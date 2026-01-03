Visphotak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये राहू-मंगळाच्या युतीमुळे तयार होणार विस्फोटक योग, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात अडचणी

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात, मंगळ हा शक्ती आणि शौर्याचे प्रतीक मानला जातो. हा ग्रह धैर्य, ऊर्जा, आत्मविश्वास, उत्साह आणि उग्र स्वभावाशी संबंधित आहे. ज्यावेळी मंगळ आपली राशी आणि गती बदलतो त्यावेळी त्याचा परिणाम राशींवर न होता जगावर देखील होताना दिसून येतो. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मंगळ कुंभ राशीत संक्रमण करणार आहे ज्या ठिकाणी राहू हा सावली ग्रह आधीच उपस्थित असेल. म्हणून मंगळ आणि राहू यांच्या युतीमुळे एक अतिशय तीव्र आणि अशांत संयोजन निर्माण होईल, ज्याला ज्योतिषशास्त्रात स्फोटक संयोजन म्हणून ओळखले जाते. हे संयोजन काही राशींसाठी तणाव, संघर्ष आणि नुकसानाच्या परिस्थिती निर्माण करू शकते. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध रहावे ते जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ ग्रह 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11.57 वाजता कुंभ राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे आणि 2 एप्रिलपर्यंत त्याच स्थितीत राहणार आहे. या काळात मंगळ राहू्च्या युतीमुळे विस्फोटक योग सतत प्रभावी राहणार आहे.
मेष राशीच्या लोकांसाठी ही युती अकराव्या घरात असेल. जी उत्पन्न, नफा आणि सामाजिक संबंध दर्शवते. या काळात आर्थिक लाभाच्या अपेक्षांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. या काळात मित्र किंवा ओळखीच्या लोकांकडून विश्वासघात होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीमुळे नुकसान होऊ शकते, म्हणून कोणताही धोका पत्करणे टाळा. रागाच्या भरात घेतलेले निर्णय नंतर समस्या निर्माण करू शकतात.
धनु राशीच्या लोकांसाठी राहू आणि मंगळाची युती तिसऱ्या घरात होणार आहे. जो धैर्य, संवाद आणि भावंडांशी संबंधित आहे. या काळात तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवला नाही तर वाद वाढू शकतात. भावंडांशी मतभेद, कायदेशीर अडचणी आणि प्रवासाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. घाईघाईने केलेली कृती हानिकारक ठरू शकते, म्हणून सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
मकर राशीच्या लोकांसाठी हे स्फोटक संयोजन दुसऱ्या घरात तयार होणार आहे ज्याचा संबंध संपत्ती, कुटुंब आणि वाणीसाठी जबाबदार आहे. या काळात आर्थिक असंतुलन, अनपेक्षित खर्च आणि कौटुंबिक तणाव येऊ शकतात. या काळामध्ये नातेसंबंधामध्ये अंतर येऊ शकते. आर्थिक निर्णय घेताना विशेषतः सावधगिरी बाळगा, कारण मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
नियमितपणे हनुमान चालिसा किंवा सुंदरकांड यांचे पठण करावे.
मंगळवार आणि शनिवारी दानधर्म करा.
तुमचा राग आणि आवेश नियंत्रित करा.
धोकादायक निर्णय घेणे टाळा.
ध्यान, योग आणि शिस्तबद्ध दिनचर्याचा सराव करा.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा राहू आणि मंगळ एकाच राशीत किंवा जवळ येतात, तेव्हा तयार होणाऱ्या योगाला विस्फोटक योग म्हणतात. हा योग अचानक घडामोडी, तणाव आणि संघर्ष वाढवणारा मानला जातो.
Ans: फेब्रुवारी 2026 मध्ये राहू आणि मंगळाच्या युतीमुळे विस्फोटक योग तयार होणार आहे, ज्याचा प्रभाव काही राशींवर अधिक जाणवू शकतो.
Ans: रागावर नियंत्रण न राहणे, अपघातांची शक्यता, कायदेशीर वाद, नोकरीत तणाव, तसेच कुटुंबातील मतभेद वाढू शकतात