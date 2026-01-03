Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Visphotak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये राहू-मंगळाच्या युतीमुळे तयार होणार विस्फोटक योग, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात अडचणी

फेब्रुवारीमध्ये मंगळ कुंभ राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. ज्या ठिकाणी राहू हा सावली ग्रह आधीच उपस्थित आहे. मंगळ आणि राहू यांच्या युतीमुळे स्फोटक योग तयार होईल. कोणत्या राशीच्या लोकांच्या अडचणी वाढणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 03, 2026 | 02:20 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  •  स्फोटक योग म्हणजे काय
  • स्फोटक योग कधी तयार होत आहे
  • कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे
 

 

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात, मंगळ हा शक्ती आणि शौर्याचे प्रतीक मानला जातो. हा ग्रह धैर्य, ऊर्जा, आत्मविश्वास, उत्साह आणि उग्र स्वभावाशी संबंधित आहे. ज्यावेळी मंगळ आपली राशी आणि गती बदलतो त्यावेळी त्याचा परिणाम राशींवर न होता जगावर देखील होताना दिसून येतो. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मंगळ कुंभ राशीत संक्रमण करणार आहे ज्या ठिकाणी राहू हा सावली ग्रह आधीच उपस्थित असेल. म्हणून मंगळ आणि राहू यांच्या युतीमुळे एक अतिशय तीव्र आणि अशांत संयोजन निर्माण होईल, ज्याला ज्योतिषशास्त्रात स्फोटक संयोजन म्हणून ओळखले जाते. हे संयोजन काही राशींसाठी तणाव, संघर्ष आणि नुकसानाच्या परिस्थिती निर्माण करू शकते. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध रहावे ते जाणून घ्या

 विस्फोटक योग 2026

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ ग्रह 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11.57 वाजता कुंभ राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे आणि 2 एप्रिलपर्यंत त्याच स्थितीत राहणार आहे. या काळात मंगळ राहू्च्या युतीमुळे विस्फोटक योग  सतत प्रभावी राहणार आहे.

Vastu Tips: चुकीच्या ठिकाणी खिडकी असेल तर वाढतात तणाव आणि खर्च, जाणून घ्या योग्य दिशा

या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी ही युती अकराव्या घरात असेल. जी उत्पन्न, नफा आणि सामाजिक संबंध दर्शवते. या काळात आर्थिक लाभाच्या अपेक्षांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. या काळात मित्र किंवा ओळखीच्या लोकांकडून विश्वासघात होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीमुळे नुकसान होऊ शकते, म्हणून कोणताही धोका पत्करणे टाळा. रागाच्या भरात घेतलेले निर्णय नंतर समस्या निर्माण करू शकतात.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी राहू आणि मंगळाची युती तिसऱ्या घरात होणार आहे. जो धैर्य, संवाद आणि भावंडांशी संबंधित आहे. या काळात तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवला नाही तर वाद वाढू शकतात. भावंडांशी मतभेद, कायदेशीर अडचणी आणि प्रवासाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. घाईघाईने केलेली कृती हानिकारक ठरू शकते, म्हणून सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

Shattila ekadashi: नवीन वर्षातील पहिली षटतिला एकादशी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हे स्फोटक संयोजन दुसऱ्या घरात तयार होणार आहे ज्याचा संबंध संपत्ती, कुटुंब आणि वाणीसाठी जबाबदार आहे. या काळात आर्थिक असंतुलन, अनपेक्षित खर्च आणि कौटुंबिक तणाव येऊ शकतात. या काळामध्ये नातेसंबंधामध्ये अंतर येऊ शकते. आर्थिक निर्णय घेताना विशेषतः सावधगिरी बाळगा, कारण मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

 विस्फोटक योग टाळण्यासाठी कोणते उपाय करावेत

नियमितपणे हनुमान चालिसा किंवा सुंदरकांड यांचे पठण करावे.

मंगळवार आणि शनिवारी दानधर्म करा.

तुमचा राग आणि आवेश नियंत्रित करा.

धोकादायक निर्णय घेणे टाळा.

ध्यान, योग आणि शिस्तबद्ध दिनचर्याचा सराव करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विस्फोटक योग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा राहू आणि मंगळ एकाच राशीत किंवा जवळ येतात, तेव्हा तयार होणाऱ्या योगाला विस्फोटक योग म्हणतात. हा योग अचानक घडामोडी, तणाव आणि संघर्ष वाढवणारा मानला जातो.

  • Que: 2026 मध्ये विस्फोटक योग कधी तयार होणार आहे?

    Ans: फेब्रुवारी 2026 मध्ये राहू आणि मंगळाच्या युतीमुळे विस्फोटक योग तयार होणार आहे, ज्याचा प्रभाव काही राशींवर अधिक जाणवू शकतो.

  • Que: या योगामुळे कोणत्या प्रकारच्या अडचणी वाढू शकतात?

    Ans: रागावर नियंत्रण न राहणे, अपघातांची शक्यता, कायदेशीर वाद, नोकरीत तणाव, तसेच कुटुंबातील मतभेद वाढू शकतात

Published On: Jan 03, 2026 | 02:20 PM

