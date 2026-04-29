Durand Line: पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून अल-कायदा तालिबानच्या बाजूने; आसिम मुनीर यांच्याविरोधात लष्करालाच ‘असे’ भडकवले

Al-Qaeda threat to Asim Munir 2026 : जागतिक स्तरावर दहशतवादाचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानसाठी (Pakistan )आता स्वतःचीच जुनी ‘पापे’ अडथळा ठरू लागली आहेत. एकेकाळी ज्यांच्या जीवावर पाकिस्तानने आपली रणनीती आखली, तीच अल-कायदा आता पाकिस्तानी लष्कराच्या विरोधात उभी ठाकली आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना अल-कायदाने (Al-Qaeda)पाकिस्तानच्या नागरी आणि लष्करी नेतृत्वाला, विशेषतः लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांना उद्देशून एक अत्यंत जहाल संदेश पाठवला आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारला लक्ष्य करणे थांबवा, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जा, असा इशारा या संदेशात देण्यात आला आहे.
अल-कायदाची अधिकृत प्रचार यंत्रणा ‘सहाब मीडिया’मार्फत दोन पानांचा एक विस्तृत संदेश जारी करण्यात आला आहे. या संदेशात अल-कायदाने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानची सध्याची ‘लष्करी-नागरी संमिश्र राजवट’ पाश्चात्य देशांच्या, विशेषतः अमेरिकेच्या तालावर नाचत आहे. पाकिस्तानने गेल्या काही महिन्यांत अफगाणिस्तानच्या सीमेत शिरून केलेल्या हवाई हल्ल्यांचा अल-कायदाने तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. या हल्ल्यांमध्ये निष्पाप महिला आणि मुलांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करत अल-कायदाने तालिबान सरकारला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
या बातमीतील सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे अल-कायदाने केवळ धमकी दिली नसून, थेट पाकिस्तानी लष्कराच्या जवानांना आणि जनतेला भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अल-कायदाने आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, “पाकिस्तानी सैनिकांनी आपल्या भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आणि लष्करप्रमुखांचे आदेश पाळू नयेत.” लष्कराने आपल्या ‘जिहादी’ ध्येयांना साथ द्यावी आणि अफगाणिस्तानमधील आपल्या बांधवांविरुद्ध शस्त्रे उचलू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सुरक्षा विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तानमधील वाढत्या महागाई आणि राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेऊन अल-कायदाला तिथे अंतर्गत बंड घडवून आणायचे आहे.
Pakistan Army Chief Asim Munir is so scared of the Pakistani Shia community that he censored an article of The New York Times printed in Pakistan today about Pakistani officials scrambling to contain rising domestic Shia anger in Pakistan about the US war and Pak mediation. pic.twitter.com/Dvy5dls06p — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 24, 2026
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध सध्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आहेत. ड्युरँड रेषेला तालिबानने कधीही मान्यता दिलेली नाही, तर पाकिस्तान तिथे कुंपण घालून आपला दावा मजबूत करत आहे. आसिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी लष्कराने तालिबानला धडा शिकवण्यासाठी सीमेवर हवाई हल्ले केले, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून तालिबानने पाकिस्तानचे अनेक लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले आहेत. सद्यस्थितीत दोन्ही देशांमधील व्यापार पूर्णपणे ठप्प असून, ड्युरँड रेषेवर युद्धाची ठिणगी पडलेली आहे. चीनने या दोघांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे.
एककीडे पाकिस्तान स्वतःला इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षात ‘शांततेचा दूत’ म्हणून दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे आपल्याच शेजारी देशात दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे. भारत सरकारने नेहमीच अफगाणिस्तानच्या अखंडतेचा आदर केला असून, पाकिस्तानने सीमेवर केलेल्या भ्याड हल्ल्यांचा आणि महिला-मुलांच्या हत्येचा तीव्र निषेध केला आहे. भारताने नेहमीच तालिबानला मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत केली आहे, ज्यामुळे अफगाण जनतेमध्ये भारताची प्रतिमा अधिक उजळली आहे.
Ans: अल-कायदाने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर आणि पाकिस्तानी सरकारला त्यांच्या अफगाणिस्तान धोरणावरून धमकी दिली आहे.
Ans: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील ही सीमा आहे, जिला अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार मान्यता देत नाही, यावरून दोन्ही देशांत सातत्याने गोळीबार होतो.
Ans: अल-कायदाने सैनिकांना आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश न पाळण्याचे आणि जिहादी ध्येयांना पाठिंबा देण्याचे चिथावणीखोर आवाहन केले आहे.