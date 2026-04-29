Trump King Controversy : व्हाईट हाऊसनं ट्रम्प यांना म्हटलं ‘राजा’ ; किंग चार्ल्स सोबतच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे सर्वत्र खळबळ

Donald Trump यांच्या अहंकाराचा नवा पायंडा; आधी डॉलर, अन् आता थेट पासपोर्टवर झळकणार फोटो
किंग चार्ल्स तिसरे आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भेटीनिमित्त व्हाईट हाऊसने सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये ट्रम्प किंग चार्ल्स (King Charles) चे स्वागत करताना दिसत आहे. या फोटोला वादग्रस्त कॅप्शन देण्यात आले आहे. या फोटोला Two Kings असे कॅप्शन देण्यात आले आहे. यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठा वाद पेटला आहे. यावर टीकांचा भडीमार होत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रचंड ट्रोल केलं जात आहे.
विरोधकांच्या मते, ट्रम्प आता स्वत:ला राजा मानू लागले आहेत. यापूर्वीत ट्रम्प यांनी स्वत:ला राजा मानणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले होते. ट्रम्प राजेशाहीचे स्वप्न पाहत आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये देखील व्हाईट हाऊने त्यांचा मुकुट घातलेला फायटर जेट उडवतानाचा व्हिडिओ शेअर केला होता. एका व्हिडिओत नेते त्यांच्यासमोर नतमस्तक होताना दाखवण्यात आले होते. यामुळे ट्रम्पवर हुकूमशाहीचे आरोप केले जात आहेत.
TWO KINGS. 👑 pic.twitter.com/iPVUxc4i4H — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026
याच दरम्यान अमेरिका आणि ब्रिटनच्या इतिहासाचीही जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. १९७६मध्ये अमेरिकेचे राजा जॉर्ज तिसरे यांच्या विरोदात युद्ध पुराकरुन ब्रिटनने स्वातंत्र्य मिळवले होते. यामुळे ट्रम्प यांच्याशी तुलना केल्याने हे घटनात्म मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले होते, राजा चार्ल्सशी त्यांचे रक्ताचे नाते आहे. ते त्यांचे दुसरे चुलत भाऊ असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान ट्रम्प यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मी कणताही राजा नाही. ‘मी राजा असतो तर प्रसारमाध्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची गरज नसती.” मात्र व्हाईट हाऊसच्या त्या पोस्टने मोठा वाद पेटला आहे. याला भविष्यात मोठ्या राजकीय बदलाचे संकेत मानले जात आहे.
