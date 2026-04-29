Vitthal-Rukmini: पंढरपूरमध्ये श्री विठ्ठल-रुक्मिणीला चंदन उटी लावण्याची काय आहे परंपरा जाणून घ्या

विठ्ठल-रुक्मिणीला उन्हाळ्याच्या तीव्रतेपासून शीतलता मिळावी यासाठी चंदनाची उटी (लेप) लावली जाते. संत तुकारामाच्या अभंगांमधून या परंपरेचे महत्त्व दिसून येते. चंदन उटी का लावली जाते आणि कधी लावली जाते ते जाणून घेऊया

Updated On: Apr 29, 2026 | 10:10 AM
  • पंढरपूरमध्ये श्री विठ्ठल-रुक्मिणीला चंदन उटी लावण्याची परंपरा
  • चंदन उटी महापूजेचा आध्यात्मिक अर्थ
  • काय आहे सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व
 

पंढरपूरमध्ये श्री विठ्ठल-रुक्मिणीला उन्हाळ्याच्या तीव्रतेपासून शीतलता मिळावी यासाठी, चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून (गुढीपाडवा) ते ज्येष्ठ महिन्यातील मृग नक्षत्र सुरू होईपर्यंत (साधारणतः जून महिन्याचा पहिला आठवडा) रोज दुपारी चंदनाची उटी (लेप) लावली जाते. ही विशेष सेवा चैत्र ते ज्येष्ठ महिन्यापर्यंत चालते, ज्यामध्ये दररोज दुपारी चंदन उगाळून देवाच्या अंगास लावले जाते आणि दुसऱ्या दिवशी काकड-आरतीच्या वेळी तो लेप काढला जातो. ही उटी का लावली जाते. यावर तुकाराम महाराज यांचा कोणता अंभग आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया

चंदन नैसर्गिकरित्या थंडावा देणारे असते. उष्णतेच्या दिवसात (विशेषतः उन्हाळ्यात) देवाला उटी लावल्याने देवाच्या मूर्तीला शीतलता मिळते आणि प्रसन्नता वाटते.

कस्तुरी आणि चंदन यांच्या सुगंधामुळे देवाचे मंदिर, परिसर सुगंधीत होऊन वातावरण पवित्र आणि प्रसन्न होते. ‘चंदन उटी महापूजा’ ही एक पारंपरिक आणि महत्त्वाची सेवा आहे, जी विठ्ठलाच्या निस्सीम भक्तीचे प्रतीक आहे.

‘चंदन उटी महापूजा’ ही भगवान विठ्ठल यांच्या उपासनेतील एक अत्यंत पवित्र, भावस्पर्शी आणि पारंपरिक सेवा आहे. पंढरपूर या भक्तीच्या केंद्रस्थानी ही महापूजा विशेषतः केली जाते. वारकरी संप्रदायात या पूजेला अत्यंत महत्त्व असून, ती केवळ एक धार्मिक विधी नसून, भक्ताच्या अंतःकरणातील निस्सीम प्रेम, समर्पण आणि शुद्धतेचे प्रतीक मानली जाते.

चंदन उटी महापूजेचा आध्यात्मिक अर्थ

‘चंदन उटी’ म्हणजे चंदनाचा लेप. चंदन हे भारतीय संस्कृतीत शीतलता, पवित्रता आणि सात्विकतेचे प्रतीक आहे. विठ्ठलाच्या मूर्तीला चंदन लावणे म्हणजे भक्ताने आपल्या मनातील अहंकार, द्वेष, क्रोध यांचे शमन करून शांत, निर्मळ भावनेने देवाकडे जाण्याचा प्रयत्न होय. ही पूजा भक्ताला अंतर्मुख करते. चंदनाचा सुगंध जसा वातावरण प्रसन्न करतो, तसाच या पूजेचा अनुभव भक्ताच्या मनात आनंद, समाधान आणि शांतता निर्माण करतो.

भक्तीचा गाभा – समर्पण आणि प्रेम

‘चंदन उटी महापूजा’ करताना भक्त स्वतःला पूर्णतः विठ्ठलाला अर्पण करतो. ही पूजा शिकवते की, देवाला मोठ्या यज्ञांची किंवा भव्य पूजांची आवश्यकता नाही, तर शुद्ध भावना आणि निस्वार्थ प्रेम हाच खरा मार्ग आहे. ही परंपरा आपल्याला सांगते की, भक्ती म्हणजे केवळ कर्मकांड नव्हे, तर ती जीवन जगण्याची एक पद्धत आहे. प्रत्येक कृतीत, प्रत्येक विचारात जर देवाचे स्मरण असेल, तर तेच खरे पूजन आहे.

संत तुकारामांचा अभंग

या भक्तीभावाचे अत्यंत सुंदर आणि प्रभावी चित्रण संत तुकाराम यांच्या अभंगांमध्ये आढळते—

“चंदनाची उटी लावू अंगी ।
ठेवू चरणी मस्तक आपुले ।।
नाम घेता विठ्ठलाचे ।
पावन होती जीव हे ।।”

या अभंगातून तुकाराम महाराज सांगतात की, चंदन उटी लावणे हे बाह्य पूजन असले तरी खरे पूजन म्हणजे विठ्ठलाच्या नामस्मरणातून आत्म्याचे शुद्धीकरण होणे होय. तसेच त्यांचा एक प्रसिद्ध भावार्थ असा आहे.

सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व

‘चंदन उटी महापूजा’ ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून, ती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ही परंपरा समाजात एकात्मता, समता आणि बंधुभाव निर्माण करते.

वारकरी संप्रदायातील सर्वजण – जात, पंथ, श्रीमंती किंवा गरिबी यांचा भेद न करता – एकत्र येऊन विठ्ठलभक्तीत लीन होतात. हीच खरी ‘समता’ आणि ‘भक्ती’ची शिकवण आहे.

‘चंदन उटी महापूजा’ ही विठ्ठलभक्तीची एक सुंदर, सजीव आणि अनुभवात्मक परंपरा आहे. ती भक्ताला अंतर्मुख करते, मन शुद्ध करते आणि देवाशी नाते दृढ करते.

आजच्या धावपळीच्या जीवनातही ही पूजा आपल्याला शांतता, स्थैर्य आणि आध्यात्मिक समाधान देते. संत तुकारामांच्या अभंगांप्रमाणे, जर भक्तीमध्ये भाव असेल, तर अगदी साधी सेवा देखील परमेश्वरापर्यंत पोहोचते आणि ‘चंदन उटी महापूजा’ हे त्याचेच जिवंत उदाहरण आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: ‘चंदन उटी महापूजा’ म्हणजे काय?

    Ans: चंदन उटी’ म्हणजे चंदनाचा लेप. ही सेवा Vithoba यांच्या मूर्तीला लावली जाते, ज्यातून शीतलता आणि भक्तीभाव व्यक्त केला जातो.

  • Que: चंदन उटी का लावली जाते?

    Ans: उन्हाळ्यात देवाला शीतलता मिळावी म्हणून, सुगंधामुळे वातावरण पवित्र आणि प्रसन्न व्हावे म्हणून, भक्ती आणि समर्पण व्यक्त करण्यासाठी

  • Que: या पूजेचे आध्यात्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: चंदन उटी ही अंतर्मनातील अहंकार, राग आणि द्वेष दूर करून शांत, निर्मळ भावनेने देवाशी जोडण्याचे प्रतीक मानली जाते.

Published On: Apr 29, 2026 | 10:10 AM

