Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते; परंतु या महानगरात अध्यात्म आणि श्रद्धेचीही तितकीच गाढ परंपरा आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर अध्यात्माचा अनुभव देणारे एक अत्यंत पवित्र स्थान म्हणजे मुंबईतील बाबुलनाथ मंदिर.

Updated On: May 18, 2026 | 01:34 PM
फोटो सौजन्य- chatgpt

  • मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिर
  • बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास
  • बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे महत्त्व
 

भगवान शंकराला समर्पित असलेले हे मंदिर केवळ धार्मिकदृष्ट्याच नव्हे, तर ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मालाबार हिल परिसरातील छोट्याशा टेकडीवर वसलेले हे मंदिर मुंबईतील सर्वात प्राचीन शिवमंदिरांपैकी एक मानले जाते. दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. विशेषतः श्रावण महिना, महाशिवरात्री आणि सोमवारी येथे भक्तांची मोठी गर्दी असते.

बाबुलनाथ मंदिराचा इतिहास

बाबुलनाथ मंदिराचा इतिहास अनेक शतकांपूर्वीचा असल्याचे मानले जाते. काही इतिहासकारांच्या मते हे मंदिर सुमारे १२व्या शतकात अस्तित्वात होते. कालांतराने मंदिर नष्ट झाले किंवा गाडले गेले. त्यानंतर अनेक वर्षांनी येथे एक अद्भुत घटना घडली असे सांगितले जाते.

स्थानिक लोककथेनुसार, एका गाईने दररोज एका विशिष्ट जागी स्वतःहून दूध सोडण्यास सुरुवात केली. गावकऱ्यांना आश्चर्य वाटल्याने त्या जागेवर खोदकाम करण्यात आले. तेव्हा जमिनीत भगवान शिवाची पिंडी सापडली. हीच पिंडी पुढे बाबुलनाथ मंदिरातील मुख्य शिवलिंग म्हणून स्थापित करण्यात आली.

“बाबुलनाथ” या नावाबाबतही एक समज आहे. मंदिराभोवती पूर्वी मोठ्या प्रमाणात बाभळीची झाडे होती. त्यामुळे भगवान शिवाला येथे “बाबुलनाथ” या नावाने ओळखले जाऊ लागले.

मंदिराची वास्तुकला

बाबुलनाथ मंदिराची वास्तुकला अत्यंत सुंदर आणि पारंपरिक हिंदू शैलीतील आहे. मंदिर टेकडीवर असल्यामुळे ते दूरूनही आकर्षक दिसते. मंदिरात जाण्यासाठी अनेक पायऱ्या चढाव्या लागतात. आज लिफ्टची सुविधाही उपलब्ध आहे, त्यामुळे वृद्ध भाविकांनाही सहज दर्शन घेता येते.

मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरील कोरीवकाम, शिखराची रचना आणि सभामंडप भक्तांचे लक्ष वेधून घेतात. मंदिराच्या परिसरातून अरबी समुद्र आणि मुंबई शहराचे रमणीय दृश्य दिसते.

मुख्य गाभाऱ्यात भगवान शिवाची पवित्र पिंडी आहे. भक्त येथे बेलपत्र, दूध, फुले आणि जल अर्पण करतात. मंदिरात नंदीची भव्य मूर्तीही आहे, जी भगवान शिवाच्या वाहनाचे प्रतीक मानली जाते.

धार्मिक महत्त्व

बाबुलनाथ मंदिर हे मुंबईतील प्रमुख शिवधामांपैकी एक मानले जाते. भगवान शिव हे संहार आणि पुनर्निर्मितीचे देव मानले जातात. त्यामुळे जीवनातील संकटे दूर करण्यासाठी आणि मानसिक शांततेसाठी अनेक भक्त येथे दर्शनासाठी येतात. येथे मोठ्या प्रमाणात पूजा आणि अभिषेक केले जातात.

महाशिवरात्री उत्सव

महाशिवरात्री हा बाबुलनाथ मंदिरातील सर्वात मोठा उत्सव मानला जातो. या दिवशी मंदिर फुलांनी आणि दिव्यांनी सजवले जाते. पहाटेपासूनच भक्तांच्या रांगा लागतात. रात्रभर रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन, मंत्रजप, विशेष आरती यांचे आयोजन केले जाते. संपूर्ण परिसर “हर हर महादेव”च्या घोषणांनी दुमदुमून जातो.

मुंबईतील आध्यात्मिक ओळख

मुंबईसारख्या वेगवान शहरात बाबुलनाथ मंदिर श्रद्धा आणि शांततेचे केंद्र मानले जाते. अनेक उद्योगपती, कलाकार, सामान्य नागरिक आणि पर्यटक येथे दर्शनासाठी येतात. मंदिरात गेल्यावर शहराच्या गोंगाटापासून दूर एक वेगळी आध्यात्मिक ऊर्जा जाणवते.

मंदिर परिसर आणि वातावरण

मंदिराच्या परिसरात प्रवेश करताच भक्तांना प्रसन्न वातावरण अनुभवायला मिळते. घंटानाद, मंत्रोच्चार आणि अगरबत्तीचा सुगंध मनाला शांत करतो. टेकडीवरील थंड वारा आणि समुद्राचे दृश्य भक्तांना एक वेगळाच आनंद देतात. संध्याकाळच्या आरतीवेळी मंदिराचे वातावरण अधिकच दिव्य वाटते. आरतीच्या प्रकाशात मंदिराचे शिखर आणि गाभारा अत्यंत सुंदर दिसतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बाबुलनाथ मंदिर कोणत्या देवतेला समर्पित आहे?

    Ans: हे मंदिर भगवान शिवांना समर्पित असून मुंबईतील प्राचीन शिवधामांपैकी एक मानले जाते.

  • Que: बाबुलनाथ मंदिरातील शिवलिंगाबाबत कोणती कथा प्रसिद्ध आहे?

    Ans: लोककथेनुसार एका गायीने एका ठिकाणी स्वतःहून दूध सोडण्यास सुरुवात केली. त्या जागी खोदकाम केल्यावर शिवपिंडी सापडली, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: बाबुलनाथ मंदिराचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: भगवान शिवांचे हे पवित्र स्थान असल्याने मानसिक शांतता, भक्ती आणि आध्यात्मिक समाधानासाठी अनेक भाविक येथे दर्शनासाठी येतात.

Published On: May 18, 2026 | 01:34 PM

