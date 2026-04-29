Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Budh Rashi Parivartan The Fate Of Aquarius People Will Change They Will Get The Expected Success In Their Career

Budh Rashi Parivartan: ३० एप्रिलपासून कुंभ राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

बुध ग्रहाचे संक्रमण कुंभ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. बुध संक्रमणाचा सकारात्मक परिणाम कोणत्या राशींच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Apr 29, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • ३० एप्रिलपासून कुंभ राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब
  • बुध मंगळाच्या मेष राशीत प्रवेश करणार आहे
  • बुधाच्या संक्रमणाचा कुंभ राशीच्या लोकांच्या जीवनावर कसा होणार परिणाम
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध हा संवाद, बुद्धिमत्ता, तर्क आणि निर्णयक्षमता यांचा ग्रह मानला जातो. बुध आपल्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर आणि आपण माहितीवर प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीवर प्रभाव टाकतो.

गुरुवार, ३० एप्रिल रोजी बुध मंगळाच्या मेष राशीत प्रवेश करेल आणि १५ मेपर्यंत तेथेच राहील. या राशीतील बुधाचे आगमन कुंभ राशीसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल. तुमची वाणी खूप प्रभावी होईल, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये मोठा फायदा होईल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुम्ही परदेश दौऱ्यावर जाऊ शकता. बुध ग्रहाचे संक्रमण बुधादित्य योग निर्माण करत असल्यामुळे याचाही तुमच्यावर सकारात्मक परिणाम होईल. बुध संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या

करिअरमध्ये अपेक्षित यश

बुध ग्रहाच्या संक्रमणामुळे कुंभ राशीच्या व्यक्तींच्या करिअरमध्ये लक्षणीय प्रगती होईल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. जर तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायचे असेल, तर हा काळ अनुकूल आहे. व्यवसायातही प्रचंड वाढ होईल. एक मोठा करार निश्चित होऊ शकतो. जर तुम्ही परदेशात नोकरी शोधत असाल, तर हे तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तसेच नवीन  संधी मिळू शकतात.

May Panchak 2026: मे महिन्यात सुरू होत आहे रोग पंचक, या दिवसांत आरोग्याबाबत राहावे सावध

अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

कुंभ राशीच्या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमचे पैसे कुठे अडकले असतील, तर ते तुम्हाला परत मिळू शकतात. उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. तुम्ही तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकाल. तुम्ही गुंतवणुकीतूनही चांगले पैसे कमवू शकाल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ चांगला राहील.

पुंडलिकांची सेवा पाहून स्वतः आले विठ्ठोबा, जाणून घ्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाची कथा

१६ दिवसांचा सुवर्णकाळ

एकंदरीत, ३० एप्रिल ते १५ मे हा काळ कुंभ राशीसाठी खूप चांगला असेल. तुम्हाला प्रत्येक प्रयत्नात यश मिळेल. या काळात तुमची सर्व स्वप्ने पूर्ण होतील. तुमच्या मेहनतीला चांगले फळ मिळेल. तुम्ही धार्मिक तीर्थयात्रेला जाऊ शकता. घरात शुभ घटना घडू शकतात. तुम्हाला नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात. तुम्हाला मनःशांती मिळेल. न्यायालयीन खटल्यांमध्ये यश मिळेल. वाहन किंवा घर खरेदीसाठीही शुभ संधी उपलब्ध होत आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध राशी परिवर्तन म्हणजे काय?

    Ans: बुध एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्या घटनेला बुध राशी परिवर्तन (गोचर) म्हणतात.

  • Que: कुंभ राशीच्या लोकांना काय फायदे होऊ शकतात?

    Ans: करिअरमध्ये प्रगती, नवीन नोकरीच्या संधी, आर्थिक लाभ, निर्णयक्षमता आणि संवाद कौशल्यात सुधारणा

  • Que: करिअरमध्ये कोणते बदल अपेक्षित आहेत?

    Ans: या काळात पदोन्नती, नवीन प्रोजेक्ट्स आणि कामात यश मिळण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Budh rashi parivartan the fate of aquarius people will change they will get the expected success in their career

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम
1

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल
3

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Jyeshtha Adhik Maas: अधिक महिन्यात तुळशीसमोर करा ‘हे’ उपाय, तुम्हाला होतील फायदे
4

Jyeshtha Adhik Maas: अधिक महिन्यात तुळशीसमोर करा ‘हे’ उपाय, तुम्हाला होतील फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

May 14, 2026 | 11:15 AM
US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 14, 2026 | 11:12 AM
Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

May 14, 2026 | 11:06 AM
गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

May 14, 2026 | 11:00 AM
पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका

पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका

May 14, 2026 | 10:58 AM
सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु

सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु

May 14, 2026 | 10:55 AM
Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?

Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?

May 14, 2026 | 10:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM