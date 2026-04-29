Budh Rashi Parivartan: ३० एप्रिलपासून कुंभ राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध हा संवाद, बुद्धिमत्ता, तर्क आणि निर्णयक्षमता यांचा ग्रह मानला जातो. बुध आपल्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर आणि आपण माहितीवर प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीवर प्रभाव टाकतो.
गुरुवार, ३० एप्रिल रोजी बुध मंगळाच्या मेष राशीत प्रवेश करेल आणि १५ मेपर्यंत तेथेच राहील. या राशीतील बुधाचे आगमन कुंभ राशीसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल. तुमची वाणी खूप प्रभावी होईल, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये मोठा फायदा होईल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुम्ही परदेश दौऱ्यावर जाऊ शकता. बुध ग्रहाचे संक्रमण बुधादित्य योग निर्माण करत असल्यामुळे याचाही तुमच्यावर सकारात्मक परिणाम होईल. बुध संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या
बुध ग्रहाच्या संक्रमणामुळे कुंभ राशीच्या व्यक्तींच्या करिअरमध्ये लक्षणीय प्रगती होईल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. जर तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायचे असेल, तर हा काळ अनुकूल आहे. व्यवसायातही प्रचंड वाढ होईल. एक मोठा करार निश्चित होऊ शकतो. जर तुम्ही परदेशात नोकरी शोधत असाल, तर हे तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तसेच नवीन संधी मिळू शकतात.
कुंभ राशीच्या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमचे पैसे कुठे अडकले असतील, तर ते तुम्हाला परत मिळू शकतात. उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. तुम्ही तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकाल. तुम्ही गुंतवणुकीतूनही चांगले पैसे कमवू शकाल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ चांगला राहील.
एकंदरीत, ३० एप्रिल ते १५ मे हा काळ कुंभ राशीसाठी खूप चांगला असेल. तुम्हाला प्रत्येक प्रयत्नात यश मिळेल. या काळात तुमची सर्व स्वप्ने पूर्ण होतील. तुमच्या मेहनतीला चांगले फळ मिळेल. तुम्ही धार्मिक तीर्थयात्रेला जाऊ शकता. घरात शुभ घटना घडू शकतात. तुम्हाला नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात. तुम्हाला मनःशांती मिळेल. न्यायालयीन खटल्यांमध्ये यश मिळेल. वाहन किंवा घर खरेदीसाठीही शुभ संधी उपलब्ध होत आहेत.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: बुध एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्या घटनेला बुध राशी परिवर्तन (गोचर) म्हणतात.
Ans: करिअरमध्ये प्रगती, नवीन नोकरीच्या संधी, आर्थिक लाभ, निर्णयक्षमता आणि संवाद कौशल्यात सुधारणा
Ans: या काळात पदोन्नती, नवीन प्रोजेक्ट्स आणि कामात यश मिळण्याची शक्यता आहे.