रेम आणि संपत्ती आणेल.

ज्यावेळी हे तिन्ही ग्रह एकत्रितपणे अनुकूल स्थितीत असतात त्यावेळी धनवर्ष योग मानला जातो.

Palmistry: मधल्या बोटावर असते करिअर आणि मेहनतीचे संकेत, जाणून घ्या तुमचा स्वभाव आणि यशाचा मार्ग

धनवर्ष योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

भोगी मंगळवारी येत असल्याने आणि मंगळ हा मेष राशीचा स्वामी ग्रह असल्याने या लोकांना रखडलेल्या कामांमध्ये गती मिळेल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

वृषभ रास

भोगीच्या दिवशी वृषभ राशीच्या लोकांमधील शुक्रामुळे भौतिक सुखसोयी वाढतील. जर तुम्ही नवीन घर किंवा कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर हा चांगला काळ आहे.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांना सूर्याच्या प्रभावामुळे तुम्हाला पदोन्नती मिळू शकते किंवा कामावर मोठी जबाबदारी मिळू शकते. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल.

भोगीच्या दिवशी काय करावे

ग्रहांच्या या शुभ संयोगाचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी यावेळी काही उपाय करता येतात.

अग्नीत अर्पण

लोहरीच्या पवित्र अग्नीत तीळ, गूळ आणि रेवाडी अर्पण करताना ओम सूर्याय नमः या मंत्रांचा जप करा.

दान करण्याचे महत्त्व

लोहरीच्या दिवशी गरजूंना काळे तीळ किंवा ब्लँकेट दान केल्याने मंगळ आणि शनिचा अशुभ प्रभाव दूर होतो.

गुळाचा नैवेद्य

भोगीच्या दिवशी मंगळवार असल्याने लोहरीला गुळाचा प्रसाद वाटल्याने नशीब चमकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भोगीच्या दिवशी कोणती ग्रहयुती होणार आहे?

    Ans: भोगीच्या दिवशी सूर्य, मंगळ आणि शुक्र यांची दुर्मिळ व प्रभावी युती होत आहे. ही युती ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत शुभ मानली जाते, विशेषतः धन, यश आणि मान-सन्मान देणारी समजली जाते.

  • Que: ही ग्रहयुती कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम करेल?

    Ans: व्यवसाय आणि नोकरी, आर्थिक स्थिती व गुंतवणूक, कला, सौंदर्य, मीडिया आणि लक्झरी क्षेत्र , नेतृत्व आणि प्रशासनाशी संबंधित कामे

  • Que: धनवर्षा योग का म्हटले जात आहे?

    Ans: शुक्र ग्रह धनाचा कारक असून सूर्य व मंगळाची शक्ती त्याला बळ देते. त्यामुळे या दिवशी निर्माण होणारी ग्रहस्थिती अचानक आर्थिक संधी, लाभ आणि प्रगतीचे योग निर्माण करू शकते. म्हणूनच याला ‘धनाचा वर्षाव करणारा योग’ असे संबोधले जाते.

Published On: Jan 11, 2026 | 11:01 AM

