Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Why Is Milk Abhishekam Done On The Feet Of Lord Shiva Religious Significance

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

आपली इच्छापूर्ती होण्यासाठी किंवा शिव शंकराची पूजा करण्यासाठी दुधाचा अभिषेक पिंडीवर केला जातो. हा दुधाचाच अभिषेक का केला जातो. यामागे काय आहे पौराणिक कथा. तसेच धर्मशास्त्रात काय सांगितले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया

Updated On: May 18, 2026 | 11:40 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो
  • शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक करण्याचे महत्त्व
  • शिवलिंगावर दूध अर्पण करण्याचा आध्यात्मिक अर्थ
 

भगवान शंकर हे हिंदू धर्मातील अत्यंत करुणामय, भोळे आणि सहज प्रसन्न होणारे देव मानले जातात. शिवलिंगावर पाणी, दूध, दही, मध, तूप, साखर, बेलपत्र, धतूरा अशा विविध वस्तूंनी अभिषेक करण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. त्यामध्ये दुधाचा अभिषेक विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. शिवपुराण, स्कंदपुराण आणि अनेक आगमग्रंथांमध्ये दुधाभिषेकाचे महात्म्य वर्णन केलेले आहे.

धार्मिक कारण

समुद्रमंथनाच्या वेळी जेव्हा हलाहल विष बाहेर आले, तेव्हा संपूर्ण सृष्टी संकटात आली होती. त्यावेळी भगवान शंकरांनी ते विष प्राशन करून जगाचे रक्षण केले. विषाच्या तीव्र उष्णतेमुळे त्यांचा कंठ निळा झाला आणि ते “नीलकंठ” म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्या उष्णतेचे शमन करण्यासाठी देवतांनी भगवान शंकरांवर जल आणि दूध अर्पण केले, अशी पौराणिक कथा सांगितली जाते.

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

दूध हे शीतल, पवित्र आणि सात्त्विक मानले जाते. त्यामुळे शिवलिंगावर दूध अर्पण करणे म्हणजे भगवान शंकरांच्या कृपेची प्रार्थना करणे आणि आपल्या जीवनातील क्रोध, दुःख, अशांती व नकारात्मकता शांत करण्याचे प्रतीक मानले जाते.

शिवलिंगावर दूध अर्पण करण्याचा आध्यात्मिक अर्थ

दूध हे शुद्धता, प्रेम, करुणा आणि सात्त्विकतेचे प्रतीक आहे. भक्त जेव्हा श्रद्धेने दुधाचा अभिषेक करतो, तेव्हा तो आपला अहंकार, वाईट विचार आणि मनातील कलुषता भगवान शिवांच्या चरणी अर्पण करतो. शिवलिंग हे संपूर्ण सृष्टीचे प्रतीक मानले जाते. त्यावर सतत वाहणारे दूध हे जीवनातील सतत वाहणाऱ्या भक्ती, श्रद्धा आणि शांततेचे प्रतीक मानले जाते.

दुधाचा अभिषेक कधी करावा?

श्रावण महिन्यात

श्रावण महिना हा भगवान शिवांचा अत्यंत प्रिय महिना मानला जातो. या महिन्यात प्रत्येक सोमवारी शिवलिंगावर दुधाभिषेक केल्यास विशेष पुण्य प्राप्त होते.

सोमवार

सोमवार हा भगवान शंकरांचा दिवस मानला जातो. सोमवारी सकाळी स्नान करून शिवमंदिरात जाऊन दूध अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

महाशिवरात्र

महाशिवरात्रीच्या दिवशी रात्रभर शिवपूजा आणि अभिषेक केला जातो. या दिवशी दुधाचा अभिषेक केल्यास अनेक जन्मांचे पाप नष्ट होतात, अशी श्रद्धा आहे.

प्रदोष काळ

त्रयोदशीच्या संध्याकाळी येणारा प्रदोष काळ शिवपूजेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या वेळी दुधाभिषेक केल्यास शिवकृपा लवकर प्राप्त होते.

मनोकामनेसाठी

घरातील अडचणी, मानसिक तणाव, आर्थिक समस्या किंवा आरोग्याच्या अडचणी असतील तर श्रद्धेने शिवलिंगावर दूध अर्पण केले जाते.

दुधाचा अभिषेक कधी आणि कसा करावा?

सकाळी लवकर स्नान करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत.

शिवलिंगास प्रथम स्वच्छ जल अर्पण करावे.

त्यानंतर “ॐ नमः शिवाय” या मंत्राचा जप करत हळूहळू दूध अर्पण करावे.

दुधानंतर पुन्हा जल अर्पण करणे योग्य मानले जाते.

बेलपत्र, पांढरी फुले, धूप आणि दीप अर्पण करावेत.

शक्य असल्यास रुद्राध्याय किंवा शिवचालीसा पठण करावे.

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

दुधाभिषेक केल्याने मिळणारी फलप्राप्ती

मानसिक शांतता

दुधाभिषेकामुळे मन शांत होते, नकारात्मक विचार दूर होतात आणि मानसिक स्थैर्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

शिवकृपा

भगवान शंकर अत्यंत भोळे देव मानले जातात. श्रद्धेने केलेल्या अभिषेकामुळे ते लवकर प्रसन्न होतात.

कौटुंबिक सुख

घरातील कलह, तणाव आणि मतभेद कमी होऊन घरात सौख्य निर्माण होते, असे मानले जाते.

आरोग्य लाभ

शिवपूजा आणि मंत्रजपामुळे मन सकारात्मक राहते. त्यामुळे मानसिक बळ वाढते.

विवाह आणि संततीसाठी लाभदायक

अनेक ठिकाणी अविवाहित मुलामुलींना योग्य जोडीदार मिळावा तसेच संततीसुखासाठी शिवलिंगावर दुधाभिषेक करण्याची परंपरा आहे.

कोणते दूध वापरावे?

शक्यतो गाईचे शुद्ध दूध वापरणे श्रेष्ठ मानले जाते. परंतु सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भक्तीभाव. दिखाऊपणापेक्षा श्रद्धेला अधिक महत्त्व दिले जाते.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवलिंगावर दुधाचा अभिषेक का केला जातो?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार दूध हे शीतल, पवित्र आणि सात्त्विक मानले जाते. भगवान शिवांना प्रसन्न करण्यासाठी दुधाभिषेक केला जातो.

  • Que: दुधाभिषेकामागील पौराणिक कथा काय आहे?

    Ans: समुद्रमंथनावेळी भगवान शिवांनी हलाहल विष प्राशन केले होते. त्या विषाची उष्णता शांत करण्यासाठी देवतांनी त्यांच्यावर दूध अर्पण केले, अशी कथा सांगितली जाते.

  • Que: भगवान शिवांना दूध अर्पण करण्याचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: दुधाभिषेकामुळे मानसिक शांतता, सकारात्मकता आणि शिवकृपा प्राप्त होते अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: Why is milk abhishekam done on the feet of lord shiva religious significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
1

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
2

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
3

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 11:40 AM
Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

May 18, 2026 | 11:29 AM
संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

May 18, 2026 | 11:29 AM
पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

May 18, 2026 | 11:27 AM
NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

May 18, 2026 | 11:22 AM
Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

May 18, 2026 | 11:07 AM
Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

May 18, 2026 | 11:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM